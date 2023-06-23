ONE: Малыхин дождался битвы с Бхулларом. Россиянин сотрёт чемпиона в порошок? LIVE

23 июня состоится яркий турнир ONE Friday Fights 22, который порадует поклонников единоборств огненными противостояниями. В главном событии вечера сойдутся Анатолий Малыхин и Арджан Бхуллар. На кону стоит пояс чемпиона организации в тяжёлом весе. Россиянин объединил сразу два титула, но они являются временными. Теперь наш соотечественник получил прекрасную возможность окончательно оформить свою доминацию в промоушене.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Малыхин открыл свой зал в Таиланде
В апреле Анатолий Малыхин объявил об открытии своего нового спортзала, расположенного в Таиланде.
«Мы открыли этот зал, чтобы построить мост между Азией и Сибирью, Россией. Мы хотим, чтобы спортсмены из разных уголков России и их тренеры приезжали сюда, на Пхукет, чтобы учиться друг у друга, учиться у иностранных бойцов и обучать их, чтобы все могли совершенствоваться», — сказал Малыхин в интервью ONE Championship.
Где смотреть турнир ONE Friday Fights 22 с главным боем Малыхин – Бхуллар
Бой Анатолия Малыхина и Арджана Бхуллара в прямом эфире покажут на «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также все подробности турнира можно узнать в нашем онлайне.
Малыхин рассказал, сколько может заработать за поединок с Бхулларом
Анатолий Малыхин рассказал, сколько может заработать за бой с Арджаном Бхулларом.
«Первый раз я должен был с ним подраться ещё до де Риддера, это была одна сумма. Сейчас, конечно, сумма очень интересная. Когда с де Риддера упали деньги на карту, я поверить не мог, что столько денег может за раз упасть. А бой с Бхулларом — это ещё умножить на два. Очень неплохая сумма», — сказал Малыхин в интервью каналу «Бокс ТВ».
Когда состоится поединок Анатолий Малыхин – Арджан Бхуллар
Турнир ONE Friday Fights 22 с титульным боем Анатолий Малыхин – Арджан Бхуллар состоится 23 июня. Бойцовский вечер начнётся в 14:00 по московскому времени.
Малыхин грубо обратился к Бхуллару перед боем
Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион промоушена ONE в полутяжёлом весе и временный чемпион в тяжёлом дивизионе Анатолий Малыхин высказался о предстоящем бое с Аржаном Бхулларом, который владеет поясом в тяжёлой весовой категории.
«Я в лучшей форме за свою карьеру и собираюсь переписать историю, отправив его в нокаут. Пришло время истории, пришло время пояса, пришло время бонусов. Эй, цыплёнок, я убью тебя. Через неделю, погнали. Хочу получить все бонусы, еду за самыми впечатляющими финишами. Я устраиваю зрелищные бои в надежде, что боссы увидят это. Готов выстоять и все пять раундов, но каждую секунду буду искать момент для нокаута, возможность завершить бой [досрочно]. Хочу закончить поединок уже в первом раунде», — приводит слова Малыхина South China Morning Post.
Полный кард турнира ONE Friday Fights 22
- Анатолий Малыхин – Арджан Бхуллар;
- Праджанчай Саенчай – Сэм-А Гаянхадао;
- Суперлек Киатмукао – Набиль Анане;
- Сексан Ор Кванмуанг – Натан Бендон;
- Муангтай ПК Саенчай – Нико Каррильо;
- Ситтичай Ситсонпинонг — Эдди Абасоло;
- Гингсанглек Тор Лаксонг — Конгторани Сор Соммаи;
- Рамболек Чор Аджалабун — Фариар Аминипур;
- Джомход Ауто МуайТай — Акрам Хамиди;
- Тонгпун Саенчай — Яндам Сор Тор Хивбангсаен;
- Фан Ронг — Шамиль Эрдоган.
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