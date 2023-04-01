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Рой Джонс — Энтони Петтис, прямая онлайн-трансляция боя, где смотреть, турнир Gamebred Boxing 4, кто победит

Рой Джонс — Энтони Петтис: удары экс-чемпиона UFC оборвут карьеру россиянина? LIVE
Александр Фролов
Рой Джонс — Энтони Петтис
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Рой — великий боксёр, но время побеждает всех.

В ночь с 1 на 2 апреля в Милуоки (США) состоится турнир по профессиональному боксу Gamebred Boxing 4, организованный промоушеном известного бойца Хорхе Масвидаля. В главном поединке вечера встретятся легендарный Рой Джонс-младший и экс-чемпион UFC Энтони Петтис, для последнего бой станет дебютным в профессиональном боксе. Также участие в турнире примут известные спортсмены Жозе Альдо, Витор Белфорт, Жакаре Соуза и Джереми Стивенс.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.

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Полный кард турнира с главным боем Рой Джонс — Энтони Петтис Где смотреть бой Рой Джонс — Энтони Петтис Турнир Gamebred Boxing 4 с главным боем Джонс — Петтис, когда начало
Live Александр Фролов

Полный кард турнира с главным боем Рой Джонс — Энтони Петтис

  • Рой Джонс-младший — Энтони Петтис;
  • Витор Белфорт — Роналду Соуза;
  • Жозе Альдо — Джереми Стивенс;
  • Кларенс Бут — Луис Фелисиано;
  • Дэвин Кушинг — Дэмиан Марчиано;
  • Перл Гонсалес — Джина Мазани;
  • Диллон Клеклер — Джош Бёрнс;
  • Маркус Перес — Джо Риггс;
  • Энди Нгуен — Би Нгуен;
  • Даниэль Кохен — Даниэль Винн;
  • Роберто Армас — Хавьер Замаррон;
12:47 Александр Фролов

Петтис бьёт, как кувалдой

Энтони давно перестал быть топовым бойцом ММА: из пяти последних боёв американец проиграл четыре. Ему уже не хватает выносливости и реакции, зато с ударом полный порядок. Петтис — один из лучших ударников в истории UFC, его кулаки больше похожи на кувалды. Выдержит ли голова Джонса?

12:46 Александр Фролов

Где смотреть бой Рой Джонс — Энтони Петтис

Платную трансляцию всех поединков турнира Gamebred Boxing 4 можно посмотреть на UFC Fight Pass. На российском ТВ турнир транслироваться не будет, но мы предоставим ссылку на трансляцию за несколько часов до главного боя.

12:39 Александр Фролов

Джонсу так нужны деньги?

Казалось бы, за богатую карьеру Рой Джонс должен был заработать на безбедную старость. Но увы, в 54 года наш соотечественник вынужден снова выходить в ринг — и подставлять головы под удары опасного нокаутёра.

12:36 Александр Фролов

Турнир Gamebred Boxing 4 с главным боем Джонс — Петтис, когда начало

  • Начало турнира — в 2:00 мск;
  • Основной кард начнётся в 4:00;
  • Джонс и Петтис выйдут в ринг не раньше 6:00 мск.
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