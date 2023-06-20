Разборка в российском спорте — с пистолетом и ножом. Боксёрский функционер тяжело ранен

Грустные новости пришли из Иркутской области. Как сообщают СМИ, в одном из местных кафе произошёл конфликт с применением оружия. По предварительной версии, 33-летний спортивный функционер Александр Мурачёв зашёл в кафе с пистолетом и открыл стрельбу по президенту Федерации бокса Ангарска Александру Ракислову и его другу Оганезу Туманяну. Согласно имеющейся информации, Ракислов госпитализирован с несколькими огнестрельными ранениями, Туманян попытался оказать сопротивление с помощью ножа и погиб. Невероятно трагичная ситуация.

Нападавший, который ранее уже был судим, тоже пострадал, из-за чего был вынужден обратиться в больницу, в результате чего его и задержали правоохранительные органы. Теперь полиция должна будет детально разобраться в произошедшем, а медикам нужно сделать всё возможное, чтобы сохранить жизнь пострадавшего. Будем надеяться, что с 40-летним Ракисловым всё будет хорошо. Жаль, что его товарищу уже ничем не помочь.

Федерация бокса России уже сообщила, что экстренно изучает все обстоятельства произошедшего. Пока неизвестно, что именно послужило причиной конфликта со стрельбой и поножовщиной. Складывается ощущение, будто наш спорт вернулся в 90-е годы: конфликты в кафе, спортсмены, огнестрельное оружие. Хочется верить, что подобные ситуации останутся исключением из правил.

Напомним, Ракислов ранее был известным боксёром-любителем. Александр — мастер спорта международного класса, главное достижение которого — победа в чемпионате России 2008 года. Ещё два раза он завоёвывал бронзовые медали национального чемпионата и становился чемпионом мира среди полицейских. Ракислов возглавил Федерацию бокса Ангарска около года назад.