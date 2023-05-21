Ответил на грязный приём глухим нокаутом. Россиянин победил в UFC даже с одним глазом!

В ночь с 20 на 21 мая состоялся интереснейший турнир UFC Fight Night 223. Особенный интерес российских поклонников смешанных единоборств вызывал главный поединок прелимов. В нём наш соотечественник Вячеслав Борщёв проверял на прочность представителя Китая Махешата Хайсаера. Поединок двух ярких ударников был просто обязан получиться интересным.

Борщёв ворвался в UFC яркой победой над Дакотой Бушем. Он красиво нокаутировал соперника уже в первом раунде. Правда, затем последовала серия из двух поражений. Сначала боец не совладал с Марком Диакези, а затем уступил Майку Дэвису. Правда, оба раза он проиграл единогласным решением судей. Поэтому победа была нужна Вячеславу как воздух.

Борщёв с самого начала первого раунда забрал центр октагона и начал искать свою дистанцию. Вячеслав не стеснялся наносить удары руками и ногами. А Махешат был вынужден обороняться и терпеть. Чувствовалось, что Хайсаер опасается российского бойца. Было заметно, что нашему соотечественнику комфортно работать в стойке. Поэтому казалось, что китайский боец казахского происхождения просто обязан пойти в борьбу, но не спешил этого делать.

В одном из моментов Борщёв взорвался и выдал целую серию ударов. А затем тут же получил пальцем в глаз, после чего был вынужден обратиться к помощи врача. Пугало то, что доктор и рефери на протяжении длительного времени не хотели отпускать россиянина. Но Слава Клаус настоял на том, чтобы ему позволили продолжить поединок.

В этот момент Махешат увидел проблемы у волгоградца – левый глаз практически закрылся, поэтому буквально бросился молотить его своими ударами. Но Борщёв стал классно действовать навстречу, за 10 секунд до конца точнейшим ударом отправил соперника на канвас… И просто не успел добить – не хватило времени.

Во втором раунде Вячеслав решил не откладывать дело в долгий ящик. Он начал наносить опаснейшие удары. Россиянин маневрировал, менял руки на ноги, не застаивался. И Махешат совсем перестал успевать. На лице у Хайсаера появились ощутимые повреждения. И на экваторе пятиминутки Борщёв вновь усадил соперника. Чувствовалось, что Слава Клаус полностью ведёт поединок. И это с закрытым глазом!

Даже небольшое повреждение не помешало россиянину довести начатое до конца. Вячеслав поймал ещё один момент и точнейшим ударом вырубил Махешата. Долгого добивания не понадобилось, судья увидел потерявшегося Хайсаера и принял решение остановить поединок. Есть важнейшая победа Борщёва, которая может серьёзно сказаться на его дальнейших перспективах в UFC.

Видео доступно в телеграм-канале UFC Russia. Права на видео принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship.

Особенно красочным получилось празднование. Борщёв зашёлся в таком зажигательном танце, что могло показаться, будто он вообще не дрался на протяжении двух раундов. Красивая победа Славы Клауса совершенно точно прибавит ему вистов в глазах боссов организации. А значит, россиянин сможет рассчитывать на гораздо более статусный поединок.