Ян не собирается возвращаться? Сехудо украл у россиянина удобного соперника

Президент UFC Дана Уайт объявил о том, что экс-чемпион организации в двух весовых категориях Генри Сехудо проведёт свой следующий бой на одном турнире с Алджамейном Стерлингом, которому недавно проиграл в титульном поединке. В ночь на 20 августа Сехудо встретится с шестым номером легчайшего дивизиона Марлоном Верой. Получается, что все топовые бойцы этой весовой категории получили свой поединок, кроме Петра Яна, который, похоже, пока не собирается возвращаться в октагон.

Сехудо – очень грамотный боец. Благодаря имени и правильной раскрутке после трёхлетнего отсутствия он сразу же получил титульный бой. Проиграв Стерлингу раздельным решением, Генри начал бросать вызовы всем подряд, в том числе ближайшему другу Алджамейна – Мерабу Двалишвили, а также выражал готовность выйти на замену Стерлингу в поединке с Шоном О’Мэлли.

Но на деле Сехудо выбрал себе в соперники стилистически удобного Марлона Веру, буквально украв его у Петра Яна. Генри без проблем одолеет эквадорца и будет требовать реванша c чемпионом, и нет сомнений, что он его получит, если только Алджамейн не убежит в полулёгкий дивизион.

А вот бывший чемпион в легчайшем весе Пётр Ян попал в невыгодное положение. Вера стал бы оптимальным соперником для возвращения Петра. Марлон любит зарубиться в стойке, но его навыки в этом компоненте уступают умениям Яна. Россиянин мог перебить эквадорца и вернуться в титульную гонку. Но теперь все топовые соперники заняты. Стерлинг защищает пояс в бою с О’Мэлли, Сехудо встретится с Верой, Кори Сэндхагена дали на съедение Умару Нурмагомедову, а Мераб Двалишвили восстанавливается после операции и неизвестно, когда вернётся в строй.

У Яна два варианта: либо дожидаться, пока кто-то из вышеперечисленных бойцов освободится, либо драться с соперниками, которые располагаются ниже в рейтингах. Например, с Робом Фонтом или Сонгом Ядонгом. Похоже, Пётр выбрал первый вариант — взять длительную паузу и дождаться развития событий в верхушке дивизиона.

Ян проводит время с семьёй, ездит на карьеры, ходит на концерт Басты, выкладывает видео с охоты, где с друзьями покоряет уральские болота и стреляет в тире. И вообще живёт полной жизнью. Возможно, в этом заключается план российского бойца – восстановиться ментально. Последние два года в UFC для Петра были настоящей катастрофой. После потери пояса из-за того самого знаменитого колена единственным светлым пятном стал победный поединок с Сэндхагеном. А затем последовали три поражения. Да, два из них – весьма спорные, но от этого психологически ещё тяжелее. А поединок с Мерабом был последней каплей. Вообще, встреча с Двалишвили была ошибкой, россиянину нужно было действовать в стиле Сехудо: выбрать стилистически удобного соперника и вернуться на победную серию. Вместо этого имеем то, что имеем.

Сейчас Пётр вне титульной гонки и наблюдает за событиями в дивизионе со стороны. Вера намекнул, что Ян не собирается возвращаться в октагон до декабря, к тому времени ситуация в легчайшем весе может повернуться в любую сторону. Петру 30 лет, и он по-прежнему один из самых талантливых бойцов дивизиона. Теперь Яну и его команде нужно более грамотно подходить к возвращению, к организации боёв. Хвататься за все поединки подряд – вариант проигрышный, мы в этом уже убедились, после того как Яна засудили в бою с проспектом UFC или как его переехал лучше подготовленный Мераб. Слабее ли Ян Двалишвили или О’Мэлли? Нет. Просто к таким поединкам нужно подходить грамотно.

Сам Пётр относится к ситуации философски и, похоже, настраивается на ещё как минимум один заход за титулом. Тем интереснее будет наблюдать за и без того ярким и конкурентным легчайшим дивизионом.

«Сейчас я наступил на тёмную полосу препятствий, но, чтобы научиться плавать, нужно плавать. Поэтому мне нужно больше работать, чтобы вернуться», — сказал Пётр Ян.