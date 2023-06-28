Роузи, Блисс или Линч? Рейтинг самых красивых девушек из мира реслинга

3 апреля 2023 года состоялось знаковое событие в мире единоборств. Компания Endeavour, которой принадлежит UFC, приобрела самый топовый реслинг-промоушен – WWE. Поэтому теперь все ждут грандиозных совместных проектов. Стоит отметить, что ростер WWE уже полон яркими личностями. Особенный интерес привлекает женский дивизион, который захватили настоящие красотки. Мы выбрали девять самых ярких его представительниц.

Ниже функционал «Рейтинги». Список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑». Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.