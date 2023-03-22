Ермеков — удивил! Выбирает Bellator вместо UFC и равняется на российскую легенду

25 марта в Самаре состоится турнир Ural Fighting Championship 2. Его украшением станет финал трилогии Даурена Ермекова и Гамзата Хирамагомедова. Представитель Казахстана – первый чемпион из этой страны в лиге легендарного Хабиба. Мы поговорили с Дауреном о планах на будущее, общении с Орлом, выступлениях Шавката Рахмонова и Петра Яна, а также о самых заветных мечтах.

– 25 марта на турнире Ural Fighting Championship 2 вас ждёт поединок с Гамзатом Хирамагомедовым. Как проходит подготовка?

– Всё в силе, ничего не изменилось. Пока всё идёт своевременно, осталось вес согнать, а в остальном уже готов. Жду – не дождусь. Сначала я проводил лагерь в Чечне, в клубе «Ахмат». А последние две недели дома – доработки, весогонка. Весогонка дома всё равно лучше идёт.

– Это ваш третий поединок с Хирамагомедовым. Как это сказывается на процессе подготовки?

– Нужно смотреть все обстоятельства. Соперник на месте не стоит. Нужно где-то добавить, поменять тактику. Берём его со всех сторон и готовимся ко всему, что может произойти в этом бою.

– А есть ли уже какие-то планы на будущее, хочется ли попробовать себя в зарубежных промоушенах?

– Конечно, есть мысли побиться на Западе, посмотреть. Но всё будет известно после боя с Хирамагомедовым. Хочу сделать визу, съездить на сборы в Америку. А там уже посмотрим. Там тоже не всё так просто, не всё так сразу. Можно поехать и сидеть, ждать и ждать. А когда это будет? Тоже непонятно. Я бы мог и сейчас ждать, сидеть без боя. Но чтобы простоя не было, взял поединок, чтобы не засиживаться.

– А какие зарубежные промоушены вы рассматриваете, где хотели бы оказаться?

– One FC не рассматривал, хотелось бы в Bellator. Конечно, если в UFC возьмут, тоже без проблем – я готов к этому! Но предпочтительно хотелось бы оказаться в Bellator. Я смотрел, там не так уже много соперников на 84 кг. И можно до титульного боя быстрее добраться. В UFC их система не совсем понятна, всё по-разному. Они могут давать тебе дебютантов, тянуть и тянуть.

– Вы стали первым чемпионом из Казахстана в лиге Хабиба. Получилось ли пообщаться с ним лично?

– В декабре мы виделись, не так много разговаривали. Он мне говорил: «Готовься, дадим тебе бой». Но сейчас там ситуация сложная. Не совсем понятно, будут турниры или не будут. Ничего ещё не известно.

– ACA заявила свои притязания на то, чтобы поглотить все лиги в России. Как вы к этому относитесь? Не повлияет ли это на конкуренцию и желание промоушена развиваться?

– Тут такая ситуация — у кого больше денег, тот и поглощает все остальные лиги. Потому что в ACA сейчас самые топовые бойцы. И даже уходят с UFC и переходят туда. Такой пример — Аскар Аскаров. Он вроде бы завершил карьеру в UFC, но сейчас оказался в ACA. Там дело в хорошем предложении, наверное. Больше платят. Сейчас вряд ли кто-то в России готов платить больше, чем ACA. Вот и весь ответ.

Будет сильнейшая лига одна. Однако есть и молодые пацаны, которым тоже нужно где-то выступать. И будут возникать и другие лиги. Которые, конечно, будут меньше платить, но будут существовать. А если ACA наберёт всех топовых бойцов и начнёт хорошие бои устраивать – это же здорово.

– Сейчас многие бойцы уходят в другие дисциплины: бокс, кулáчку. Вы не задумывались о том, чтобы попробовать себя в новом направлении?

