Макгрегор, Царукян или Волкановски? Выбираем идеального соперника для Махачева

Ислам Махачев после февральской победы над Алексом Волкановски простаивает уже пять месяцев и будет оставаться без поединков ещё как минимум до октября. Российский боец ранее рассказал, что хотел получить бой этим летом, но в UFC ему отказали. Промоушен хочет видеть Махачева в Абу-Даби и всячески бережёт Ислама.

Вот только у россиянина наметилась проблема — совершенно нет понимания, кто может стать его соперником. Чарльз Оливейра не хочет драться в октябре, Волкановски предстоит операция, на фоне этого Махачев требует от UFC сообщить ему имя соперника, а Дана Уайт заверяет, что в ближайшее время будет объявлен кард UFC 294, который и пройдёт в Абу-Даби.

Вероятнее всего, Махачева действительно поставят в главное событие вечера, так что попробуем представить, кто всё же станет новым претендентом на титул в лёгком весе и сразится с Исламом осенью. Разобрали варианты от наиболее вероятных до почти фантастических. Выбирайте идеального соперника для нашего парня.

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