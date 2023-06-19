«Можно давать любого соперника». Друга Тактарова ведут к званию суперзвезды UFC

В ночь на 2 июля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Vegas 76. В карде турнира выступит российский боец полусреднего дивизиона Ринат Фахретдинов, которому предстоит бой с Кевином Ли, который когда-то был настоящей звездой промоушена. Американец для Фахретдинова – первый соперник в UFC с большим именем, и победа над ним поможет другу Олега Тактарова залететь в топ и приблизиться к титульной гонке.

31-летний Фахретдинов в смешанных единоборствах уже десять лет. За это время Ринат собрал неплохой рекорд: после победы в дебютном профессиональном поединке последовало единственное поражение в карьере от Айгуна Ахмедова. После этого Фахретдинов выиграл 17 поединков подряд и подписался в сильнейшую лигу мира.

В дебютном поединке под эгидой UFC Ринат катком прошёлся по греческому бойцу Андреасу Михайлидису.

Андреас ничего не смог поделать с борьбой первого татарина в UFC. Через полгода Фахретдинов провёл свой второй бой в организации — против американца Брайана Баттла. Его ждала та же участь, что и Михайлидиса: в первых двух раундах Ринат без проблем переводил соперника в партер и беспощадно избивал на полу. В третьем раунде Фахретдинов и вовсе отправил Брайана в нокдаун, но добивать соперника не стал. Американец дожил до решения судей, но проиграл бой по всем статьям.

После всего двух выступлений в UFC Ринат уже получил в соперники знаменитого бойца. Ли – экс-претендент на чемпионский пояс в лёгком весе. Тони Фергюсон прервал победную серию Кевина из пяти боёв и забрал вакантный временный пояс, после чего у Ли началась чёрная полоса. Из шести боёв он проиграл четыре и был уволен из UFC. В 2022 году американец выступил в лиге Хабиба, на которого в своё время постоянно набрасывался в прессе и искал пробелы в его технике. Победив Диего Санчеса, Ли полгода просидел без боёв, после чего неожиданно объявил о подписании нового контракта с UFC.

Теперь 30-летний Кевин выступает в полусреднем весе и говорит о новой версии себя. Бой с Фахретдиновым станет первым после возвращения, и американец возлагает на него большие надежды. Но, кажется, зря.

В нынешней форме Ринат способен сделать из соперника боксёрскую грушу. Все громкие слова о новом Ли и чемпионских амбициях забудутся, когда россиянин переведёт Кевина в партер, где у американца не будет никаких шансов. Кевин не дрался больше года, а на высоком уровне и вовсе пару лет. Такой простой не может пройти бесследно, тем более, что перед увольнением из UFC Кевин проигрывал всем подряд. В то, что Ли способен вернуться в пиковую форму образца 2017 года спустя шесть лет, верится, мягко говоря, с трудом.

Ринат же, напротив, находится на подъёме и готов навести шуму в UFC. Победив экс-претендента на чемпионский пояс, Ринат откроет себе новые двери в организации, и, похоже, в UFC в этом заинтересованы, раз дали ему на съедение парня, с которым только подписали новый контракт. Фахретдинов должен влететь в рейтинг полусреднего дивизиона и полноценно заявить о себе.

В победе Рината над Кевином Ли не сомневается друг и секундант Фахретдинова – легендарный Олег Тактаров. В обоих поединках россиянина Тактаров находился в его углу, помогал с переводом речей тренеров и делился советами.

«Я уверен, что Ринат выиграет этот бой. Кевин Ли хоть и обладает большим опытом, но Ринат уже готов к бойцам такого уровня. Он уже находится на таком этапе карьеры, когда ему можно давать любого соперника. Если я окажусь в Америке в этот момент, то буду готов снова поддержать его во время боя. Я дважды выводил Рината на бой, и оба раза он побеждал», — приводит слова Тактарова Metaratings.