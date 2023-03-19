Дайте их Чимаеву! UFC спас Усмана и Эдвардса от ярости Борза

В яркой трилогии Леона Эдвардса и Камару Усмана поставлена жирная точка. Британец одержал вторую победу подряд и остался чемпионом UFC в полусреднем весе. Но титульный поединок оставил очень странный осадок. Показалось, что, если бы пояс был вакантным, судьи вряд ли приняли бы сторону одного из бойцов. Камару не убедил в роли претендента, к Леону также возникли вопросы. И на этом фоне так и хочется воскликнуть: «Дайте же этих парней Хамзату Чимаеву!»
Конечно, президент UFC Дана Уайт на последней пресс-конференции заявил, что Борзу придётся перебраться в средний вес. Как минимум на один поединок. Но сам Чимаев не собирается отказываться и от борьбы в излюбленном дивизионе. Прямо перед титульником Эдвардса и Усмана он уже резко высказывал свои притязания на чемпионство: «Скоро я заберу свой пояс у этих двух клоунов».
С одной стороны, переход в новый дивизион должен сильно прокачать карьеру Чимаева. У него вряд ли будут возникать новые проблемы с весогонками. А битвы с Исраэлем Адесаньей и Алексом Перейрой выглядят для него лёгкой прогулкой, учитывая фантастические навыки борьбы Борза. Но ради чемпионского пояса средневесов Хамзат мог бы умерить свои аппетиты и потерпеть. Тогда вполне можно было бы и замахнуться на двойное чемпионство, которым так грезит Хамзат.
Поединок Усмана и Эдвардса наглядно продемонстрировал – у каждого целый мешок проблем. Камару делал тейкдауны, но не мог развить ситуацию в свою пользу даже из максимально выгодного положения. Леон перебил оппонента в стойке, но на канвасе выглядел беспомощно. И складывается ощущение, что для Чимаева это может стать лёгкой задачкой. Во-первых, поединок с Гилбертом Бёрнсом продемонстрировал, что Борз способен выдерживать страшнейшие удары. Поэтому проблем наверху быть не должно. А борьба Хамзата и вовсе наводит ужас на всех соперников. Чего стоит только поединок с Кевином Холландом. Там боец чеченского происхождения упаковал оппонента за две минуты.
Чимаев перебирается в средний вес, но с дивизионом Усмана и Эдвардса не прощается. Главное, заполучить титульный бой (для третьего номера рейтинга это вполне реально) и справиться с весогонкой. И тогда Леон вряд ли унесёт ноги от разъярённого Борза!
- 19 марта 2023
-
17:44
-
16:58
-
15:54
-
15:13
-
14:28
-
13:54
-
13:06
-
12:57
-
12:02
-
11:46
-
11:13
-
10:40
-
10:29
-
09:54
-
09:40
-
09:31
-
05:24
-
04:34
-
04:16
-
03:49
-
03:29
-
03:09
-
02:10
-
00:57
-
00:47
-
00:19
-
00:05
-
00:01
- 18 марта 2023
-
23:00
-
22:49
-
22:38
-
21:47
-
21:42
-
21:08
-
20:26