Дайте их Чимаеву! UFC спас Усмана и Эдвардса от ярости Борза

В яркой трилогии Леона Эдвардса и Камару Усмана поставлена жирная точка. Британец одержал вторую победу подряд и остался чемпионом UFC в полусреднем весе. Но титульный поединок оставил очень странный осадок. Показалось, что, если бы пояс был вакантным, судьи вряд ли приняли бы сторону одного из бойцов. Камару не убедил в роли претендента, к Леону также возникли вопросы. И на этом фоне так и хочется воскликнуть: «Дайте же этих парней Хамзату Чимаеву!»

Конечно, президент UFC Дана Уайт на последней пресс-конференции заявил, что Борзу придётся перебраться в средний вес. Как минимум на один поединок. Но сам Чимаев не собирается отказываться и от борьбы в излюбленном дивизионе. Прямо перед титульником Эдвардса и Усмана он уже резко высказывал свои притязания на чемпионство: «Скоро я заберу свой пояс у этих двух клоунов».

С одной стороны, переход в новый дивизион должен сильно прокачать карьеру Чимаева. У него вряд ли будут возникать новые проблемы с весогонками. А битвы с Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой выглядят для него лёгкой прогулкой, учитывая фантастические навыки борьбы Борза. Но ради чемпионского пояса средневесов Хамзат мог бы умерить свои аппетиты и потерпеть. Тогда вполне можно было бы и замахнуться на двойное чемпионство, которым так грезит Хамзат.

Поединок Усмана и Эдвардса наглядно продемонстрировал – у каждого целый мешок проблем. Камару делал тейкдауны, но не мог развить ситуацию в свою пользу даже из максимально выгодного положения. Леон перебил оппонента в стойке, но на канвасе выглядел беспомощно. И складывается ощущение, что для Чимаева это может стать лёгкой задачкой. Во-первых, поединок с Гилбертом Бёрнсом продемонстрировал, что Борз способен выдерживать страшнейшие удары. Поэтому проблем наверху быть не должно. А борьба Хамзата и вовсе наводит ужас на всех соперников. Чего стоит только поединок с Кевином Холландом. Там боец чеченского происхождения упаковал оппонента за две минуты.

Чимаев перебирается в средний вес, но с дивизионом Усмана и Эдвардса не прощается. Главное, заполучить титульный бой (для третьего номера рейтинга это вполне реально) и справиться с весогонкой. И тогда Леон вряд ли унесёт ноги от разъярённого Борза!