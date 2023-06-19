ONE: Малыхин и Бхуллар устроят битву великанов. На кону заветный чемпионский пояс. LIVE

Анатолий хотел подраться с Нганну, а зарубится с громадным канадцем. Все подробности — в нашем онлайне.

23 июня состоится яркий турнир ONE Friday Fights 22, который обещает порадовать яркими противостояниями. В главном для россиян событии вечера сойдутся Анатолий Малыхин и Арджан Бхуллар. На кону будет стоять пояс чемпиона ONE в тяжёлом весе. Россиянин объединил сразу два титула, но они являются временными. Теперь наш соотечественник получил прекрасную возможность окончательно оформить свою доминацию в промоушене.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.