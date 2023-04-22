UFC: Павлович — Блэйдс. Русский десантник забьёт Чёрного Хабиба? LIVE

Все события вокруг главного боя в карьере Сергея — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене «UFC APEX» состоится турнир UFC Fight Night 222. В главном бою встретятся третий номер рейтинга тяжёлого веса Сергей Павлович и четвёртый номер Кёртис Блэйдс. Россиянин идёт на серии из пяти побед в лучшей лиге мира, американец из восьми последних боёв выиграл семь.

«Чемпионат» ведёт подробную онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.