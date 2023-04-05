Известный тренер обвинил Канело в алкоголизме: Сауль действительно выпивает

Альварес не скрывает, что иногда прикладывается к бутылке, но страдает ли он от зависимости?

Кто не знает Сауля Альвареса? Мексиканец — поистине легендарный боксёр: прямо сейчас он удерживает звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе с 58 победами на профессиональном ринге. Альварес невероятно популярен и умеет конвертировать свою славу в деньги: состояние Сауля по разным версиям составляет $ 170-230 млн, что позволяет ему быть самым богатым из действующих профессиональных боксёров.

Да, состояние Флойда Мейвезера значительно крупнее, но американец официально завершил карьеру профессионала. А вот Канело продолжает преумножать богатство: в 2022 году он стал единственным боксёром, попавшим в топ-10 списка Forbes, заработав невероятные $ 90 млн. Но даже у такого сильного и богатого спортсмена есть опасная зависимость. Во всяком случае так утверждает знаменитый тренер Хосе Бенавидес.

«Сауль в профессионалах с 16 лет. Это значит, что его организм измотан бесконечными боями, травмами и тренировочными лагерями. Раньше он был очень дисциплинированным, жёстко работал в зале, но сейчас пьёт всё чаще и чаще. Раньше вы не увидели бы Канело пьяным, но теперь всё иначе», — заявил Бенавидес в интервью.

Альвареса действительно нельзя назвать идеально дисциплинированным спортсменом. Когда Сауль отмечает победы, то заказывает самые дорогие клубы и реки дорогого шампанского. Между тренировочными лагерями боксёр иногда тоже позволяет немного выпить, чего и не скрывает. С другой стороны, Альварес никогда не попадал в алкогольные скандалы, да и пьяным его особо не видели. Может, ситуация успела измениться в худшую сторону? Возможно.

А может быть, Хосе Бенавидес просто начал психологическую атаку на Альвареса. Ведь его сын Дэвид — один из потенциальных соперников мексиканской суперзвезды. Такими заявлениями Бенавидес-старший может придать уверенности сыну. Как бы то ни было, нет никаких доказательств, что Канело слишком увлекается алкоголем. Его выступления говорят об обратном: он по-прежнему в отличной форме и уже через месяц проведёт бой с Джоном Райдером. Посмотрим, что 6 мая покажет в ринге Альварес.