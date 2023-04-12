Нас ждёт ограбление века! Бой с Биволом может стать для Канело катастрофой

Дмитрий Бивол становится всё ближе к реваншу с Саулем Альваресом. Канело горит желанием вернуть россиянину должок, причём сделать это уже осенью 2023 года. Поражение сильно ударило по мексиканцу, который готов идти на любые уступки. И наш соотечественник как триумфатор имеет полное право пользоваться сложившейся ситуацией. Теперь условия будет диктовать именно Бивол. Вот только складывается ощущение, что, если Альварес всё-таки даст согласие, он может разрушить свою славную карьеру.

Во-первых, Дмитрий больше не будет идти в чужой дивизион. Он собирается лупить Канело на «своей территории». Об этом рассказал менеджер Бивола Вадим Корнилов: «Как по мне, это будет повторением того, что уже было. Дмитрий хочет подраться во втором среднем весе, его привлекают и мотивируют титулы Канело в этом дивизионе. Помимо этого, такой вариант предоставляет Канело возможность показать что-то ещё.

Но ключевым является даже не это условие. Корнилов назвал обязательное требование, которое будет предъявлять команда россиянина: «Честно говоря, я не очень понимаю, зачем Биволу реванш с Канело. Дмитрий ведь его уже победил. Он не так мотивирован, как раньше. Это не такой уж большой вызов. Однако одно из ключевых условий реванша с Канело — это бой в рамках второго среднего веса. Для Бивола важно, чтобы все титулы были на кону».

Бивол действительно попытается выжать из поединка с Канело максимум. И это касается даже не его денежных притязаний. Конечно, в солидности гонорара, который будет предложен нашему чемпиону, можно не сомневаться. Но складывается ощущение, что финансовые аппетиты не стоят у россиянина на первом плане. Зато он прекрасно видит невероятную возможность отобрать у соперника буквально всё, к чему тот шёл на протяжении карьеры.

Канело, конечно, может пойти на смелый шаг, поставив на кон всё своё наследие и достояние. Он прекрасно понимает, что вернуть себе величие можно лишь через победу над Биволом. Но насколько же велика может оказаться цена ошибки. Идти в чужой дивизион, поставив на кон все свои пояса – огромный риск.

Мексиканец и его окружение пытаются любой ценой сорвать промежуточный бой Дмитрия, который намечен на конец мая – начало июня. Они прекрасно понимают, что после поединка Бивол может просто не успеть подготовиться до осени. Тогда в 2023-м принимать бой с Канело он не станет. А затем Сауль может встать в очередь за Артуром Бетербиевым, бой с которым важен и для Дмитрия. Они тоже думают о своём наследии.

Именно поэтому россиянин настолько смело выдвигает требования. Он осознаёт, что если команда Альвареса прилагает такие усилия, чтобы успеть организовать бой до осени, то пойдёт на любые уступки. А если ты хочешь получить по максимуму, то проси вообще всё. В том числе и все пояса Альвареса на кон. В поединке заинтересованы соперники, им и хлопотать, чтобы удовлетворить все желания нашего чемпиона.

Биволу не стоит отказываться от выбранной манеры ведения переговоров с командой Канело. Он выиграл первый поединок, причём сделал это максимально убедительно. И подстраиваться под соперника нет абсолютно никакой необходимости. Напротив, можно диктовать свои условия до самого конца. Победив Канело и отобрав все пояса, Бивол окончательно закрепит за собой статус живой иконы профессионального бокса.