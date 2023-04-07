Знаем, каким спортом нужно заняться Хабибу. Это не ММА и даже не футбол

Прославленный Хабиб Нурмагомедов совсем недавно объявил о полном уходе из спорта. Бывший чемпион UFC в лёгком весе решил уделять больше времени семье, из-за чего пришлось отказаться от тренерских функций. Ислам Махачев, Усман Нурмагомедов и другие бойцы команды Хабиба свои последние бои провели без Орла, который переживал за друзей у экрана телевизора. Но тут Нурмагомедов снова всех заинтриговал: опубликовал видео беговой тренировки и заявил, что возвращается!

«Июль. Я должен быть готов (не ММА)», — оставил короткий комментарий Хабиб.

Так чем же займётся Нурмагомедов, если это не смешанные единоборства? На самом деле, вариантов у прославленного россиянина множество. Например, Хабиб может провести поединок по грэпплингу с легендарным Жоржем Сен-Пьером. Две легенды смешанных единоборств долго пытались встретиться в рамках UFC, но обстоятельства оказались сильнее Хабиба и Жоржа. Почему бы не побороться сейчас хотя бы в рамках грэпплинга? Разбитых лиц не будет, но спортивный интерес — присутствует.

Самым вероятным вариантом, пожалуй, остаётся дебют в профессиональном футболе. Орёл обожает футбол, обладает футбольными глубокими познаниями и сам с огромным удовольствием катает мяч. Нурмагомедова ранее уже настойчиво приглашали в клуб «Легион-Динамо», так почему бы не принять вызов? Конечно, есть и другие игровые виды спорта: например, Хабиб неплох в баскетболе, но вряд ли его уровень и габариты позволят играть даже за полупрофессиональную команду.

Хотя есть спорт, где Нурмагомедов смотрелся бы замечательно — это бокс. Да, Хабиб базовый борец, но ударная техника для него точно не чужая. Вспомните, каким ударом он свалил Конора Макгрегора! Только представьте, какой резонанс вызвал бы реванш россиянина и ирландца, только уже на боксёрском ринге. Макгрегор как раз ищет вариант вернуться в бокс и бросает вызовы всем подряд, включая Джереми Стивенса и Жозе Альдо, но это фигуры не того масштаба.

Боксёрский бой стал бы идеальным вариантом и позволил бы участникам заработать огромные деньги. Только вряд ли Хабиб согласится. Всё-таки россиянин не боксёр, в отличие от Макгрегора. Вдобавок ирландец пока занят на шоу The Ultimate Fighter, а возвращение Нурмагомедова состоится уже летом. Скорее всего, Орёл просто попробует себя в качестве футболиста. Как бы то ни было, мы обязательно проследим за экспериментом Хабиба. Это точно будет интересно.