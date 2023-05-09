«Не уйду в UFC, даже если дадут втрое больше денег». Малыхин — про карьеру и Нганну

Заграничные ММА не ограничиваются только промоушенами UFC и Bellator. Например, в Азии уже много лет существует блестящая организация ONE, где россияне играют заметную роль. А в некоторых дивизионах даже доминируют! Наша главная звезда в промоушене — Анатолий Малыхин, на его счету сразу два чемпионских пояса. Мы поговорили с Анатолием про желание выиграть третий титул, обсудили требования Фрэнсиса Нганну к ONE и оценили перспективы Петра Яна.

— Давай начнём с зала, который ты открыл в Пхукете. Зачем тебе такой эксперимент?

— Открыли зал вместе с моим другом. Это уже сеть: в Кузбассе у нас уже три зала, решили открыть ещё и здесь. Пусть у нас будет своя база, чтобы могли прилетать ребята с Кузбасса, с остальной России и учились у профессионалов. В Таиланде много крутых спортсменов и тренеров, пусть молодое поколение получает опыт. Для ребёнка даже просто поговорить с профессионалом уже большое впечатление. Открыли мост между Россией и Таиландом, считаю, что выбрали хорошее время.

— Зал не будет отвлекать от основной деятельности, ведь это серьёзные хлопоты?

— Именно поэтому я и занялся этим по совместительству. Для меня, наоборот, очень удобно иметь свой зал. Своя база, всё чисто, всё заточено под меня. Могу привезти любых спарринг-партнёров, поставить любые вещи, которые будут полезны. Это же намного лучше, когда ты ни от кого не зависишь, сам всем управляешь. Ещё даёшь ребятам, которых ты приглашаешь, хорошие условия. Дай бог, скоро ещё и гостиницу построим, чтобы спортсменам было где жить. Так что не считаю, что зал сможет мне чем-то помешать, скорее, наоборот. А в свободное время буду подрабатывать тренером, я уже набрал детскую группу.

— Видишь себя профессиональным тренером после того, как завершишь карьеру бойца?

— Такого, чтобы прямо с головой погружаться в тренерскую работу, пока не вижу. Мне очень нравится детей тренировать, действительно по кайфу. Нет, я не против взрослых спортсменов, делиться опытом и так далее, но душа лежит к детям. В моей группе совсем малыши.

В первую неделю тренировок волновался, не знал, как получится работать с маленькими. Но потом вижу, что дети ко мне расположились: «дядя Толя, дядя Толя», нападают на меня в шутку. Ну я тоже расслабился, получаю удовольствие от работы. Сейчас меня один парень подменяет, но всё равно прихожу на тренировки к детям. Конечно, когда идёт подготовка к бою, совмещать очень сложно. Чуть ли не весь день тренируешься, сегодня вот только в шесть вечера удалось поесть, аппетит нагулял.

— Ты давно связан с Таиландом. Что там такого крутого для бойцов?

— По моему мнению, Таиланд — лучшее место для спортсменов. Я сейчас говорю не про отдых, а именно про тренировки и семейную жизнь, потому что я человек семейный. Здесь огромное количество спарринг-партнёров из любых лиг, все приезжают заряженными. И в этой разношёрстной каше ты прогрессируешь намного быстрее, нежели бы ты на родине работал в одном и том же зале с одними и теми же людьми. Много наших бойцов попадает в такую ловушку: когда ты тренируешься в одном месте, начинаешь немного буксовать.

Очень важный плюс — питание, еда здесь реально живая. Всё мгновенно перерабатывается в организме, даёт тебе энергию. Свежие овощи, фрукты, рыба.

Другая важная часть — восстановление. Климат, море, солнце. Качественные и недорогие массажи, куча саун, ледяные комнаты. Восстановление просто великолепное, успеваешь полностью зарядиться между тренировками.

Ну и отмечу тайский народ. Они очень любят спортсменов. Когда тайцы видят, что ты спортом занимаешься, у них глаза загораются. Я когда бегу кросс в гору, каждый таец, который мимо проезжает, бибикает и что-то говорит. Хотя языка и не знаю, по человеку видно, что он тебе удачи желает.

Конечно, важно, что я живу и дерусь в Азии. Мне не нужно перед боями проходить длительную акклиматизацию, мотаться из России и обратно ради поединка. Перепады температур тоже мешают. Я сибиряк, люблю свой край, но там очень холодно. Я там столько раз простужался после тренировки. Долго остываешь, пот выделяется, подмерзаешь. Холодно, а ведь ты ещё молодой, пытаешься одеться полегче, чтобы круче выглядеть. Кроссовочки вместо зимних ботинок, всё такое. А в Таиланде всё время тепло. Семье тоже хорошо, ребёнок постоянно на природе.

Анатолий Малыхин Фото: onefc.com

А минус только один — иногда накатывает тоска по родине, хочется прогуляться по родным дворам. Ностальгия охватывает, скучаешь по родным, которые в России остались.

— Ты хочешь полететь с Петром Яном на следующий бой. Что это даст Петру?

