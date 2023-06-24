Не спасла даже причёска. Яркий дебютант поставил точку в карьере Жумагулова в UFC

24 июня в Джексонвилле (Флорида, США) проходит турнир UFC on ABC 5, который порадовал целым рядом ярких поединков. Особняком стоял бой, в котором сошлись Жалгас Жумагулов и Джошуа Ван. Представитель Казахстана наконец-то получил возможность выйти в октагон. Трижды поединки Жалгаса отменялись из-за того, что соперники снимались. А теперь Жумагулов всё-таки добрался до клетки.

Пока дела Жалгаса в UFC идут откровенно плохо. Рекорд представителя Казахстана в организации – 1-5. Кроме того, Жумагулов идёт на серии из трёх поражений. Он последовательно проиграл Манелу Капе, Джеффри Молине и Чарльзу Джонсону. Боец горел желанием закрыть эту «чёрную полосу». Но сначала от боя отказался Натан Манесс, потом его трюк повторил Рафаэл Эстевам, а затем не стал драться Фелипе Бунес. И всё-таки организация нашла соперника для Жалгаса.

Ван выглядел опаснейшим оппонентом. Он имел рекорд 11-1 в MMA и считался очень перспективным новичком UFC. Бой с Жалгасом стал для него дебютным, а до этого Джошуа выступал в промоушене Fury FC. Его Ван покинул на серии из пяти побед. А единственное поражение пришлось на поединок с Девоном Джексоном.

Жумагулов не стал затягивать и быстро бросился в атаку. Он начал раз за разом доносить удары до соперника. Но постепенно и Ван осмелел. Джошуа классно потряс оппонента. И всё-таки активнее был Жалгас. Под занавес первого раунда он даже попытался перевести соперника в партер. Но Ван быстро выбрался из этой ловушки.

А во втором раунде Жумагулов посыпался. Джошуа начал постоянно доносить прямые удары. В одном из моментов вообще показалось, что Ван может финишировать представителя Казахстана. Но Жалгас всё-таки вытерпел огромное количество мощнейших ударов и смог прийти в себя. Концовка пятиминутки превратилась в лютую рубку с размашистыми ударами, но устояли оба.

В третьем раунде Жалгас попытался переломить ситуацию. Он прекрасно понимал, что этот поединок может стать последним в лучшем промоушене на планете. Поэтому и действовал Жумагулов активнее. Но Джошуа просто великолепно отвечал. Чувствовалось, что Ван прекрасно разобрал соперника, буквально читал каждое новое действие представителя Казахстана.

В итоге дело дошло до судейского решения. Любопытно, что мнения рефери разделились. Раздельным вердиктом они отдали победу Вану. А Жумагулов, видимо, провёл последний поединок в UFC. Контракт представителя Казахстана истёк, а промоушен вряд ли горит желанием продлевать соглашение с бойцом, имеющим рекорд 1-6.