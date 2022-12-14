Ствол, дракон и динозавр! Самые крутые тату девушек из ММА и бокса

Бойцы стараются максимально устрашать своих соперников внешним видом. Поэтому у огромного числа представителей бокса и MMA есть татуировки. А некоторые из них выглядят настолько круто, что тянут на настоящее произведение искусства. Особенно любят красивые тату со смыслом девушки, которые также забивают тело «весёлыми» картинками. Мы собрали топ самых-самых, а также предлагаем вам выбрать лучшую!



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Рейтинг: самая красивая татуировка у женщины-бойца Фото: Tim Goode/PA Images via Getty Images 1 место Эбани Бриджес — секс-символ мирового бокса Красотка из Австралии в последнее время постоянно радует поклонников выходом в откровенных нарядах на церемонии взвешивания. Это позволяет лучше разглядеть большое количество татуировок, которые она нанесла на своё тело. Особенно привлекает внимание композиция на правой руке спортсменки, которая формирует полноценный «рукав». Помимо женского лица, там можно увидеть тигриные глаза. Они символизируют агрессию, а также страсть, с которой Эбани ведёт себя в ринге. Фото: Из личного архива Анастасии Яньковой 2 место Анастасия Янькова — преданная пути Россиянка Анастасия Янькова в этом топе занимает особенное место. На её теле нанесена красивейшая татуировка, которая обладает глубоким смыслом. На боку спортсменки набит карп, который взбирается вверх по водопаду. Девушка приняла решение нанести татуировку после первого поражения в карьере. Карп символизирует преданность собственному пути. С помощью него представительница России продемонстрировала, что даже неудачи не способны заставить её отказаться от смешанных единоборств. Фото: Из личного архива Дарины Маздюк 3 место Дарина Маздюк — красная королева Российская спортсменка представляет организацию Bellator. А ещё она принимала участие в выставочном поединке против 240-килограммового блогера, которого вырубила в первом раунде. Красавица выходит в октагон, привлекая внимание своими татуировками. Среди них особенно выделяется композиция, которая расположилась на шее. Там набит устрашающий череп, который эффектно смотрит пустыми глазницами на соперниц. Помимо этого, на животе девушки нанесена надпись, а правое плечо забито розами. Фото: Из личного архива Крис Сайборг 4 место Крис Сайборг — девушка с татуировкой дракона Жгучая бразильянка не стесняется забивать своё тело татуировками, сейчас их уже 12! Целая россыпь небольших картинок касается религии, также на ноге можно найти значок «SRUTE BOXE CYBORG», а на корпусе – бабочку и склянки с зельями. Но самая крутая татуировка расположилась на спине. Сайборг набила огромного дракона, который украшен тремя цветками: красного, зелёного и розового цвета. Он символизирует мудрость и успех, а также защищает хозяйку от внешних опасностей. Фото: Из личного архива Тэйлор Старлинг 5 место Тэйлор Старлинг — звериное чутьё не подводит Американка рубится на голых кулаках в организации Bare Knuckle FC. Она с удовольствием покрывает своё тело различными татуировками. Но особенное внимание заслуживает композиция, которую можно найти на спине и ягодицах спортсменки. Пламенный скелет и лицо девушки – не вся красота. Ниже Тэйлор Старлинг набила тигра и пантеру. Видимо, таким образом она показывает, что сама ведёт себя в шестиугольнике подобно этим животным. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images 6 место Мария Агапова — волк-одиночка Представительница Казахстана в UFC выделяется не только своим ярким видом, но и неплохими результатами. Она также забивала своё тело татуировками, из которых особенно выделяются две. Самой любимой для спортсменки является крылатый волк в боксёрских перчатках. По словам Марии, такое животное не боится кинуться на более крупного и сильного хищника, как и сама Агапова. В перчатках девушка отразила свою любовь и признание боксу. А ещё на руке есть татуировка космоса — напоминание о том, что мечты сбываются. Фото: Yong Teck Lim/Getty Images 7 место Валентина Шевченко — стволок за поясок Чтобы устрашать соперниц в октагоне, не обязательно использовать большое количество татуировок. И это лучше всего доказывает Валентина Шевченко. Она очень аккуратно подходит к этому процессу. А самой крутой тату в её коллекции является пистолет, который красуется на торсе. Рядом с пистолетом набиты патроны, которые показывают, что в запасе Валентины полная обойма ударов, которую русско-киргизо-перуанская девушка готова выкинуть в соперницу. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images 8 место Меган Андерсон — одна из самых забитых в MMA Девушка из Австралии очень любит набивать новые татуировки. Причём она настолько вошла во вкус, что, по неофициальным данным, входит в топ-10 самых забитых бойцов (включая мужчин). Причём в том списке она является единственной девушкой. Именно по этой причине разбирать её татуировки очень интересно. Самая красивая набита на правой руке, где видна девушка с крыльями, а также различные узоры. Выглядит притягательно. Фото: Carmen Mandato/Getty Images 9 место Аманда Нуньес — защита превыше всего Бразильская чемпионка UFC набила на своём правом плече татуировку, которая со временем превратилась в полноценный рукав. Это специальный щиток, который раньше в качестве защитной одежды надевали гладиаторы. Удивляет проработанность рисунка, а также внимание к мелочам. Идеально прорисованы даже ремешки, которые удерживают наплечник. А ещё татуировка символизирует для бразильянки одну из самых значимых побед в карьере. Она была добыта на UFC 250, после чего девушка приняла решение набить этот рисунок. Фото: Meg Oliphant/Getty Images 10 место Бек Роулингс — бросок леопарда Одна из самых ярких девушек рейтинга всегда любила пошалить с татуировками. Поэтому на её теле их огромное количество. И черепа, и кастеты, и часы. Особенно броскими стали две тату, которые и вызывают интерес. На голове Роулингс расположился леопард, который разбросал рядом свои пятна. Там же девушка разместила и аппарат с конфетами. А ещё одним украшением стала подвязка, в которую вставлен пистолет. В целом образ Бек выглядит очень ярко. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC/Getty Images 11 место Джессика-Роуз Кларк — россыпь весёлых картинок Австралийская спортсменка выступает в UFC, где выделяется своим эпатажным образом. Девушка совершенно точно любит забивать своё тело, причём нет уверенности в том, что её татуировки носят хоть какой-то смысл. Зато найти на теле спортсменки можно практически всё подряд: сердце, пончик, девушку с яблоком, кошачью голову. Особенного упоминания заслуживает устрашающий динозавр, который украшает левую руку. А на правом колене Джессики-Роуз Кларк красуется чёрная пантера, имеющая очень грозный вид.

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