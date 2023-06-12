Тим Цзю — Карлос Окампо: сыну Кости помешает прокушенная рука? LIVE

18 июня в Бродбиче (Австралия) состоится яркий боксёрский турнир. Обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тим Цзю встретится с Карлосом Окампо. Сын Кости не стал дожидаться Джермелла Чарло, с которым он должен провести бой за звание абсолютного чемпиона. Кроме того, прямо перед поединком Тимофей пережил неприятный инцидент с укусом собаки и операцией. Но было принято решение не отменять бой с мексиканцем.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Тим Цзю жёстко высказался о Джермелле Чарло
Австралийский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался по поводу американского абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелле Чарло, с которым у него должен состояться бой.
«Братья Чарло не любят драться. Я знаю, что они называют себя львами, но на самом деле они просто кучка… не знаю… они просто ничего могут. Львы ведут себя совсем не так.
Чарло на спаде, я на подъёме. И к тому времени, когда мы будем драться, разница будет видна», — приводит слова Цзю BoxingScene.
Где смотреть бой Цзю — Окампо
Бой в прямом эфире покажут на «Матч Боец». Также все подробности турнира можно узнать в нашем онлайне.
Тим Цзю максимально уверен в своих силах
Временный чемпион WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), австралиец Тим Цзю высказался о предстоящем поединке с мексиканцем Карлосом Окампо, который состоится 18 июня в Австралии.
«Я боец, и я моя работа – драться. Я не буду сидеть на диване и ждать, когда Чарло оправится от травмы. Мне хочется выступать. Фанаты заслуживают боёв. Бой с Чарло находится в разработке, но я не собираюсь недооценивать Окампо. Передо мной стоит непростая задача.
С точки зрения техники этот поединок будет сложнее, чем предыдущие. Мексиканский стиль заставит меня показать что-нибудь новое, и это будет непросто. Несмотря на то, что я австралиец, я уже в третий раз выступлю на Showtime. Кто ещё это делает? Все знают, что я буду править первым средним весом», – приводит слова Цзю издание BoxingScene.
Когда бой Тим Цзю — Карлос Окампо
Бой за звание временного чемпиона мира в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Карлосом Окампо состоится 18 июня 2023 года в Бродбиче, Австралия. Предполагается, что поединок между Тимофеем Цзю и Карлосом Окампо начнётся не раньше 10:00 мск 18 июня 2023 года.
Окампо: не буду целиться Тиму Цзю в руку, потому что я — джентльмен
Мексиканский боксёр Карлос Окампо высказался по поводу предстоящего поединка с Тимофеем Цзю.
«Я принял бой против Тима Цзю, потому что он представляет собой важный вызов в моей карьере. Именно он сегодня владеет титулом, и 18 июня он поймёт, что такое встреча с мексиканцем. Я побью Тима Цзю, не сомневайтесь.
Желаю ему скорейшего выздоровления от укуса собаки, потому что я надеюсь, что это не будет оправданием в воскресенье 18 июня. Я не буду целиться в твою руку, потому что я джентльмен. Но помни, тебе придётся защищаться. Это была лучшая подготовка в моей карьере, спарринги были лучше, чем у многих чемпионов мира, и моя работа не будет напрасной, даже если мне придётся отправиться на другой конец света», — приводит слова Окампо BoxingScene.
Полный кард турнира
- Тим Цзю — Карлос Окампо;
- Сэм Гудман — Рииз Алим;
- Джастин Фрост — Хассан Хэмдан;
- Хейз Хепи — Трой Пилчер;
- Вегас Ларфилд — Джанрил Кастино;
- Роки Огден — Марк Шлибс;
- Лиам Талива — Исаак Лики.
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