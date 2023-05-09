Был героем ВОВ, а потом блистал на Олимпиаде. История боксёра Сергея Щербакова

9 Мая – праздник для всего российского народа. Победу в Великой Отечественной войне ковали настоящие герои. Среди них были и профессиональные спортсмены. Особенный вклад в общее дело внесли советские боксёры. Они шли на фронт и в первых рядах защищали родину. Драматичной получилась история братьев из боксёрской династии Щербаковых – Сергея и Вячеслава. Их судьбы были связаны с Великой Отечественной войной и сложились по-разному.

Сергей Семёнович пришёл в бокс в 18 лет, а до этого занимался акробатикой. На переход в новый вид спорта больше всего повлиял именно Вячеслав. Первым серьёзным успехом стала бронзовая медаль на чемпионате СССР 1939 года. А в 1940-м Сергей добрался уже до серебра. Казалось, что карьера Щербакова будет лишь развиваться, перед ним открывались большие перспективы.

Но началась Великая Отечественная война, на которую Сергей отправился добровольцем через спортивное общество «Динамо». Он вступил в ряды Особой мотострелковой бригады особого назначения НКВД. Щербаков получил серьёзнейшее ранение. Ещё более серьёзно Сергей пострадал чуть позже – на Кавказе. Ему даже грозила ампутация ноги. Но получилось убедить хирурга отказаться от операции. Сергей мотивировал это тем, что бокс для него — это всё.

За время нахождения на фронте Сергей был награждён медалью «За боевые заслуги» за подрыв коммуникаций в тылу противника, ранение и организацию взятия высоты. К тому моменту он дослужился до заместителя политрука батальона особого назначения. Кроме того, Щербаков был отмечен медалью «За отвагу» за уничтожение поезда из 27 вагонов, доставку продуктов питания в отряд в тылу противника и вынос на себе раненого товарища Несынова через линию фронта. Спортивный характер превратил Сергея в настоящего героя. Также Щербаков получил ордена Отечественной войны I степени и «Знак Почёта».

Сергей Семёнович вернулся на гражданку и начал блистать в боксе. Он на протяжении 10 (!) лет подряд неизменно выигрывал чемпионат СССР по боксу – с 1944-го по 1953-й. А ещё Щербаков прославлял советский народ на международной арене. В 1952 году боксёр завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Хельсинки, в 1953 году – серебряную медаль чемпионата Европы во втором полусреднем весе.

Щербаков после завершения профессиональной карьеры так и не ушёл из бокса. Он перешёл на работу тренером. И там Сергей Семёнович быстро добился колоссальных успехов. Он получил Главного тренера СССР, возглавлял сборные СССР на Олимпийских играх 1956 года в Мельбурне и 1960 года в Риме. А ещё в 1956 году Щербаков создал специальный кодекс будущим поколениям боксёров. В нём содержалось 17 правил жизни.

К сожалению, Вячеславу повезло намного меньше. С фронта он вернулся после тяжелейшего ранения и ампутации руки. Конечно, в такой ситуации ни о каком возвращении в спорт и речи не шло. Но любовь к боксу в его крови всё-таки оказалась сильнее. Вячеслав Семёнович стал заслуженным тренером СССР и воспитал большое количество талантливых бойцов.