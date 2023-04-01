Рой Джонс — Энтони Петтис: удары экс-чемпиона UFC оборвут карьеру россиянина? LIVE

В ночь с 1 на 2 апреля в Милуоки (США) состоится турнир по профессиональному боксу Gamebred Boxing 4, организованный промоушеном известного бойца Хорхе Масвидаля. В главном поединке вечера встретятся легендарный Рой Джонс-младший и экс-чемпион UFC Энтони Петтис, для последнего бой станет дебютным в профессиональном боксе. Также участие в турнире примут известные спортсмены Жозе Альдо, Витор Белфорт, Жакаре Соуза и Джереми Стивенс.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
Полный кард турнира с главным боем Рой Джонс — Энтони Петтис
- Рой Джонс-младший — Энтони Петтис;
- Витор Белфорт — Роналду Соуза;
- Жозе Альдо — Джереми Стивенс;
- Кларенс Бут — Луис Фелисиано;
- Дэвин Кушинг — Дэмиан Марчиано;
- Перл Гонсалес — Джина Мазани;
- Диллон Клеклер — Джош Бёрнс;
- Маркус Перес — Джо Риггс;
- Энди Нгуен — Би Нгуен;
- Даниэль Кохен — Даниэль Винн;
- Роберто Армас — Хавьер Замаррон;
Петтис бьёт, как кувалдой
Энтони давно перестал быть топовым бойцом ММА: из пяти последних боёв американец проиграл четыре. Ему уже не хватает выносливости и реакции, зато с ударом полный порядок. Петтис — один из лучших ударников в истории UFC, его кулаки больше похожи на кувалды. Выдержит ли голова Джонса?
Где смотреть бой Рой Джонс — Энтони Петтис
Платную трансляцию всех поединков турнира Gamebred Boxing 4 можно посмотреть на UFC Fight Pass. На российском ТВ турнир транслироваться не будет, но мы предоставим ссылку на трансляцию за несколько часов до главного боя.
Джонсу так нужны деньги?
Казалось бы, за богатую карьеру Рой Джонс должен был заработать на безбедную старость. Но увы, в 54 года наш соотечественник вынужден снова выходить в ринг — и подставлять головы под удары опасного нокаутёра.
Турнир Gamebred Boxing 4 с главным боем Джонс — Петтис, когда начало
- Начало турнира — в 2:00 мск;
- Основной кард начнётся в 4:00;
- Джонс и Петтис выйдут в ринг не раньше 6:00 мск.
- 1 апреля 2023
-
12:39
-
11:32
-
11:01
-
10:51
-
10:22
-
10:00
-
04:01
-
02:36
-
00:50
-
00:44
-
00:38
-
00:34
-
00:14
- 31 марта 2023
-
23:56
-
23:10
-
22:47
-
22:14
-
21:34
-
20:50
-
20:38
-
19:52
-
19:40
-
19:04
-
18:39
-
18:15
-
17:41
-
17:26
-
16:50
-
16:05
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45