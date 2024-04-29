Алексей Тищенко высказался о причинах спада любительского бокса в России

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко дал комментарий по поводу спада в любительском боксе России.

«Наверное, нет какой-то одной причины. Их несколько. И меньше людей заниматься стало, и все эти передряги, пертурбации с международными соревнованиями. Может быть, ушло то поколение тренеров именно советского бокса. Замен не так много. И, наверное, всё это вкупе и приводит к такой ситуации», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Напомним, сборная России по боксу стала победителем медального зачёта чемпионата Европы, который состоялся в Белграде (Сербия).

На счету российской сборной 11 золотых, восемь серебряных и одна бронзовая медаль. Второе место у сербов, третьими стали турки.