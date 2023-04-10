Возвращение королевы кикбоксинга! Русская Валькирия снова в ринге

Анастасия Янькова – одна из самых ярких девушек в истории российских смешанных единоборств. В 2018 году она потерпела болезненное поражение – первое в карьере по правилам MMA. И в октагон наша красавица больше не выходила. Прошло пять лет, даже самые преданные фанаты перестали верить, что Русская Валькирия снова порадует их своими выступлениями. А Янькова возвращается!

21 апреля Анастасия проведёт поединок по правилам кикбоксинга на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В соперницах – юная Сюденюр Бостанжи, которая в прошлом году выиграла золотую медаль на молодёжном чемпионате мира по тайскому боксу. Для представительницы Турции поединок с Яньковой – настоящий вызов.

Русская Валькирия возвращается к истокам. С 19 лет наша красавица занималась тайским боксом, выигрывала первенство России. Анастасия укатывала всех соперниц и тотально доминировала. В итоге Янькова вышла на профессиональный уровень и выступала по правилам кикбоксинга до 2015 года. 10-2 – с таким рекордом девушка переходила в MMA.

А дальше карьера Яньковой напоминала яркую вспышку. Девушка снесла Элеонору Тассинари и Коммани Сор Техиран, причём каждый раз побеждала болевым. Это заставило Bellator обратить пристальное внимание на нашу красавицу. Русская Валькирия выдала под крылом организации три победы подряд – над Анжелой Пинк, Ветой Артеагой и Элиной Каллиониду. Казалось, Анастасию невозможно остановить. Но случился роковой поединок с Кейт Джексон.

На юбилейном Bellator 200 британка разбила Янькову в пух и прах. Джексон тотально доминировала и нанесла Русской Валькирии колоссальный урон. С поражением Анастасия не спорила, но и в октагон больше не выходила. Девушка сосредоточилась на карьере на телевидении и на протяжении всех пяти лет хранила молчание о потенциальном возвращении.

Анастасия Янькова Фото: из личного архива

И всё-таки Русская Валькирия снова выйдет в ринг! Событие определённо незаурядное. Анастасия всегда славилась своей потрясающей красотой. От неё было невозможно отвести взгляда в клетке. Но не только внешние данные притягивали многотысячную армию фанатов. Янькова превращала свои поединки в настоящее шоу, дралась ярко и эмоционально. А сейчас ей всего лишь 32 года. Так, может, самое время, чтобы перезагрузить карьеру и снова стать лицом российских единоборств?