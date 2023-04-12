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Возможный бой Колби Ковингтона и Леона Эдвардса, титульный поединок в полусреднем весе, реакция Даны Уайта

«У Эдвардса просто нет выхода». В UFC раздают пояса не за заслуги, а по блату?
Сергей Сорокин
Возможный бой Колби Ковингтона и Леона Эдвардса
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Дружба с Трампом может сделать Ковингтона «картонным» чемпионом.

Леон Эдвардс дважды подряд бил Камару Усмана, поэтому по праву обладает поясом UFC в полусреднем весе. И у британца есть масса вариантов продолжения карьеры. Среди потенциальных оппонентов даже Ислам Махачев и Хамзат Чимаев. Но, видимо, организация не оставит чемпиону выбора. И следующий соперник Эдвардса уже определён.

Уже несколько раз заявлялось, что защищать титул Эдвардс будет с Колби Ковингтоном. Конечно, сам Леон не горит желанием встречаться в октагоне с американским патриотом. И он даже попытался отказаться от встречи с Хаосом. Вот только сначала недовольство этим фактом высказал президент UFC Дана Уайт, а затем Ковингтон поделился огненным инсайдом.

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«Ему некуда деваться. Я разговаривал с Даной Уайтом, Хантером Кэмпбеллом, и они меня заверили, что всё будет в порядке. Если он откажется драться, то его лишат титула. Поэтому тот факт, что он пытается плакаться и вести себя так, будто что-то решает, меня только веселит. У него просто нет выхода. Дана мне сказал, что я дерусь с ним летом», – заявил Колби на Submission Radio.

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Ни для кого не секрет, что Ковингтон является ярым сторонником бывшего президента США Дональда Трампа. Прямо как… Дана Уайт. И на этом фоне они, очевидно, являются единомышленниками. Кроме того, Трамп лично поздравлял Колби с победами, внимательно следил за выступлениями Хаоса. А ещё он посетил UFC 287, на котором активно общался с Даной. Может, именно о предстоящем титульнике для любимчика?

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Конечно, в претензиях Ковингтона к Эдвардсу есть зерно правды. За три последних года у Леона сорвалось шесть боёв, причём большинство – именно по его вине. Да и вообще, с 2019 года у британца было всего лишь четыре поединка, один из которых завершился ноу-контестом. Но разве сам Колби лучше?

У Ковингтона с того же 2019 года итого меньше – всего лишь три боя. Усману он проиграл. А победы были добыты с не самой грозной оппозицией. Сначала техническим нокаутом Колби завершил поединок с Тайроном Вудли. А через шесть месяцев тот потерпел четвёртое поражение подряд и был уволен из UFC. А про поражение Вудли от Джейка Пола даже вспоминать больно, это был глухой нокаут. Также Ковингтон бил Хорхе Масвидаля. Меньше недели назад завершил профессиональную карьеру и он.

Претензия к Колби заключается в том, что он идёт без серии из побед, дважды проигрывал Усману за четыре последних боя. А главное, Хаос не выходил в октагон больше года. И в таких условиях любой другой вряд ли мог бы даже подумывать о потенциальном титульнике. Но, видимо, Ковингтон всё-таки будет биться за пояс. Любимчик Трампа получит невероятный шанс.

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