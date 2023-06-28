Роузи, Блисс или Линч? Рейтинг самых красивых девушек из мира реслинга

3 апреля 2023 года состоялось знаковое событие в мире единоборств. Компания Endeavour, которой принадлежит UFC, приобрела самый топовый реслинг-промоушен – WWE. Поэтому теперь все ждут грандиозных совместных проектов. Стоит отметить, что ростер WWE уже полон яркими личностями. Особенный интерес привлекает женский дивизион, который захватили настоящие красотки. Мы выбрали девять самых ярких его представительниц.
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Алекса Блисс
Алекса Блисс – бывшая двукратная чемпионка SmackDown, бывшая трёхкратная чемпионка Raw, а также бывшая командная чемпионка WWE. Свою карьеру она начинала в популярном промоушене NXT. Любопытно, что приходила она вообще без базы реслинга, всему училась буквально с нуля. А затем девушка стала быстро продвигаться по ладдеру, становясь всё более популярной. Блисс выиграла практически все возможные титулы и со временем решила сосредоточиться на сюжетах. Сейчас она больше появляется в кадре за кулисами или вне ринга, взаимодействуя с другими бойцами.
Кэсси Ли
Кэсси Ли – представительница команды The IIconics, которая приобрела невероятную популярность в WWE. Девушки с ходу заявили о себе громко, стали командными чемпионками промоушена среди женщин. Они запомнились своими яркими выступлениями, но покинули лигу со скандалом. Ли и Билли Кей были освобождены от контрактов из-за постоянных конфликтов и драк с соперницами вне ринга. Но тандем не распался. Девушки перебрались в Impact Wrestling и быстро завоевали пояса и там.
Ронда Роузи
Ронда Роузи – бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе. Она на протяжении длительного времени удерживала на своих плечах пояс. А с 2014 года красотка появляется и в WWE. Сначала её появления носили разовый характер, не были регулярными. Затем девушка покинула UFC и окончательно сосредоточилась на реслинге. В 2018 году Ронда стала чемпионкой RAW среди женщин. И этот пояс она удерживала 231 день. Последний одиночный поединок Роузи в UFC завершился уверенной победой над Шотци.
Бекки Линч
Бекки Линч 36 лет, а дебютировала в реслинге девушка в далёком 2002 году! Она прошла специальную школу в Ирландии и сначала билась именно на родине. Затем попробовала свои силы в Японии и взяла вынужденный перерыв. Вернувшись в WWE в 2013 году, девушка изначально была на вторых ролях. А в 2016 году началось стремительное развитие. Линч стала чемпионкой промоушена и праздновала победу на WrestleMania 35. А сейчас Бекки считается одной из самых влиятельных девушек в WWE. От скромной девушки второго плана она стала самой высокооплачиваемой женщиной по версии Forbes с зарплатой в $ 3,1 млн.
Дана Брук
Дана Брук успела попробовать себя практически везде. Она участвовала в соревнованиях по бодибилдингу, дефилировала на подиуме в качестве модели и занималась гимнастикой. А сейчас американка разрывает WWE. Она становилась обладательницей чемпионского пояса трижды, постоянно делает акцент на свою силу и борьбу. А ещё Брук запоминается крайне эпатажным поведением. Промоушен считает её ценным активом за умение вести трэш-ток и превращать все поединки в настоящее шоу.
Мэнди Роуз
Мэнди Роуз – бывшая участница фитнес-бикини. Она активно использовалась WWE для сюжетных линий, связанных с романтикой. Девушка никогда не выказывала особенных притязаний на чемпионские титулы. Зато постоянно становилась центром выяснений отношений между мужчинами промоушена. Саму Мэнди такое развитие событий полностью устраивало. На данный момент Роуз освобождена от своего контракта с WWE из-за публикации откровенных фотографий. Но ходят слухи, что 31-летняя красотка планирует вернуться в реслинг после поглощения промоушена со стороны Endeavour.
Бэйли
Бэйли – подруга и партнёр по команде Саши Бэнкс. Она является пятикратной чемпионкой среди женщин в WWE и единственной женщиной, которая выиграла чемпионство Raw, SmackDown, NXT и женское командное чемпионство. Бэйли считается одной из самых титулованных и звёздных спортсменок промоушена. Правда, в последнее время фанаты девушки сильно удивились изменению стиля американки. Она стала одним из отрицательных персонажей, начала изображать лицемерие и даже грубо оскорбляла болельщиков в интервью.
Лиа Ван Дейл
Лиа Ван Дейл выступает в WWE под прозвищем Кармелла. Она обрела популярность в 2017 году, когда стала победительницей первого в истории женского матча Money in the Bank. Она получила контракт на чемпионский бой и быстро использовала его, завоевав пояс WWE SmackDown среди женщин. Кроме того, в 2021 году Кармелла решила объединиться с Королевой Зелиной, чтобы выступить в паре. Результатом этого сотрудничества стали пояса командных чемпионок WWE среди женщин.
Саша Бэнкс
Саша Бэнкс – в 31 год девушка является настоящей суперзвездой WWE. Признают это даже соперницы, поэтому прозвище Босс закрепилось очень прочно. Девушка насобирала целую россыпь наград в WWE, выиграв абсолютно всё. Поэтому она решилась на любопытный эксперимент и перебралась в New Japan Pro-Wrestling. Там красотка быстро получила возможность провести титульник, победила КАИРИ и завоевала пояс. А ещё Бэнкс успела дебютировать в кино, снявшись в картине «Мандалорец».
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