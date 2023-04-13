Трилогии Перейры и Адесаньи в UFC не будет. Алекс уходит в дивизион Анкалаева

Меньше недели прошло с того момента, как Алекс Перейра отдал свой титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. С четвёртой попытки его нокаутировал Исраэль Адесанья. Для соперников этот бой стал вторым под эгидой промоушена. Многие эксперты и простые фанаты в один голос бросились заявлять, что это противостояние нуждается в трилогии. Но, видимо, теперь это останется лишь мечтами.

Перейра сообщил, что он больше не собирается выступать в среднем весе. Бразилец рассказал, что намерен перебраться в полутяжёлый дивизион, свой следующий поединок проведёт именно там: «Как и обещал, анонсирую большие новости. Мой следующий бой пройдёт в полутяжёлом весе. Да, в полутяжёлом. Я сделал свою работу в 84 кг, поэтому теперь хочу подняться в 93 кг. Не могу назвать имя следующего соперника, но буду держать вас в курсе».

Стоит отметить, что решение принадлежит бразильцу лишь отчасти. О том, что Перейре придётся сменить дивизион, первым заговорил президент UFC Дана Уайт. Причём он крайне непрозрачно намекнул, что у Алекса нет выбора: «Трилогия Перейры с Адесаньей? Честно говоря, я думаю, что Перейра после этого боя поднимется в полутяжёлый вес. Он монстр, просто огромный для среднего дивизиона. Знаю, что даже за два часа до взвешивания ему всё ещё нужно было сбросить пару фунтов».

Игры с весом действительно нелегко даются Перейре. Практически перед каждым поединком он делится с фанатами подробностями своей подготовки. И, стоит отметить, результаты – действительно впечатляющие. Неизменно нужно втискиваться под рамку в 83 килограмма. Но за шесть дней до первого боя с Адесаньей в UFC он весил… 99 килограммов! Конечно, в истории есть много примеров, когда бойцы дико «гоняли» свой вес. Чего уж там далеко ходить, в этом упрекали даже Хабиба Нурмагомедова.

Сам ли Перейра принял решение либо его подтолкнули, но факт остаётся фактом. Алекс поднимается в полутяжёлый дивизион, где его уже ждут с распростёртыми объятиями. Иржи Прохазка пока травмирован, да и драться он должен с совсем другим парнем. С Джамалом Хиллом, который обладает чемпионским поясом. А вот бразильцу придётся потерпеть и провести хотя бы один поединок перед выходом на титульник в новом весе. И остаётся топовый вариант, который интересен поклонникам UFC из России.

Следующим соперником Перейры может стать Магомед Анкалаев. Хилл пока не горит желанием драться с нашим соотечественником. Он намерен ждать Прохазку. И потенциальный поединок с Алексом нужен самому россиянину. Он станет отличной возможностью доказать организации, что Магомед по-прежнему готов к титульнику – ему нужно дать лишь шанс.

А для бразильца потенциальный поединок с Анкалаевым – ответ на все вопросы. Если он проиграет, сказка окончательно разрушится. И вернуться на ведущие позиции в гонке за поясом будет крайне непросто. А вот победа даст понять – в своём природном дивизионе Алекс реально пошумит!