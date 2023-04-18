«А он, мятежный, просит бури». Мераб Двалишвили безрассудно рискует своей жизнью

Мераб Двалишвили – ярко выступает в UFC. В последнем поединке он разбил нашего Петра Яна, чем откровенно расстроил российскую публику. Но вне октагона грузинский боец продолжает «исполнять» нечто невообразимое. Все долго смеялись с его попытки искупаться в проруби, которая завершилась пробитой головой. А на одном из недавних турниров лучшего промоушена на планете Мераб пытался сойтись в рукопашную с болельщиком. Теперь же Двалишвили решил снова рискнуть своим здоровьем.

В социальных сетях появилось видео, на котором грузинский боец решил устроить себе фотосессию. Казалось бы, с какой опасностью он мог столкнуться в этой ситуации? Всё просто – Мераб оказался на карнизе высотного здания, где не было ни страховки, ни парапетов, за которые можно было бы ухватиться. Судя по видео, Двалишвили действительно забрался очень высоко. И за свою жизнь он особенно не переживал, буквально прогуливался и скакал по узкому карнизу.

Такое поведение грузинского бойца всколыхнуло волну возмущений фанатов в социальных сетях. Одни удивлялись абсолютному безрассудству, которое вряд ли может быть присуще настоящему профессионалу, другие – просили не повторять подобные трюки, чтобы поберечь своё здоровье. А бóльшая часть упрекнула Мераба в пренебрежении условиями контракта с UFC. Ни для кого не секрет, что профессиональные спортсмены подписывают соглашение, которое запрещает им рисковать здоровьем и заниматься экстремальными видами спорта во время выступлений. Интересно, последует ли какая-то реакция со стороны руководства промоушена, у которого Двалишвили всеми силами пытается выбивать себе бои.

Была и ещё одна причина критиковать грузинского бойца. Он поставил под угрозу не только свою жизнь, но и здоровье прогуливающихся по улице людей. А их, судя по видео, было очень много. И свалившись прямо на головы, Мераб мог не только причинить кому-то тяжкий вред здоровью, но и привести к настоящей трагедии. Двалишвили – отличный боец, однако за пределами октагона его выходки не поддаются испытанию здравым смыслом. И вопрос заключается лишь в том, как быстро UFC начнёт наказывать грузина за такие безрассудные «шоу».