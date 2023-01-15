Хабиб построил империю, работающую без него. Орёл — идеальный руководитель

Когда Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что окончательно уходит из спорта, многие забеспокоились за его команду. Действительно, Ислам Махачев, Усман Нурмагомедов и многие другие бойцы добились огромных успехов именно под руководством Орла-тренера. Да, есть Хавьер Мендес, но Орёл — не только спортивный наставник. Бывший чемпион UFC обладает непререкаемым авторитетом для своих ребят, а его присутствие в углу даёт огромный бонус к настрою и мотивации. И тут Нурмагомедов сложил с себя все полномочия. Поневоле затревожишься.

Сомнительная честь первым выступить без Хабиба в качестве тренера выпала его брату — Умару Нурмагомедову. 27-летний россиянин успешно строит карьеру в главном промоушене мира: до ухода Хабиба на счету Умара имелось три победы в UFC. В четвёртой победе молодого Орла были определённые сомнения, учитывая внезапное решение Хабиба. Никто не знал, как Нурмагомедов-младший справится с такой потерей в своей команде, ведь раньше он всегда мог положиться на брата.

Однако оказалось, что переживать не о чем. Умар показал шикарное выступление, заслуженно заработав бонус в $ 50 тыс. от Даны Уайта: избил Раони Барселоса в стойке, после чего жёстко вырубил одним ударом. Весь поединок уложился меньше чем в один раунд. Таким образом, Нурмагомедов-младший установил ещё и личное достижение, впервые победив в UFC нокаутом. Умар вообще не особый нокаутёр — последний раз он побеждал таким способом в далёком 2017 году. Но тут устроил шоу.

И всё это — без Хабиба в углу. Нет сомнений, что легендарный Орёл помогал своему брату советом, однако это вовсе не работа тренером. Такой успех Умара внушает надежду перед скорым боем ещё одного близкого человека для Орла — Ислама Махачева. В феврале новоиспечённый чемпион UFC встретится с самым опасным соперников из всех возможных: Александр Волкановски не зря возглавляет рейтинг лучших бойцов вне весовых категорий. Волкановски радовался, что Хабиба не будет в углу Ислама — но Махачев должен справиться и без Орла, если судить по примеру Умара.

Следует признать, что Нурмагомедов хорошо подготовился к уходу — как идеальный руководитель. Его команда работает как хорошие часы: тренировки идут бесперебойно, бойцы говорят только правильные слова, а теперь ещё и добывают победы. Будем надеяться, так будет и дальше — ведь главные испытания ещё впереди. В любом случае у команды Хабиба нет выбора, потому что легендарный Орёл твёрдо решил оставить индустрию ММА. Как мы давно поняли, Нурмагомедов не из тех ребят, что бросают слова на ветер. Парням Хабиба нужно продолжать справляться без него.