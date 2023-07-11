Макгрегор, Царукян или Волкановски? Выбираем идеального соперника для Махачева

Ислам Махачев после февральской победы над Алексом Волкановски простаивает уже пять месяцев и будет оставаться без поединков ещё как минимум до октября. Российский боец ранее рассказал, что хотел получить бой этим летом, но в UFC ему отказали. Промоушен хочет видеть Махачева в Абу-Даби и всячески бережёт Ислама.
Вот только у россиянина наметилась проблема — совершенно нет понимания, кто может стать его соперником. Чарльз Оливейра не хочет драться в октябре, Волкановски предстоит операция, на фоне этого Махачев требует от UFC сообщить ему имя соперника, а Дана Уайт заверяет, что в ближайшее время будет объявлен кард UFC 294, который и пройдёт в Абу-Даби.
Вероятнее всего, Махачева действительно поставят в главное событие вечера, так что попробуем представить, кто всё же станет новым претендентом на титул в лёгком весе и сразится с Исламом осенью. Разобрали варианты от наиболее вероятных до почти фантастических. Выбирайте идеального соперника для нашего парня.
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Александр Волкановски
После уверенной победы австралийца над Яиром Родригесом неизбежно должно было всплыть имя Ислама Махачева. Так и произошло, Волкановски хочет вновь подняться в лёгкий вес и подраться с чемпионом. Проблема в том, что Алекс должен перенести операцию на руке и какое-то время не сможет тренироваться, а там и до Абу-Даби практически не останется времени. Таким образом, у Волкановски получится очень сокращённый лагерь. Нужен ли в таких условиях бой австралийцу?
Дастин Порье
Порье в последние годы всегда обитает где-то неподалёку от чемпионского пояса, но оступается на последнем шагу. С точки зрения громкого и нового имени в резюме Дастин стал бы отличным вариантом на титульный бой с Махачевым. Ислам не так давно и сам оценил потенциальный бой с Порье как интересный вариант. Здесь проблема только в том, что в конце июля Дастина ждёт бой с Джастином Гэтжи за пояс BMF. До Абу-Даби останется всего 2,5 месяца, а после встречи с Гэтжи Порье наверняка придётся долго восстанавливаться и он банально может не успеть подготовиться. Тем не менее это хороший претендент.
Чарльз Оливейра
Ещё один боец, побеждённый Махачевым, и один из главных претендентов на титул в лёгком весе. Одолев Бенеила Дариуша, Оливейра заявил, что готов идти за поясом, однако теперь выясняется, что он не хочет драться в Абу-Даби. Бразилец выразил заинтересованность в титульном поединке в ноябре или декабре, но проблема в том, что Чарльз в проигрышной позиции — никто не будет отталкиваться от желаний претендента. Оливейре нужно либо принять бой в Абу-Даби, либо очередь займёт другой боец. Впрочем, возможно, экс-чемпион просто трезво оценивает свои шансы в реванше с Махачевым и не спешит рваться к титулу.
Леон Эдвардс
Махачев и его команда уже не раз говорили о желании завоевать пояс и в полусреднем дивизионе. В принципе, сейчас неплохая возможность, Леон Эдвардс может оказаться по зубам Исламу. К тому же британец не раз говорил о желании выступить в Абу-Даби в октябре или в Нью-Йорке в ноябре. Да, у Леона есть соперник в лице Колби Ковингтона, и Махачеву пока рано подниматься в весе, но такой вариант был бы отличным для российского бойца.
Джастин Гэтжи
Ситуация с Джастином Гэтжи аналогична той, в которой оказался Порье. Гэтжи точно так же вряд ли выйдет целым и невредимым после зарубы с Дастином, так что придётся подлатать себя. Да и в принципе давненько Гэтжи и двух поединков за год не проводил, а тут может получиться сразу три, если он ещё попробует выйти на поединок с Махачевым. Скорее всего, Джастин не строит таких далёких планов и в случае победы над Порье спокойно будет дожидаться своего шанса и не спешить выйти в октагон в октябре. Однако не будем забывать и о том, что Джастин — «боец без ремня безопасности».
Камару Усман
Бывший чемпион UFC Камару Усман не очень хочет подниматься в средний вес для боя с Хамзатом Чимаевым, но и в полусреднем дивизионе его сейчас никто не интересует. Два поражения от Эдвардса пошатнули позиции Камару — снова за титул подраться сразу не дадут, а должность элитного гейткипера Усмана не прельщает. Как один из самых неожиданных вариантов развития событий — штурм лёгкого веса и бой с Исламом Махачевым в Абу-Даби. Звучит, возможно, неправдоподобно, но было бы громко, и для этого карда вывеска подошла бы идеально.
Майкл Чендлер
Майкл Чендлер как-то уже критиковал Ислама Махачева и недоумевал, как россиянин получил титульный шанс. Однако потом Майкл признал неправоту, хотя отметил, что его борьба помогла бы ему справиться с Исламом. Теперь же Чендлер намекает, что готов сразиться с Махачевым в октябре. «Настаёт наше время», — написал Майкл, видимо, отчаявшись дожидаться поединка с Конором Макгрегором. Вот только сложно представить Чендлера в роли претендента в то время, когда он идёт с одной победой в четырёх последних поединках. Это громкий соперник, но, пожалуй, пока его время не настало. Разве что UFC решит таким образом извиниться перед Чендлером за возможную неудачу с организацией боя против Макгрегора.
Арман Царукян
Царукян начинал свой путь в UFC с поражения от Махачева и с тех пор частенько упоминает Ислама, рассказывая, что дал ему самый тяжёлый бой. Упоминаний имени чемпиона в интервью Царукяна так много, что Махачев уже не так давно осадил соотечественника, порекомендовав зарабатывать себе имя боями. По словам Армана, ему нужны восемь недель подготовки, чтобы разобрать Ислама в реванше. До Абу-Даби есть даже 12 недель. Вдруг в UFC от безысходности решатся на такой авантюрный титульный бой?
Колби Ковингтон
Окончательно переходим к полусреднему весу. Колби Ковингтон не выходит в октагон уже больше года, но именно его Дана Уайт называет следующим претендентом на пояс чемпиона в полусреднем дивизионе. Однако Колби уже сейчас смотрит за спину Эдвардсу и говорит о Махачеве. Ковингтон заявил, что именно из-за него Хабиб Нурмагомедов не поднялся в полусредний вес, и добавил, что Ислама он готов разобрать и в полусреднем, и в лёгком весе.
Конор Макгрегор
Прошло уже два года с тех пор, как мы видели бой Макгрегора в октагоне. Конор заявляет о величайшем возвращении всех времён и заявляет, что проведёт ещё сто боёв. Год назад Макгрегор уже говорил, что знает, как побить Махачева. Время идёт, а ирландец ещё даже не вернулся в пул USADA, чтобы стабильно выступать. Со спортивной точки зрения, конечно, бой с Макгрегором Исламу не нужен. Тем не менее поединок с Конором гарантирует шум, точно поднимет узнаваемость Махачева и, разумеется, позволит прилично пополнить банковский счёт. Да и победа над Макгрегором в резюме вполне может добавиться.
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