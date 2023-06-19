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One Championship: Анатолий Малыхин — Арджан Бхуллар, где смотреть титульный бой, онлайн-трансляция, когда начало

ONE: Малыхин и Бхуллар устроят битву великанов. На кону заветный чемпионский пояс. LIVE
Сергей Сорокин
Малыхин — Бхуллар
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Анатолий хотел подраться с Нганну, а зарубится с громадным канадцем. Все подробности — в нашем онлайне.

23 июня состоится яркий турнир ONE Friday Fights 22, который обещает порадовать яркими противостояниями. В главном для россиян событии вечера сойдутся Анатолий Малыхин и Арджан Бхуллар. На кону будет стоять пояс чемпиона ONE в тяжёлом весе. Россиянин объединил сразу два титула, но они являются временными. Теперь наш соотечественник получил прекрасную возможность окончательно оформить свою доминацию в промоушене.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Вспоминаем события последнего турнира ONE:
Ноги пошли в пляс. Россиянина жёстко нокаутировали в титульном бою ONE
Ноги пошли в пляс. Россиянина жёстко нокаутировали в титульном бою ONE
Где смотреть турнир ONE Friday Fights 22 с главным боем Малыхин – Бхуллар Когда состоится поединок Анатолий Малыхин – Арджан Бхуллар Полный кард турнира ONE Friday Fights 22
Live Сергей Сорокин

Малыхин открыл свой зал в Таиланде

В апреле Анатолий Малыхин объявил об открытии своего нового спортзала, расположенного в Таиланде.

«Мы открыли этот зал, чтобы построить мост между Азией и Сибирью, Россией. Мы хотим, чтобы спортсмены из разных уголков России и их тренеры приезжали сюда, на Пхукет, чтобы учиться друг у друга, учиться у иностранных бойцов и обучать их, чтобы все могли совершенствоваться», — сказал Малыхин в интервью ONE Championship.

12:18 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир ONE Friday Fights 22 с главным боем Малыхин – Бхуллар

Бой Анатолия Малыхина и Арджана Бхуллара в прямом эфире покажут на «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также все подробности турнира можно узнать в нашем онлайне.

12:18 Сергей Сорокин

Малыхин рассказал, сколько может заработать за поединок с Бхулларом

Анатолий Малыхин рассказал, сколько может заработать за бой с Арджаном Бхулларом.

«Первый раз я должен был с ним подраться ещё до де Риддера, это была одна сумма. Сейчас, конечно, сумма очень интересная. Когда с де Риддера упали деньги на карту, я поверить не мог, что столько денег может за раз упасть. А бой с Бхулларом — это ещё умножить на два. Очень неплохая сумма», — сказал Малыхин в интервью каналу «Бокс ТВ».

12:17 Сергей Сорокин

Когда состоится поединок Анатолий Малыхин – Арджан Бхуллар

Турнир ONE Friday Fights 22 с титульным боем Анатолий Малыхин – Арджан Бхуллар состоится 23 июня. Бойцовский вечер начнётся в 14:00 по московскому времени.

12:16 Сергей Сорокин

Малыхин грубо обратился к Бхуллару перед боем

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион промоушена ONE в полутяжёлом весе и временный чемпион в тяжёлом дивизионе Анатолий Малыхин высказался о предстоящем бое с Аржаном Бхулларом, который владеет поясом в тяжёлой весовой категории.

«Я в лучшей форме за свою карьеру и собираюсь переписать историю, отправив его в нокаут. Пришло время истории, пришло время пояса, пришло время бонусов. Эй, цыплёнок, я убью тебя. Через неделю, погнали. Хочу получить все бонусы, еду за самыми впечатляющими финишами. Я устраиваю зрелищные бои в надежде, что боссы увидят это. Готов выстоять и все пять раундов, но каждую секунду буду искать момент для нокаута, возможность завершить бой [досрочно]. Хочу закончить поединок уже в первом раунде», — приводит слова Малыхина South China Morning Post.

12:16 Сергей Сорокин

Полный кард турнира ONE Friday Fights 22

  • Анатолий Малыхин – Арджан Бхуллар;
  • Праджанчай Саенчай – Сэм-А Гаянхадао;
  • Суперлек Киатмукао – Набиль Анане;
  • Сексан Ор Кванмуанг – Натан Бендон;
  • Муангтай ПК Саенчай – Нико Каррильо;
  • Ситтичай Ситсонпинонг — Эдди Абасоло;
  • Гингсанглек Тор Лаксонг — Конгторани Сор Соммаи;
  • Рамболек Чор Аджалабун — Фариар Аминипур;
  • Джомход Ауто МуайТай — Акрам Хамиди;
  • Тонгпун Саенчай — Яндам Сор Тор Хивбангсаен;
  • Фан Ронг — Шамиль Эрдоган.
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