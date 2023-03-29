Двалишвили точно травмирован? Мераб запрыгнул на трибуну ради разборок с фанатом

Мераб Двалишвили становится всё более громкой фигурой в UFC. Совсем недавно он в блестящем стиле разобрался с Петром Яном и одержал очередную победу. А затем грузинский боец получил от UFC предложение подраться с другим россиянином – Умаром Нурмагомедовым. Но Мераб отказался от такой возможности, сославшись на травму.

«Мне действительно предложили. Я согласился, хотя он и не заслуживает боя со мной. Но врачи сказали, что мне нельзя драться из-за травмы», — приводит слова Двалишвили Setanta Sports.

Ещё более категоричным оказался менеджер грузинского бойца Орен Ходак: «Мераб заинтересован в том, чтобы попробовать тот сэндвич под названием «Кори Сэндхаген», который сейчас есть в меню и стоит гораздо дороже, чем парень, не входящий даже в первую десятку рейтинга».

Правда, Двалишвили тут же умудрился ввязаться в скандал. В минувшие выходные Мераб присутствовал на турнире UFC со своим лучшим другом – Алджамейном Стерлингом. Основной кард завершился, а товарищи направились к выходу из арены. Но в этот момент один из фанатов окликнул грузинского бойца. Болельщик в довольно грубой форме упрекнул Двалишвили за отказ драться с Алджо. Сначала перепалка была исключительно словесной, а затем Мераб вспыхнул.

Грузинский боец рванул к трибуне, а затем попытался запрыгнуть на высокое ограждение. Он вцепился в него рукой и начал карабкаться вверх. Стоит отметить, что по резвости и стремлению Мераба подраться с фанатом не было заметно даже намёка на какую-то травму. Довести задуманное до конца у Двалишвили не получилось. Сначала стоявшие рядом охранники преградили грузинскому бойцу путь к цели. А затем и сам Мераб успокоился, не стал преследовать болельщика.

Стоит отметить, что в копилке Мераба становится всё больше необдуманных поступков. Двалишвили славится своей скандальностью. Но такого «прыжка» на болельщика фанаты могут ему и не простить. Особенно если учитывать то обстоятельство, что претензии к грузинскому бойцу были вполне обоснованными.