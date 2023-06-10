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UFC 289: Нуньес — Альдана, Оливейра — Дариуш, где смотреть онлайн-трансляцию, лайв, кто фаворит

UFC 289: Оливейра жаждет реванша, Дариуш получил шанс жизни. LIVE
Сергей Сорокин
Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш
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Дана пока не уверен, что готов дать победителю бой с Махачевым. Все подробности — в онлайне «Чемпионата».

В ночь с 10 на 11 июня на «Rogers Arena» в Ванкувере состоится яркий номерной турнир UFC 289. В соглавном бою вечера будут биться Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. Победитель этого поединка, по предварительной информации, будет драться за титул. А обладателем чемпионского пояса является россиянин Ислам Махачев. В главном бою вечера сойдутся Аманда Нуньес и Ирене Альдана. На кону титул чемпионки UFC в женском легчайшем весе, которым обладает бразильянка.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Бенеил жаждет поединка с Махачевым:
«Устрою бунт, если не дадут Ислама». Победить Махачева может только один легковес
«Устрою бунт, если не дадут Ислама». Победить Махачева может только один легковес
UFC 289 с главным боем Нуньес – Альдана где смотреть UFC 289 когда начало Полный кард турнира UFC 289
Live Сергей Сорокин

Нуньес и Альдана показали одинаковый вес, все результаты взвешивания

Все бойцы, участвующие в турнире, прошли официальную процедуру взвешивания. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с ними.

Главный кард:

Главный бой вечера, титульный бой в женском легчайшем весе: Аманда Нуньес (61,23 кг) vs Ирене Альдана (61,23 кг);

Лёгкий вес: Чарльз Оливейра (69,85 кг) vs Бенеил Дариуш (70,76 кг);

Полусредний вес: Майк Мэлотт (76,88 кг) vs Адам Фьюджитт (77,45 кг);

Полулёгкий вес: Дэн Иге (65,99 кг) vs Нэйт Ландвер (65,88 кг);

Средний вес: Марк-Андре Баррио (83,91 кг) vs Эрик Андерс (83,8 кг).

Предварительный кард:

Средний вес: Насурдин Имавов (84,14 кг) vs Крис Кёртис (84,02 кг);

Женский наилегчайший вес: Миранда Маверик (56,92 кг) vs Жасмин Ясудавичюс (56,81 кг);

Легчайший вес: Айеманн Захаби (61,57 кг) vs Цилэн Аожи (61,23 кг);

Полулёгкий вес: Кайл Нельсон (65,77 кг) vs Блэйк Билдер (65,99 кг);

Наилегчайший вес: Давид Дворжак (56,92 кг) vs Стив Эрцег (56,92 кг);

Женский минимальный вес: Диана Белбита (51,93 кг) vs Мария Оливейра (52,38 кг).

10:34 Сергей Сорокин

Дана Уайт ответил на вопрос, подерётся ли с Махачевым победитель боя Оливейра — Дариуш

Президент UFC Дана Уайт затруднился дать точный ответ насчёт вероятности того, что победитель боя между бразильцем Чарльзом Оливейрой и ирано-американским бойцом Бенеилом Дариушем проведёт поединок с россиянином Исламом Махачевым, являющимся чемпионом UFC в лёгком весе.

«Понятия не имею. Посмотрим, как пройдёт бой. Но да, в этом есть смысл. Пока могу сказать, что это логично. Но, посмотрим», – сказал Уайт на пресс-конференции.

10:18 Сергей Сорокин

Достижения Аманды Нуньес: история великой Львицы

Рассказываем о карьере легендарной бразильянки, которая навсегда вписала своё имя в летопись UFC.

10:02 Сергей Сорокин

Гэтжи объяснил, как, по его мнению, должен определиться следующий соперник Ислама Махачева

Американский боец смешанных единоборств, бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи высказался о том, с кем должен провести свой следующий поединок действующий чемпион дивизиона Ислам Махачев.

«Рейтинги составляют не просто так. Возможно, они не такие честные, как мы думаем, но Порье — второй в нём, я — третий, а в другом бою будут биться первый номер Чарльз Оливейра и четвёртый — Бенеил Дариуш. Чемпион должен с кем-то драться. Если там выиграет Дариуш, то он должен драться с Махачевым, а следующим в очереди будет тот, кто выиграет в нашем бою с Порье. Если же победит Оливейра, то в Абу-Даби должен выходить один из нас с Дастином», — сказал Гэтжи в интервью Даниэлю Кормье.

10:02 Сергей Сорокин

UFC 289 с главным боем Нуньес – Альдана где смотреть

Турнир UFC Fight Night покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Также посмотреть весь бойцовский вечер можно на платформе UFC Fight Pass.

10:01 Сергей Сорокин

Бенеил Дариуш рассказал, в чём ключ к победе над Исламом Махачевым

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, рассказал, что нужно делать, чтобы выиграть у действующего чемпиона дивизиона Ислама Махачева.

«Вещь, которая меня удивила в бою Оливейры с Махачевым, — контроль дистанции. Думал, что Чарльз проделает более хорошую работу в этом аспекте, но он этого не делал. Он попытался оказывать давление и идти вперёд, из-за чего появились дыры в обороне. Даже с тейкдаунами было так, он очень хотел перевести Махачева и в итоге был пойман на встречном движении. Контроль дистанции — ключ к победе над ребятами вроде Ислама», — приводит слова Дариуша MMAJunkie.

10:01 Сергей Сорокин

UFC 289 когда начало

Турнир UFC 289 состоится в ночь c 10 на 11 июня. Начало ранних прелимов — в 02:00 мск. Основной кард стартует в 05:00 по московскому времени.

10:01 Сергей Сорокин

Нуньес должна была драться с другой соперницей

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе Джулианна Пенья не смогла провести поединок с действующей обладательницей титула Амандой Нуньес. Она получила травму. Ранее Пенья и Нуньес уже дважды встречались. В декабре 2021 года победу одержала Джулианна, а в июле 2022-го сильнее была Нуньес, за счёт чего она вернула себе чемпионский титул.

10:01 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 289

Основной кард

  • Аманда Нуньес – Ирене Альдана;
  • Чарльз Оливейра – Бенеил Дариуш;
  • Майк Мэлотт – Адам Фьюджитт;
  • Дэн Иге – Нэйт Ландвер;
  • Марк-Андре Баррио – Эрик Андерс.

Предварительный кард

  • Нассурдин Имавов – Крис Кёртис;
  • Халил Раунтри мл. – Крис Дакас;
  • Миранда Маверик – Жасмин Ясудавичюс;
  • Эйманн Захаби – Цилэн Аожи;
  • Кайл Нельсон – Блэйк Билдер.

Ранние прелимы

  • Давид Дворжак – Стив Эрцег;
  • Диана Белбита – Мария Оливейра.
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