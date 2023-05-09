От спарринга с бойцом Bellator до медалей в джиу-джитсу. Как Цукерберг превратился в воина

Известный американский предприниматель Марк Цукерберг сколотил себе миллиардное состояние. Но он продолжает всей душой любить спорт. Любопытно, что для занятий он выбрал не гольф или шахматы, а именно единоборства. О любви бизнесмена к боям было известно давно. Он постоянно посещал крупные события в качестве зрителя. А теперь Марк ещё и стал биться сам. Цукерберг принял участие на турнире по бразильскому джиу-джитсу.

Американский миллиардер поделился информацией о своих успехах в социальных сетях. Более того, он раскрыл интересные подробности. Марк провёл турнир, который стал для него дебютным. А главное, Цукерберг не остался без наград: «Принял участие в первом турнире по джиу-джитсу и завоевал несколько медалей. Спасибо моим тренерам!»

Стоит отметить, что Цукерберг очень давно показывал себя в мире единоборств. Чего только стоит видео, на котором Марк проводил спарринг с бывшим бойцом Bellator Кхаем Ву по правилам ММА. Конечно, экс-профессионал работал не в полную силу, но миллиардер всё равно бодро выглядел в стойке и пытался проводить различные приёмы в партере.

А ещё Цукерберг дрался с действующим чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски! Правда, в виртуальной реальности. С помощью этих технологий был создан специальный мультик, который предварял поединок австралийца с россиянином Исламом Махачевым. В одном из моментов Марк действовал настолько смело, что даже бросился на Великого прыжком с выставленным вперёд коленом.

Марк не раз признавался в том, что давно следит за MMA. А ещё старается посещать турниры, постоянно общаться с новыми людьми: «В этом есть что-то такое первобытное. С тех пор я познакомил с ММА кучу друзей. Это было очень весело, потому что теперь мы вместе тренируемся и боремся. Каждый человек, которого я знакомил с единоборствами, говорил: «Это потрясающе».

Кто знает, возможно, на одном из турниров по бразильскому джиу-джитсу мы увидим самое звёздное противостояние в истории. Ведь в этом же виде активно соревнуется и принимает участие в турнирах голливудский актёр Том Харди. Посмотреть на такую битву было бы невероятно интересно!