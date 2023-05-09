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Марк Цукерберг выиграл турнир по джиу-джитсу, подробности соревнований, американский миллиардер и единоборства

От спарринга с бойцом Bellator до медалей в джиу-джитсу. Как Цукерберг превратился в воина
Сергей Сорокин
Цукерберг выиграл турнир по джиу-джитсу
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Миллиарды бизнесмена не мешают ему всей душой любить спорт.

Известный американский предприниматель Марк Цукерберг сколотил себе миллиардное состояние. Но он продолжает всей душой любить спорт. Любопытно, что для занятий он выбрал не гольф или шахматы, а именно единоборства. О любви бизнесмена к боям было известно давно. Он постоянно посещал крупные события в качестве зрителя. А теперь Марк ещё и стал биться сам. Цукерберг принял участие на турнире по бразильскому джиу-джитсу.

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Американский миллиардер поделился информацией о своих успехах в социальных сетях. Более того, он раскрыл интересные подробности. Марк провёл турнир, который стал для него дебютным. А главное, Цукерберг не остался без наград: «Принял участие в первом турнире по джиу-джитсу и завоевал несколько медалей. Спасибо моим тренерам!»

Стоит отметить, что Цукерберг очень давно показывал себя в мире единоборств. Чего только стоит видео, на котором Марк проводил спарринг с бывшим бойцом Bellator Кхаем Ву по правилам ММА. Конечно, экс-профессионал работал не в полную силу, но миллиардер всё равно бодро выглядел в стойке и пытался проводить различные приёмы в партере.

А ещё Цукерберг дрался с действующим чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски! Правда, в виртуальной реальности. С помощью этих технологий был создан специальный мультик, который предварял поединок австралийца с россиянином Исламом Махачевым. В одном из моментов Марк действовал настолько смело, что даже бросился на Великого прыжком с выставленным вперёд коленом.

Марк не раз признавался в том, что давно следит за MMA. А ещё старается посещать турниры, постоянно общаться с новыми людьми: «В этом есть что-то такое первобытное. С тех пор я познакомил с ММА кучу друзей. Это было очень весело, потому что теперь мы вместе тренируемся и боремся. Каждый человек, которого я знакомил с единоборствами, говорил: «Это потрясающе».

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Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА •••

Заглавное фото: Из личного архива Марка Цукерберга

Источник: «Чемпионат»

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