– Нет, если MMA есть, зачем мне что-то другое? Я не боксёр, базовый борец. Конечно, если будут хорошие предложения, можно будет и там побиться. Если будет соперник не боксёр, а просто боец MMA, например. Можно сделать бой по боксу, тоже интересно будет. Тут больше финансовый вопрос возникает. Из-за этого и бьются в боксе и кулáчке, скорее всего.

– А как вы относитесь к развитию сегмента поп-MMA в России?

– Здесь гонорары решают, безусловно. Кто хорошо платит. Я смотрю иногда. Не смотрю целиком бои. Просто листаю в социальных сетях видео и попадаю на нарезки, пресс-конференции. Больше языком там болтают, нежели показывают на деле.

Святослав Коваленко и Александр Емельяненко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– В одном из интервью вы заявляли, что не особо любите трэш-ток. После прошлого боя вы даже благодарили Хирамагомедова, что именно он раскачивал поединок. А с чем связана такая нелюбовь к трэш-току?

– Не знаю. У нас спорт – это изначально так пошло. Если брать Фёдора Емельяненко, например, он показывал все свои действия боями. Он много не разговаривал, доказывал боями, выигрывал. И он стал известен тем, что хорошо бился! А сейчас у людей поменялось мировоззрение. Все стали прислушиваться к бойцам. Как они разговаривают, друг друга оскорбляют. И людям началó это нравиться. Не знаю, сейчас пошло такое поколение. А я больше люблю доказывать всё боями, как Фёдор Емельяненко.

Конечно, если трэш-ток будет безобидный, можно устроить. Но без каких-то моментов по поводу родителей, близких. Большую роль в развитии трэш-тока сыграл Конор, когда дрался с Хабибом. За счёт этого они заработали неплохо.

– А нет ли опасений, что за рубежом вызывают интерес именно бойцы, кто умеет это делать?

– Ну, я смотрел Bellator – у них такого нет. А в UFC… там может быть. Но это же нужно хорошо знать английский, чтобы всё правильно до них донести.

– В UFC выступает Шавкат Рахмонов, который крушит одного соперника за другим. Как вы оцениваете его перспективы?

– В ближайшее время он станет чемпионом. У них сейчас разработка боя с Белалом Мухаммадом. После этого боя, скорее всего, он выйдет на титульный поединок. Если осенью Шавкат подерётся с Мухаммадом, то в следующем году весной можно стать чемпионом.

– В последнее время UFC стал больше внимания обращать на Казахстан, Таджикистан. Как это сказывается на развитии смешанных единоборств в регионе?

– В последнее время в Азии стало хорошо развиваться. Для нас это молодой вид спорта. В России со времён Фёдора Емельяненко всё развивается. А у нас начало только в 2012 году. До нас в Азии никто и не знал, что такое MMA. Знали, что есть бои без правил, но никакого разделения не было. Только к 2015 году узнали, что есть UFC, Fight Nights. Это сейчас люди уже хорошо разбираются и знают бойцов. Кто, откуда и в каком весе, уже понимание есть. Для любой страны это очень положительно.

Шавкат Рахмонов Фото: Jeff Bottari/Getty Images

– Вы не раз упоминали Фёдора Емельяненко, кто он для вас?

– Скорее всего, кумир. Потому что мы выросли на его боях. Я начинал заниматься, кроме Фёдора никого не знал. Даже в UFC кто бьётся. Это уже попозже начали понимать, когда смотреть начали.

– Фёдор завершил карьеру в 46 лет. А как долго вы хотели бы драться?

– Не знаю, посмотрим. Года два-три, наверное, побьюсь.

– Что касается выступлений российских бойцов за рубежом. Смотрели ли вы бой Петра Яна с Мерабом Двалишвили? Что пошло не так?

