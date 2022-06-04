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UFC Fight Night: Александр Волков — Жаирзиньо Розенстрайк, Ринат Фахретдинов — Андреас Михайлидис, результат

Первый татарин в UFC размотал соперника. Тактаров помогал как мог. Видео
Евгений Нарижный
Фахретдинов победил Михайлидиса
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Ринат Фахретдинов устроил декласс, но вряд ли снова шокировал Дану Уайта.

В ночь с 4 на 5 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Fight Night. В главном поединке Александр Волков сразится с Жаирзиньо Розенстрайком, а в прелимах Ринат Фахретдинов провёл поединок с Андреасом Михайлидисом.

С первых минут Фахретдинов взял под контроль спину Михайлидиса и обрабатывал его ноги жёсткими ударами коленями. Если вы ожидали, что бой пройдёт в стойке, то ничего похожего тут не было – после нескольких тейкдаунов от Рината бойцы начали бороться за доминирование в партере – оба несколько раз забрали спину друг друга.

Права на видео принадлежат UFC. Видео можно посмотреть на странице UFC Russia «Вконтакте».

Второй раунд также сразу начался с борьбы – Фахретдинов прижал Михайлидиса к сетке и из положения гарда наносил удары. Соперники вели очень пассивный поединок, но к середине второй пятиминутки серьёзное преимущество по ударам было у Рината. Первый татарин в UFC методично забирал раунд – греческий спортсмен никак не мог справиться с его давлением. Если первый отрезок был спорным, то второй точно остался за Фахретдиновым.

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В перерывах в углу Ринатом руководил тренер ATT Паррумпа, а Олег Тактаров, который выводил Фахретдинова на бой, помогал с переводом – он экспрессивно разъяснял Ринату слова других тренеров.

Фахретдинов победил Михайлидиса

Фахретдинов победил Михайлидиса

Фото: Chris Unger/Getty Images

Михайлидис начал третий раунд с рубки, но Фахретдинов быстро вернул бой в партер. Внизу грек делал робкие попытки выйти на удушающий, но для Рината они не представляли реальной опасности. В третьем раунде российский боец избил соперника локтями – у того открылось жуткое рассечение. В конце поединка Фахретдинов пытался организовать финиш, но Михайлидис дожил до решения, которое было единогласным.

После боя Фахретдинов надел тюбетейку, в которой выходил на схватку, заявил, что готов биться с любым в категории до 77 кг – Ринат вряд ли получит бонус, о котором так мечтал, но доказал, что готов конкурировать в лучшем промоушене мира.

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Теги Бокс/ММА UFC Ринат Фахретдинов •••

Заглавное фото: Chris Unger/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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