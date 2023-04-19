«UFC слишком мало платит». Ветеран ММА попался на краже огромной суммы денег

Ни у кого нет сомнений, что UFC — вершина смешанных единоборств. Стать частью главного промоушена планеты мечтает любой молодой боец, будь он из России, Америки или Бразилии. Дана Уайт сумел построить такую мощную организацию, что все конкуренты остались далеко позади. Но есть в UFC и недостатки. Например, там слишком мало платят спортсменам, не имеющим звёздного статуса. Даже несколько достойных лет в промоушене порой не дают финансового благополучия.

Отличный пример — Карл Роберсон. Талантливый американский спортсмен выступал в UFC с 2017 года: поначалу яркий и эффективный Роберсон шёл с положительной разницей побед и поражений, но потом у Карла начался резкий спад. Парень по прозвищу Baby K проиграл четыре поединка подряд, причём каждый раз уступал досрочно. Неудивительно, что в 2022 году с Роберсоном расторгли контракт. А сейчас Карл уже находится за решёткой.

Спортсмен не скопил денег за карьеру и решил заработать незаконным способом. По версии полиции, 32-летний боец вместе с подельником совершил кражу со взломом. Налётчики набрали драгоценностей на сумму более $ 200 тыс., что было зафиксировано видеокамерами. При обыске у Роберсона были найдены испорченный пистолет, наркотические вещества, а также предметы, указывающие на причастность к взлому. Теперь бойцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Очень жаль, что некогда яркий спортсмен, скорее всего, проведёт несколько лет за решёткой. В соцсетях болельщики сожалеют о такой судьбе Роберсона, но отмечают, что косвенную вину несёт и UFC. Если бы Карлу там платили значительно больше, он вряд ли бы пошёл на такое преступление. А ведь он был не последним парнем в среднем весе — почему он в итоге остался без денег?

TylerМyName: «UFC слишком мало платит бойцам. Это не деньги, а мусор. Всё так плохо, что спортсменам приходится воровать».

KraveKombat40: «Это парень вдохновлялся плохими примерами. Но без денег это логично».

Shwick: «Может, он пересмотрел приоритеты после избиения от Раунтри. Понял, что за бои больше не заплатят».