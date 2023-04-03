Заткнул за пояс Шварца и Сталлоне! Том Харди в жизни круче, чем в кино

На днях в Англии прошёл очередной турнир по бразильскому джиу-джитсу. Он мог остаться незамеченным, если бы не одно обстоятельство. Одним из участников соревнований стал известный голливудский актёр Том Харди. Суперзвезда кинематографа давно занимается этим видом спорта. В 2011 году он снялся в фильме «Воин» о смешанных единоборствах. С того времени Харди всерьёз заинтересовался бразильским джиу-джитсу, выступает на турнирах и даже спаррингует с действующими бойцами UFC.

За 12 лет Харди успел добиться серьёзных успехов. Он получил синий пояс, а также выиграл несколько крупных чемпионатов. Кроме того, отмечались самоотдача и жёсткость актёра. На одном из турниров в Бразилии он уже отличился своими навыками – выиграл все поединки, а в одном из боёв едва не сломал сопернику руку.

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У себя на родине Том совершенно точно горел желанием показать себя с лучшей стороны. Но в одном из поединков Харди оказался на грани пропасти. Актёр угодил в «гильотину», после чего соперник рассчитывал легко закончить поединок. Но Том в очередной раз продемонстрировал, что недооценивать его – критическая ошибка. Он смог высвободиться из опасного захвата и перехватить инициативу. В итоге Харди не просто вырвался из «гильотины», а практически моментально перешёл к собственному «треугольнику». Поединок он выиграл в блестящем стиле.

В свои 45 лет голливудский актёр уходит от «гильотины», из которой вряд ли бы выбрались бойцы вдвое младше. Такая преданность спорту просто поражает. Многие звёзды активно интересуются разными дисциплинами, тренируются, проводят спарринги. Но Том, имея огромное состояние, не боится рисковать здоровьем ради победы. Он живёт бразильским джиу-джитсу. Харди круче Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне.