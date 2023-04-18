Сельский силач и бравый десантник. Как Сергей Павлович стал звездой

Уже через несколько дней знаменитый боец Сергей Павлович снова выйдет в октагон. 23 апреля россиянину предстоит схватка с опаснейшим Кёртисом Блэйдсом: если наш соотечественник пройдёт американца, то станет претендентом на титул UFC в тяжёлом весе. Напомним, Павлович идёт на серии из пяти побед нокаутами, причём всех соперников вырубил уже в первом раунде. Давайте изучим интересные факты из биографии нашей звезды.

Наш герой родился в 1992 году в ростовском посёлке Орловский. Хотя посёлок насчитывает почти 20 тысяч жителей, Сергей всегда называет его «деревней». вкладывая в это слово строго положительный смысл. Впрочем, Павлович действительно вёл деревенский образ жизни: постоянно находился на улице, плавал, подтягивался и регулярно дрался со сверстниками. До старших классов Сергей был жилистым, но в одно лето вымахал — и стал настоящим богатырём.

Павлович занимался множеством видов спорта: греко-римской борьбой, футболом, лёгкой атлетикой и другими дисциплинами. Больше всего ему нравился гандбол, но, после того как тренер назвал Сергея «бесперспективным», бросил тренировки. Сразу после школы Павлович отправился в армию. Он мечтал попасть в элитные войска и реализовал свою цель: его взяли в разведроту ВДВ, где Сергей и прослужил год. Ему понравилась служба, но в армии Павлович не остался.

Сергей Павлович Фото: из личного архива

Следом стартовала полноценная спортивная карьера. Сначала любительская — Сергей стал чемпионом мира по универсальному бою, выступал по правилам боевого самбо, кунг-фу и армейского рукопашного боя. Постепенно Павлович перебрался в ММА, где ему неизменно сопутствовал успех: в 2017 году ростовчанин стал чемпионом AMC Fight Nights в тяжёлом весе, одолев Михаила Мохнаткина. Следом Сергей защитил пояс, нокаутировал Кирилла Сидельникова — и перебрался в Америку.

Павлович подписал контракт с UFC, но дебют в промоушене получился провальным. Россиянина сразу бросили под легендарного Алистара Оверима, да ещё и в максимально неудобной локации — в Китае. Сергей так и не смог акклиматизироваться, вышел на бой в плохой форме и потерпел разгромное поражение. Оверим легко нокаутировал уроженца Ростовской области уже в стартовом раунде. Поражение стало первым в карьере Павловича.

Впрочем, Сергей не унывал. Уже в следующем бою он нокаутировал Марсело Голма, открыв красивую победную серию. Следом россиянин разобрал Мориса Грина, Шамиля Абдурахимова, Деррика Льюиса и Тая Туивасу. Параллельно Павлович установил сразу два рекорда UFC. У него наименьшее среднее время боя (2 минуты 15 секунд) и наибольшее количество нокдаунов в пересчёте на 15 минут поединка (6,67). Посмотрим, обновит ли Сергей свои рекорды в бою с Блэйдсом.