UFC 289: Оливейра жаждет реванша, Дариуш получил шанс жизни. LIVE

Дана пока не уверен, что готов дать победителю бой с Махачевым. Все подробности — в онлайне «Чемпионата».

В ночь с 10 на 11 июня на «Rogers Arena» в Ванкувере состоится яркий номерной турнир UFC 289. В соглавном бою вечера будут биться Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Победитель этого поединка, по предварительной информации, будет драться за титул. А обладателем чемпионского пояса является россиянин Ислам Махачев. В главном бою вечера сойдутся Аманда Нуньес и Ирене Альдана. На кону титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе, которым обладает бразильянка.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.