— Не хочу за себя много говорить, но у меня особенная энергетика. Могу найти нужные слова, дать запал перед боем, настроить правильно. Вижу, что нужно бойцу, как его лучше поддержать. Это многим даёт силы: все ребята, с которыми я выходил на последние поединки, победили.

Просто хочется быть рядом с Петром перед боем. Сам Петя об этом не просил, это моё рвение. Я знаю, сколько Ян трудится, сколько сделал для нас, для всех пацанов. Был чемпионом ACB, когда там был сумасшедший состав участников, потом стал чемпионом UFC. Он дал пример многим ребятам и при этом остался таким же простым парнем. Приедет, со всеми поздоровается, красиво пошутит. Если надо, на всех поляну накроет. Душевный пацанчик. Такие люди, как он, они очень ценны. Я ценю Петю как друга, как спортсмена. Хочется дать ему кусочек помощи тоже. Надеюсь, на следующий бой поеду с ним.

— В чём видишь причину такой неудачной серии Петра?

— Мне сложно за него говорить. Мне кажется, что-то происходит, когда Пётр отсюда, из Таиланда, улетает. Потому что здесь он пашет как всегда — больше всех. Мы едем с тренером на занятие: дождь, ураган, ветром деревья мотает. Не верю, что вообще кто-то придёт, но Петруха, как всегда, на месте. Стоит, шатается, его ветром мотает, Он легковес же ещё, ногой к гире пристегнулся, чтобы не унесло (смеётся). В этом весь Петя — у него нет задней, никогда не отказывается. Может, иной раз где-то надо было отказаться от боя, травмы и всё такое, но у Пети просто отсутствует задняя передача. Ну и соперников он уважает, не хочет сниматься. Ценит труд других людей.

А так у Петра всё есть: отлично защищается от борьбы, мощно бьёт, сумасшедший темп. Все наши тренировочные рекорды Петя удерживает, больше всех прыгает, дальше всех бегает. Все, кто лапы ему держит, отмечают, что у него реально жёсткий удар для своего веса. Всё вроде есть, но вот чёрная полоса идёт.

Ещё скажу, что хотел бы увидеть. У всех бывают сложные моменты в жизни, в абсолютно любой сфере. Нужна поддержка. Я иногда читаю комментарии, там российские болельщики страшные вещи пишут. Не только Яну, вообще нашим бойцам. Хочется, наоборот, чтобы все объединились, поддержали. А то когда у тебя всё хорошо, телефон разрывается: братик, приезжай, мы тебе поляну накрыли, ты лучший. А как проиграешь, тут же начинается: да мы знали, он «мешок», ничего не умеет. Хочется видеть сплочённость и поддержку. Дай бог, чтобы так и дальше было.

— Огорчился, когда президент ONE остановил переговоры с Нганну?

— Не то чтобы огорчился… Для меня это был бы хороший вызов. Я люблю доказывать сам себе, что могу выиграть и у такого бойца. Всегда иду туда, где волнительно, где страшно. Бой с Нганну — это билет в высшую лигу. Честно скажу, что ждал его. Надеялся, что он к нам перейдёт. Знал, что ему предложат хорошие условия, но не настолько.

Понятно, Нганну особо никого не боится, столько боёв прошёл. Но всё-таки ONE — это совсем другая лига. Только здесь так много высококлассных борцов в тяжёлом весе, тут почти одни борцы. С другими промоушенами и сравнения нет. Не знаю, что послужило причиной отказа.

— Удивился, когда узнал, что одним из требований Нганну было место в совете директоров ONE?

— Ага, был бы у нас директор новоиспечённый (смеётся).

Знаешь, что удивляет ещё? Вот если проецировать ситуацию на себя. Давай скажем по-русски — я был «бичом». Без денег, никому не нужен в спорте, мне платили такие копейки, что и говорить страшно. Потом появилась лига ONE FC. Да, я не самый высокооплачиваемый боец мира, но, если сравнивать со среднестатистическим человеком, я зарабатываю громадные деньги. За это я бесконечно благодарен главе ONE Чатри Ситйодтонгу.

У Нганну такая же ситуация. Он копал рудники в Африке за бутылку воды, потом начал биться в UFC — и о нём узнал весь мир. Теперь он очень богатый человек. Да, многие скажут, что нужно знать себе цену. Но нужно и быть благодарным тем людям, которые в тебя поверили и дали тебе такую жизнь, которую бы ты никогда не увидел.

Если UFC предложит контракт даже в три раза больше, чем у меня есть сейчас, я никуда не уйду. Не предам ONE, его президента и всех остальных. Не скажу, что мне вот дали больше денег и место в совете директоров UFC, поэтому я ухожу. Нет, здесь намного больше, чем просто бизнес. Если люди дали тебе другую жизнь, цени это. Считаю, Нганну повёл себя немножечко неправильно.

Анатолий Малыхин Фото: onefc.com

— Арман Царукян считает, что ты мог бы победить Нганну за счёт борьбы. А у Царукяна есть шансы стать чемпионом при Махачеве?

