Чеченский Тайсон завершил карьеру в любителях. Как профи Хатаев будет ещё круче

Завершившийся накануне чемпионат мира по боксу стал последним в любительской карьере Имама Хатаева, выступающего в категории до 80 килограммов. Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 не сумел уйти максимально красиво: чеченский боксёр обидно проиграл в полуфинале и довольствовался только третьим местом. Достижение всё равно солидное, но трёхкратный чемпион России не скрывал своего разочарования — он приезжал в Ташкент только за золотой медалью.

Сразу по возвращении домой 28-летний Хатаев заявил, что окончательно завершает любительскую карьеру: «В общем, это были мои последние соревнования в любительском боксе. Я окончательно решил переходить в профессионалы. Уже и возраст, и, как все говорят, у меня стиль как у профессионального боксёра. Я и сам чувствую, что мне давно нужно было переходить в профессионалы», — сказал Хатаев в телеграм-канале «Матч! Боец».

С одной стороны, конечно, очень жаль, что сборная России теряет мощного и опытного спортсмена. Но в качестве профессионала Имам, которого на родине называют чеченским Тайсоном, раскроется совсем с другой стороны. Напомним, Хатаев начал профессиональную карьеру ещё полтора года назад, но пока разминался на сравнительно простых соперниках: по очереди нокаутировал Исмата Эйнуллаева, Адама Тренадо и Ги Сун Гвака. И только Тренадо сумел добраться до второго раунда под тяжёлыми ударами Имама.

«Знаю, что на родине меня называют чеченским Тайсоном. В любом случае очень приятно, когда тебя сравнивают с таким великим чемпионом. Мне всегда нравились Мохаммед Али, Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Шугар Рэй Леонард, Рой Джонс, Флойд Мейвезер. Старался перенять что-то у каждого из них. Но стиль Железного Майка мне подходит несколько больше, чем остальных», — рассказывал Хатаев RT.

Теперь Имам сможет спокойно сосредоточиться в новом спортивном амплуа. Возраст у него вполне подходящий, а навыки идеально подходят именно для профессионального бокса. Чеченский Тайсон — классический нокаутёр с могучим ударом и крепкой челюстью. Он любит рубиться на короткой дистанции, не боится грязного бокса и всегда нацелен на нокаут. По любительским правилам Имаму не давали как следует использовать свои главные плюсы, но теперь всё будет иначе. Верим, что в профессионалах Хатаев станет большим чемпионом. Ведь он старается брать пример с лучших.