Рой Джонс — Энтони Петтис: удары экс-чемпиона UFC оборвут карьеру россиянина? LIVE

Рой — великий боксёр, но время побеждает всех.

В ночь с 1 на 2 апреля в Милуоки (США) состоится турнир по профессиональному боксу Gamebred Boxing 4, организованный промоушеном известного бойца Хорхе Масвидаля. В главном поединке вечера встретятся легендарный Рой Джонс-младший и экс-чемпион UFC Энтони Петтис, для последнего бой станет дебютным в профессиональном боксе. Также участие в турнире примут известные спортсмены Жозе Альдо, Витор Белфорт, Жакаре Соуза и Джереми Стивенс.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.