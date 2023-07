«Смысл туда идти? Просто так?» Интервью с топовым бойцом, который не хочет в UFC

Тимур Нагибин — российский боец лиги RCC, выступающий в полулёгкой весовой категории. Сейчас Тимур готовится к очередному поединку, его соперником станет Артур Зайнуков. Боец рассказал нам о том, были ли у него переговоры с АСА, и объяснил, в каком случае есть смысл переходить в UFC. Кроме того, Нагибин оценил успехи своего коллеги Ивана Штыркова в кикбоксинге, сделал смелый прогноз на реванш Ислама Махачева и Алекса Волкановски, а также признался, что хотел бы провести один поединок в кулачных боях.

— Давай немножко про твой последний бой с Ронни Торресом. Получился он достаточно нервным, смотрел ли его, анализировал?

— Смотрел, конечно. Я часто свои поединки пересматриваю. Конечно, тяжёлый бой, у соперника 50 боёв, в них 45 побед. И проигрывал он тоже только сильным. Плюс человек не сделал 5-6 килограммов, вы же понимаете, сколько он в бою весил. Я человек, который много не гоняет веса, в принципе, готов выйти в субботу, если скажут. Мне 4-5 килограммов согнать только. Поэтому были тяжело, не с технической точки зрения, а с физической. Просто он больше был — и всё. Удалось справиться, у меня есть такой момент — когда что-то не получается, просто «грязный» бокс включаю, дерёмся.

— Обычно ты дерёшься часто, даже тут прошло меньше полугода с последнего боя. Откуда такой простой? Мог ли выйти раньше или специально к Тюмени готовили?

— Нет, я был готов вообще и после того турнира. Я вышел оттуда без травм практически, ну так — гематомы, ещё что-то. В принципе, готов был выйти в мае, но не получилось выступить, не нашлось соперников. Перенесли, грубо говоря, на Тюмень. Мне на пользу даже, чуть отдохнул, какие-то травмы залечил свои, организм в порядок привёл.

Тимур Нагибин Фото: vk.com/rcc_mma

— Складывается ощущение, что ты и Алексей Кунченко — бойцы под тюменское направление RCС. Нравится тебе это?

— Не могу сказать, что кайфую от этого, но по факту это хорошо, нас узнают. На самом деле, меня не так много знают в Тюмени, потому что я не особо хожу на мероприятия, даже когда приглашают. Поэтому неплохо для меня и Алексея показать своё имя. Единственное, что друзья и родные все смотрят, большая ответственность, а так нормально всё.

— Ты много говорил, что готов залететь в UFC, потом говорил про One FC. Остались ли такие цели и задачи, тем более что в том же One дерутся много твоих одноклубников?

— Это много кто спрашивает, я на самом деле не прочь подраться, с кем-то помериться силами, но тут такой момент, что в мелочах загвоздки. Там, например, свои условия контракта, свои гонорары, которые, допустим, меня могут не устраивать. Почему я должен туда ехать, ради чего? Есть ли какое-то перспективное будущее? Если перспективы нет, то смысл мне в One FC или UFC выступать. Допустим, UFC предлагает контракт маленький, но у тебя перспектива есть в будущем, и если будешь выигрывать и себя показывать, то у тебя и хорошие гонорары будут, и с хорошими бойцами будешь драться. Если этого нет, то смысл туда идти? Просто так, что ли? Тогда я здесь лучше буду сидеть, драться, радовать своих, так сказать, свою публику, своих людей, команду.

— Ходит много слухов, что в RCC хотят ввести пояса. Будет ли это для тебя дополнительной мотивацией или ты уже суперзвезда, как Ваня Штырков?

— Я никогда не стремился быть суперзвездой. Просто дерёмся, выясняем, кто лучший. У меня нет обид ни к кому, с кем дрался, даже если проиграл. Если есть вопросы, я их уже задал. Просто подрались, руки пожали, ушли. С поясом ничего не изменится. Единственное, с введением пояса я бы мог выскочить на поединки, на которые никогда бы не вышел, не будь этого пояса.

