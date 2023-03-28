Канело выпросил у Бивола реванш. Бетербиев остался на обочине истории?

В мире профессионального бокса только-только сорвалось самое ожидаемое противостояние 2023 года. Тайсон Фьюри и Александр Усик в ближайшее время вряд ли сойдутся в ринге. Новость о прекращении переговоров разочаровала всех. Но известный промоутер Эдди Хирн моментально отреагировал на эту ситуацию. Он сообщил, что на осень планируется другой поединок с приставкой «супер».

Хирн заявил, что Сауль Альварес в мае проведёт защиту титула неоспоримого чемпиона против Джона Райдера, а затем… зарубится в огненном реванше: «Следующий поединок — с Биволом в сентябре. Согласно контракту, мы должны пройти Райдера, чтобы заполучить этот реванш. Мы давно собирались провести этот бой. Всё, о чём думает Канело, это реванш за то поражение от Бивола. Победить россиянина – самое важное дело в его карьере».

Потенциальный поединок Канело и Бивола может заставить всех забыть о том, что Усик и Фьюри вообще торговались. А россиянин и мексиканец совершенно точно смогут озолотиться. После первого поединка гонорары разнились очень сильно. Поверженный Альварес получил $ 15 млн, триумфатор Бивол – всего лишь $ 2 млн. Да и распределение PPV было в пользу Сауля – 70 на 30. Но теперь Дмитрий может требовать совершенно иные условия.

Битва величайших боксёров станет грандиозным событием. А Биволу стоит выжимать из Канело максимум. Сейчас именно Альварес максимально заинтересован в том, чтобы провести поединок с Дмитрием и попытаться вернуть своё наследие. Поэтому россиянин может диктовать свои условия на полную катушку. Тут можно попытаться выбить и крупный гарантированный гонорар, и больший процент от PPV. А может, и замахнуться на проведение поединка в России?

Бивол продолжит лупить мексиканцев и получать свои деньги. Но вновь встаёт серьёзнейший вопрос: «А что вообще с Бетербиевым?» Артуру уже 38 лет! И пока Дмитрий удовлетворяет свои финансовые потребности, его соотечественник упускает лучшие годы без боя мечты. Но складывается ощущение, что, кроме него, этот поединок не нужен вообще никому.

Например, об отсутствии необходимости проведения такого боя высказался в эксклюзивном интервью «Чемпионату» российский боксёр Максим Бабанин: «Когда есть кого ещё бить из других чемпионов, помимо россиян, лучше не драться с соотечественниками. Но это спорт, это бокс. Тебе приходит хорошее предложение, вмешиваются важные обстоятельства. Ведь для многих бокс — это хороший заработок, работа. Если тебе предложили хорошие условия, почему не подраться с россиянином? А тут ещё все титулы на кону».

Так, может, и не стоит нашим чемпионам рубиться в ринге – делить место на Олимпе? Непобеждённые россияне совершенно точно поместятся там вдвоём. А Бивол пусть и дальше лупит мексиканцев.