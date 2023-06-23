ONE: Малыхин дождался битвы с Бхулларом. Россиянин сотрёт чемпиона в порошок? LIVE

Анатолий окончательно подтвердит свою абсолютную доминацию в лиге. Все подробности — в нашем онлайне.

23 июня состоится яркий турнир ONE Friday Fights 22, который порадует поклонников единоборств огненными противостояниями. В главном событии вечера сойдутся Анатолий Малыхин и Арджан Бхуллар. На кону стоит пояс чемпиона организации в тяжёлом весе. Россиянин объединил сразу два титула, но они являются временными. Теперь наш соотечественник получил прекрасную возможность окончательно оформить свою доминацию в промоушене.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.