— Против более слабых соперников?

— Не то что слабых, нет. Имеется в виду, что пояс — это то, к чему мы идём. Обычный бой — это мы за деньги дерёмся, в моей голове это так. С некоторыми знакомыми, приятелями я не буду драться просто так, за деньги. Я не мелочный человек и алчным никогда не был. Но если на кону стоит золото, то, за что мы все дерёмся, конечно, я могу выйти, почему нет. Думаю, любой согласится. Я не выйду точно против нескольких людей, а так, если пояс вакантен, я открыт для предложений.

— Про Артура (Зайнукова. — Прим. «Чемпионата»), с которым ты будешь драться, можешь что-то рассказать?

— Сильный оппонент, на самом деле. Достойный боец, давно за ним наблюдаю, давно смотрю. Вообще, в принципе, за многими бойцами слежу, его бои нравились. Было бы интересно посмотреть, как сложится наш бой. Ничего личного, хороший парень, у нас много общих друзей, но судьба так сложилась, что встретимся в клетке. Надеюсь, проведём бой достойно, пожмём руки.

— Как оцениваешь АСА? Слышал, что тебе приходили предложения оттуда. Так это или нет, и если так, то почему не принял?

— Ну как предложения, были моменты, когда можно было подписаться. Вообще, в лиге АСА очень хорошие ребята работают, хорошие мужики, помогают, всегда всё культурно. Как бы да, можно было подписаться, просто чуть-чуть друг друга через других лиц, скажем так, недопоняли. Чувствую тоже дискомфорт, что лично не пообщались, но скоро друг (Павел Гордеев. — Прим. «Чемпионата») будет драться, я приеду на турнир. Может быть, лично пообщаюсь с Асланбеком Бадаевым, остальными ребятами. Как бы не конфуз там между нами, а недомолвки получились. А вообще, лига АСА одна из самых сильных в России, я считаю. Чего греха таить, там собраны одни из лучших бойцов, поэтому каждый турнир АСА смотрю, мне интересно. Там конкурентные бои.

Тимур Нагибин Фото: vk.com/rcc_mma

— Есть ощущение, что твой друг Паша Гордеев в АСА как бы перезагрузился, как и Штырков в своё время.

— Ну да, я соглашусь с этим. Почему соглашусь? Потому что тот же Паша дрался здесь, у него были тяжёлые бои с соперниками не такого уровня, как у него сейчас. По моему мнению, соперники здесь у него были даже не то чтобы ниже уровнем, а ниже медийностью. А сейчас он попал в АСА, там и уровень высокий, и медийность хорошая, и вы видите, как он себя проявил. Просто он работяга, его много кто недооценивает. Мы с ним давно вместе тренируемся, выступаем, знаю, что Паша — боец, который никогда назад не сдаёт. Все бои у него интересные, я как зритель люблю их смотреть.

— Как тебе дебют Штыркова в кикбоксинге против Романкевича?

— Вообще молодец, если честно. Ваня ставит для всех нас такую планку, что боец ММА может везде пробовать себя: по боксу, по кулáчке, по кикбоксингу. Ваня отлично отработал, и думаю, если бы они подрались в маленьких перчатках, исход для него был бы ещё лучше.

— Как тебе этот новый мультиконтрактный подход RCC в том, что любой может попробовать себя в разных видах спорта? Нравится или нет, и хотел бы сам что-то попробовать?

— Да, конечно, я бы хотел. Я в профессионалах с 17 лет, провёл много боёв и по разным дисциплинам. Подустал уже, поэтому, если проводить бои в боксе, кулáчке, кикбоксинге, хотелось бы с интересными оппонентами. А так было бы интересно, конечно. На кулáчку я бы один раз в своей жизни залетел — и то на последний бой, но залетел бы.

— Шлеменко тоже дебютировал в кикбоксинге в бою с Эномото. Как оценишь этот поединок и нужно ли Шлеменко заканчивать карьеру?