— Царукян и меня может победить! Когда вижу, он тренируется, думаю: «Слава богу, что он не в тяжёлом весе выступает». С утра потренируюсь, вечером иду — а он ещё в зале. Говорит, надо пахать. Спасибо, что он не в тяжах!

Я люблю Ислама Махачева как спортсмена, нравятся его бои. Говорят, что он и человек прекрасный, скромный. Но возьмём только спорт. Арман в первой схватке дал Исламу очень тяжёлый бой, хотя был совсем молод и только залетел в UFC. Сейчас Царукян уже более спокойный боец, у него все шансы стать чемпионом UFC. Всё в голове, главное — поверить в себя.

— Ты полностью выплатил долг Мерабу Двалишвили, вражда закончилась?

— Я постепенно отдаю деньги. Мы с ним всегда были на связи, но Мераб повёл себя некрасиво. Я всегда говорил ему — вышли, что надо, чтобы я заплатил тебе долг. У меня тут Таиланд, свои условия. А Двалишвили просто затягивал, зато перед боем с Яном решил поднять шумиху. Бой закончился, и сразу нашёлся третий человек, Лиана Джоджуа, который и наладил между нами связь. Всё стало хорошо, деньги пошли. Мутная история. Когда мы с ним увидимся, надо будет поговорить.

— Давай про более опасных соперников. Веришь, что Аржан Буллар на этот раз не соскочит с боя против тебя?

— Надеюсь, что поединок всё-таки состоится. Дату перенесли, но на ближайший срок, а не отодвинули. Сейчас усиленно готовлюсь. Если Буллар опять сорвётся, я больше не буду подписывать контракт на бой с ним. Его отказы, придуманные истории… Я почему согласился на поединок? Аржан перешёл некоторые грани, за которые я хочу с него спросить. Затронул мою жену, ребёнка. Это недопустимо. Можно шутить про меня, но не про семью. У меня тоже есть трэш-ток, но никогда не трогаю семью, религию. Буллар грань перешёл. Надо дать ему по жопе.

— Представим: ты победил Буллара, ещё кого-то — и зачистил дивизион. Какая мотивация остаётся?

— Есть мотивация — третий пояс ONE! Хочу спуститься в 93 килограмма и забрать третий пояс. Наверное, это будет первый человек в истории, который будет держать одновременно три пояса.

Для меня реально влезть в 93 килограмма, я небольшой тяжеловес. Сейчас Вадим Немков приезжал — так он больше меня, хотя выступает в полутяжёлом. Когда я дрался с де Риддером, сотку сделал вообще не напрягаясь, ещё и шоколад на ночь кушал. Сбросить ещё семь килограммов — никаких проблем.

Поэтому хочу себе третий пояс. Но защищать его не буду. Мысли такие: забрать этот пояс и оставить там. Сфоткаться с поясом, выложить везде, и всё. Защищать буду только два других титула.

Анатолий Малыхин Фото: onefc.com

— Сейчас в России есть ещё один хайповый тяжеловес — Сергей Павлович. Что про него думаешь?

— Серёга — это вообще машина. Я когда переехал в Москву, пришёл в клуб «Стрела», где тренировался Павлович. Он уже тогда был чемпионом AMC Fight Nights, и мне посчастливилось с ним тренироваться. Немного поборолись, спарринговали. Тогда я понял, что у Серёги большое будущее. Кстати, он добряк, всегда подсказывал мне и в целом хорошо отнёсся. Для меня, который был тогда совсем молодым пацаном в ММА, это было очень важно. Такое отношение сыграло большую роль, по сей день благодарен Павловичу. Всегда его поздравляю, стараюсь подбодрить перед каждым боем.

Думаю, что самые большие шансы стать чемпионом UFC среди российских ребят – это как раз у Павловича, Магомеда Анкалаева и Умара Нурмагомедова. Анкалаева, кстати, я и так считаю чемпионом. Его в бою с Яном Блаховичем нагло обокрали. Скоро эти три парня станут чемпионами UFC.

— Как Павлович справится с легендарным Джоном Джонсом?

— Джонс — легенда, тут никто не спорит. Один из лучших бойцов за всю историю, если не лучший. Но Павлович сейчас реально чувствует, что он пуленепробиваемый. У меня тоже было такое: мне говорят, что меня срубят, а у меня в голове вообще нет такого, что меня кто-то может срубить. Серёга на такой волне сейчас, что и Джонс ему точно по зубам. Думаю, Джонс будет избегать боя с Серёгой до последнего.

— Кто величайший боец в истории ММА и почему?

— Фёдор Емельяненко. Для меня точно. Ведь именно Емельяненко привёл меня в ММА. Смотрю на свою нынешнюю жизнь и вспоминаю прошлую: сижу в маленькой квартире перед стареньким компом, играю в «Доту», еда засохшая перед монитором. И тут включаю клип, где Федя дерётся. Подумал, что тоже так хочу, зачем же трачу жизнь на ерунду? Получается, что Фёдор привёл меня в ММА. Емельяненко — легенда, а для меня ещё и человек, который дал мне всё, что есть вокруг меня.