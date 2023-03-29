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Когда следующий бой Петра Яна, с кем драться No Mercy: Марлон Вера, Доминик Круз, Коди Гарбрандт или уйти в RCC?

Куда податься Петру Яну: Круз, Гарбрандт, Вера, а может, уже в Россию?
Роман Дёмин
Куда податься Петру Яну
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Ищем идеальный вариант продолжения карьеры для Немилосердного.

В ночь с 11 на 12 марта российский боец Петр Ян провёл свой очередной поединок в легчайшем весе UFC. В соперники он получил стилистически неудобного грузина Мераба Двалишвили и проиграл ему по всем статьям. Это было первое поражение Петра Яна единогласным решением судей и самое очевидное поражение в карьере. Россиянин проиграл четыре боя из пяти последних, и это обстоятельство заставляет задуматься о будущем Петра, который пока решил взять паузу.

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За четыре поражения в пяти боях могли бы с легкостью уволить из UFC многих бойцов, но не Яна. Дана Уайт сразу же после боя заявил, что россиянин по-прежнему остается одним из лучших в мире. Это вселяет уверенность, что Ян продолжит свою карьеру именно в UFC.

После боя с Двалишвили Пётр опустился на четвертую строчку в рейтинге и на время выбыл из титульной гонки: там пока друзья Мераб Двалишвили и Алджамейн Стерлинг, собирающийся вернуться Генри Сехудо и проект UFC Шон О'Мэлли.

Петру же просто необходимо выйти на победную серию. Причем эта мысль витала в воздухе уже после боя с О'Мэлли, но Ян решил не засиживаться, не просить проходных поединков, а быстро и громко вернуться победой над Двалишвили, который шёл на серии из восьми побед. Результат этой идеи мы знаем прекрасно. Поэтому сейчас Петру важно получить бой, во-первых, с кем-то из рейтинга, во-вторых, со стилистически удобным оппонентом. В глаза бросаются Роб Фонт и Доминик Круз, располагающиеся на шестой и седьмой позициях соответственно.

Фонт не дрался почти год и в начале апреля проведет бой против 12-го номера рейтинга Адриана Янеза. В случае победы Роб закроет два поражения, укрепит позиции в рейтинге, однако высоко не поднимется (возможно, обойдет Яна, но не больше). И тогда этот бой для Петра будет вполне логичным.

Мераб Двалишвили против Петра Яна

Мераб Двалишвили против Петра Яна

Фото: LOUIS GRASSE/ZUMA/ТАСС

Бой с Домиником Крузом также видится неплохим вариантом для Яна. Круз — безоговорочная легенда легчайшего веса UFC. Но бывшему чемпиону уже 38 лет, плюс бесконечные травмы. Пётр будет выглядеть явным фаворитом в этом поединке, и, если выиграет у бойца с таким именем, сможет вновь заставить о себе говорить. На этот раз — в положительном ключе.

Есть еще интересный вариант с давно пробитым Коди Гарбрандтом. У экс-чемпиона UFC пять поражений в последних семи боях (четыре — досрочных). Да, Коди находится за пределами рейтинга, но он, как и Круз, — громкое имя, особенно в США. И победа над ним может пойти Яну в зачет. Тем более что у них есть общая история. Ведь все мы помним легендарное «вот ю вонт, э» от Петра.

Если же команда Яна и сам боец решат идти тем же путем, что и перед боем с Двалишвили, то есть ввязываться в сложный бой, то можно рассмотреть Марлона Веру. Эквадорец провёл шикарный бой с Кори Сэндхагеном, но победу добыть не сумел. Судьи отдали её долговязому американцу. Наш парень уже бил Кори в Абу-Даби, однако уже заявил, что в реванше не заинтересован. А вот Веру вполне могут свести с Петром. Бой, определенно, громкий, но нужно понимать, что ещё одно поражение может поставить крест на карьере Петра в UFC. И поэтому рисковать Яну вряд ли стоит.

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Это всё варианты в UFC, но что если предположить, что Пётр решит покинуть организацию и продолжить карьеру в другом месте? Уровень его мастерства точно позволит быть конкурентным в Bellator или в One Championship. С Bellator, кстати, вообще интересный вариант. Во-первых, на четвёртой позиции в рейтинге идёт хорошо знакомый Магомед Магомедов, с которым вполне можно устроить трилогию. Во-вторых, Ян может настоять на неэксклюзивном контракте, который позволит периодически выступать в RCC. Думается, бои Петра Яна в Екатеринбурге вызовут безумный интерес, и вместо ДИВСа или «Уральца» RCC сможет замахнуться на многотысячную площадку выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», где в 2016 году боксировал Александр Поветкин.

Но всё же думается, что Пётр сконцентрируется на продолжении карьеры в UFC. Одна-две победы — и Ян снова сможет вернуться в титульную гонку.

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