— Ну Саша сам разберётся, заканчивать ему карьеру или не заканчивать, не нам его судить. Что касается боя, ну зарубились с Ясубеем. Он тоже, я так скажу, не подарок. Зарубились, показали зрелище. Это такой бой, который, на самом деле, не несёт никакой ответственности, если смотреть объективно. Рекорд, рейтинги — это не то. Мы бойцы ММА, и для нас нет большой разницы бокс, кикбоксинг или кулáчка — просто порадовать публику, себя гонорарами. Для меня это мультиконтракт, не больше и не меньше.

— Штырков — Эномото в 93 килограммах могут встретиться, как ты считаешь?

— Я бы посмотрел их в весе 90 килограммов, потому что, думаю, Эномото не согласится на 93 килограмма, а на 90, может, и согласится. Поэтому посмотрел бы в этом весе бой по кикбоксингу, а может, по боксу даже. Или по кикбоксингу в маленьких перчатках. Считаю, что Ваня в таком формате может многим свет потушить.

Тимур Нагибин Фото: vk.com/rcc_mma

— Соответственно, вопрос вытекает о потенциальном бое Штыркова с Минеевым по правилам кикбоксинга.

— Владимир — очень сильный боец, много набрал в Дагестане, и вообще ударка у него хорошая. Тяжёлый бой, врать не буду. Это для Вани такая ступень. Если он её перейдёт, то и себе много что докажет, и людям. Покажет, что это не всё, на что он способен, а он может ещё больше.

— Волкановски — Махачев. Есть ли шансы у Волкановски в реванше?

— Ну я думаю, что нет. Объективно, если честно говорить, то думаю, что нет. Считаю, второй бой пройдёт легче, чем первый. Это сильное заблуждение считать, что, если первый бой он провёл так, значит, во втором будет ещё сильнее. Я думаю, нет. Второй бой Махачев досрочно даже может выиграть. Ислам такой боец, который улучшается, он исправит все ошибки, которые допустил в том бою, и вернётся только лучше.

— Как оценишь чемпионские амбиции Царукяна? Способен ли он пройти Махачева вообще или надо ждать, пока Ислам уйдёт?

— А чего ждать. Арман идёт на серии побед. Тут же две стороны медали. Если взять сторону Ислама, я скажу по-другому. А если что говорить со стороны Армана, то почему не вызывать? У него сейчас время такое, когда надо газовать. Если он этот момент упустит, то потом будет поздно. А пока на серии побед, это будет один из интереснейших поединков. Вот кроме боя с Волкановски. И интересен он будет не для европейской и американской публики, а для аудитории СНГ, России. Будет интересно посмотреть, потому что два сильных спортсмена, которые покажут себя полностью в бою. Это очень интересно.

— Чемпионский бой Миочич — Джонс, который объявили в тяжёлом весе. Не считаешь ли ты, что Сергея Павловича просто кинули?

— Да нет, почему кинули. Давайте будет верно трактовать. Павлович выиграл у четверых-пятерых человек, правильно? Джон Джонс, ну вы сами знаете кто это, легенда спорта. Стипе Миочич был полноправным чемпионом тяжёлого веса. Логично провести бой Стипе и Джонса. Павлович может подраться ещё. Есть такой боец Леон Эдвардс. Он девять или восемь раз дрался, чтобы до пояса добраться. Ничего такого, нормально.

— Последний вопрос про Чимаева. Как ты считаешь, почему он редко дерётся и не идёт ли он по пути Забита Магомедшарипова?

— Нет, я не думаю, что Хамзат Чимаев не выходит из-за травм. Просто делают ему хороший бой с каким-то топовым соперником, дают время подготовиться. Вообще, считаю, что он будет грозой среднего веса. С его напором, с его борьбой и верой в себя, думаю, многого сможет добиться. Что касается Забита, то у него просто травмы. У нас есть общие друзья, и у него там много травм, которые не залечены. Ну и свои моменты ещё есть. А так, я думаю, что если сейчас Забит вернётся, то шороху может где угодно навести.