Тим Цзю — Карлос Окампо: сыну Кости помешает прокушенная рука? LIVE

Тим Цзю жёстко высказался о Джермелле Чарло

Австралийский боксёр первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю высказался по поводу американского абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Джермелле Чарло, с которым у него должен состояться бой.

«Братья Чарло не любят драться. Я знаю, что они называют себя львами, но на самом деле они просто кучка… не знаю… они просто ничего могут. Львы ведут себя совсем не так.

Чарло на спаде, я на подъёме. И к тому времени, когда мы будем драться, разница будет видна», — приводит слова Цзю BoxingScene.