– Это уже нужно у Петра спрашивать. Мы со стороны наблюдаем. Истинную причину знает только сам Пётр. Не знаю, просто Мераб начал больше работать, давление было, борьба неплохая. Без остановки борьба шла. И у Петра была причина. Скорее всего, травма была. Когда Мераб два-три лоу-кика сделал, Ян сразу начал хромать и поменял стойку. Кажется, была серьёзная травма.

– Не было ли смысла поберечь своё здоровье и не выходить на поединок, который носил такой принципиальный характер?

– Можно было не выходить и не биться. Но здесь, скорее всего, Пётр был уверен в себе. Поэтому вышел. Сказался характер.

– Как вы считаете, у Яна есть шансы вернуться в чемпионскую гонку?

– Хоть Ян и проиграл, он всё равно лучший в своём весе. Он свои позиции не теряет. Для меня он всё равно лучший в этом весе. Ян может составить конкуренцию хорошую и спокойно вернуться в титульную гонку. Один-два боя забрать и за титул биться. Я там особенных соперников не вижу. Можно просить у Мераба реванш, готовиться и идти за титулом.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили Фото: Chris Unger/Getty Images

– Вы смотрели поединок Леона Эдвардса и Камару Усмана. Какое впечатление он оставил?

– Пересмотрел весь бой. Были интересные моменты, никто не хотел рисковать. У Эдвардса было больше работы ногами. Усман после третьего раунда будто забился и начал плохо дышать. Равный бой был. Для претендента Камару нужно было сделать больше. Но если бы это был вакантный титул, была бы максимум ничья. Никто не рисковал. Просто стояли.

– Сразу после поединка Ислам Махачев написал, что хочет драться с Леоном Эдвардсом осенью. Как вы считаете, есть ли у россиянина шансы стать двойным чемпионом?

– Ислам может вполне выиграть у Эдвардса. У того нет никакой борьбы. Может зарешать вес в этом противостоянии. А так, для Ислама Леон вообще не опасен. Оба левшаки, здесь Махачев будет лучше Эдвардса.

– А если попытаться подняться выше ещё на один дивизион? К Алексу Перейру и Исраэлю Адесанье

– Там уже чуть-чуть тяжеловато будет, конечно. Эти состояния. Кто на 84 кг дерётся, они с сотки гоняют. И может зарешать вес. А так, там у Перейры борьбы нету. Ислам может проход сделать и задушить или болевой сделать в первом раунде.

– В этот самый дивизион переходит Хамзат Чимаев. Какие у него шансы стать чемпионом?

– Чимаеву, скорее всего, дадут претендентский бой. Могут даже выбрать Марвина Веттори. А в целом, да — у Хамзата есть отличные шансы стать чемпионом. Потому что в этом дивизионе борьба у многих отсутствует. Там можно спокойно стать чемпионом.

– А как вам возвращение в октагон легендарного Джона Джонса?

– Даже не успели насладиться этим моментом. Хотелось полные пять раундов посмотреть. Но это не провал дивизиона. Джон Джонс вернулся и показал себя с лучшей стороны. Он три года готовился к этому. Он тоже не маленький. Имеет хороший рост для этого веса. Оставалось лишь набрать массу, что Джонс и сделал.

– Может ли ему что-то противопоставить россиянин Сергей Павлович?

– Борьбу Павлович не даст Джонсу. Но здесь может стать определяющим фактором работа ногами. Джонс отлично работает ногами, это может сыграть большую роль. А так, на руках сильнее Павлович. И мощи у него хватает, чтобы досрочно выиграть. Сергей – природный тяжеловес. Если он попадёт – то попадёт, может уронить.

– Короткий блиц. Ваша мечта?

– Чемпионский пояс Bellator.

– Как вы любите проводить свободное время?

– В основном езжу в своё село, до бабушки, по родственникам. Люблю ездить к друзьям и гонять чаи.

– Любимое блюдо и любимый чай?

– Блюдо – наше национальное, бешбармак, желательно из конины. А чай… Обычный чёрный чай с молоком.