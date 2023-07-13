«Ноль шансов, это разный класс». Почему никто не верит, что Нганну вырубит Фьюри?

28 октября в Саудовской Аравии состоится уникальный боксёрский поединок. Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри выйдет в ринг против дебютанта в профессиональном боксе. Но дебютанта с именем: противостоять Цыганскому королю будет экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну.

Об этом поединке ходило много слухов, особенно на фоне того, что Фьюри никак не мог договориться ни на бой с Усиком, ни на бой с Джошуа, а Нганну после ухода из UFC только и говорил, что мечтает выступить по правилам бокса. После обмена любезностями в социальных сетях Фьюри и Нганну официально договорились о совместном поединке, а в WBC выступили с заявлением, что бой не будет титульным, но Тайсона организация поддерживает: мол, претендентов на его пояс на данный момент нет, поэтому Фьюри вправе провести бой с Нганну.

«Ребята, это официально, я подерусь против Фрэнсиса Нганну, 28 октября, Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Не могу дождаться. Да, ты получишь, большой мешок. Ты большой и твёрдый мешок, тебя нокаутируют», – сказал Фьюри в социальных сетях.

Формат поединка пока неизвестен, неясен и его статус, но всё же хочется верить, что Фьюри и Нганну будут драться, а не просто устроят показательное шоу. Конечно, Тайсон открылся явным фаворитом, и в победу экс-чемпиона UFC практически никто не верит.

Известный промоутер Камил Гаджиев уверен, что у Фрэнсиса нет шансов: «Я считаю, что у Нганну просто ноль шансов, если они будут драться по боксу. Ноль шансов. Не надо путать ударников в ММА с высокопрофессиональными боксёрами, а Фьюри – один из самых профессиональных боксёров в мире. Это вообще разные истории. Я бы сказал, разные весовые категории, но не путайте. Это разный класс. Крутой ударник Макгрегор в одну калитку проиграл Мейвезеру. Хотя Мейвезер был менее габаритный и мог закончить в любой момент. В общем, у Нганну нет шансов с Фьюри, если драться по боксу», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

Такой же точки зрения придерживается и непобеждённый экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Тайсон Фьюри, этот парень сейчас лучший. Я думаю, что Тайсон Фьюри находится на другом уровне в боксе. Если они будут драться в ММА, то, конечно, у Фрэнсиса Нганну есть шанс… Если они будут драться в UFC, то Тайсон Фьюри даже будет аутсайдером. В боксе я не вижу никого, кто мог бы выйти на его уровень. Может быть, Александр Усик. Усик будет самым сложным испытанием для Тайсона Фьюри», — сказал Хабиб Нурмагомедов в интервью SkySports.

У Цыганского короля огромное преимущество в опыте, он будет выступать в родной стихии, в то время как Фрэнсис впервые наденет большие перчатки и выйдет в ринг. Фьюри – один из лучших боксёров современности, сочетающий в себе скорость, силу, тайминг, боксёрский интеллект. Ну и куда без коронных фишек в виде запрещённых приёмов: в нужный момент Фьюри может, к примеру, заклинчевать, и из этого клинча ещё и ударов набросать.

Что может противопоставить всему этому Фрэнсис? Пожалуй, только физическую силу и мощь. Нганну – уникальный атлет, и его форма действительно нагоняет ужас на соперников. Француз камерунского происхождения отправлял спать многих известных бойцов ММА, а голова Алистара Оверима едва осталась на месте после поцелуя с перчаткой Нганну.

Шанс экс-чемпиона UFC на победу будет заключаться только в лаки панче, в том, что Нганну удастся застать Фьюри врасплох и наглухо вырубить его. Но с каждой минутой, а тем более с каждым раундом, надежда на такой исход будет угасать вместе с силами француза. Фрэнсис никогда не славился выносливостью и крайне редко проходил всю дистанцию даже в ММА, а в боксе эта дистанция будет длиннее. Да и Фьюри умеет держать удар, до сих пор никто так и не сумел победить Тайсона в профессионалах, хотя в ринг против него выходили настоящие монстры мира бокса.

Плюс не нужно забывать о том, что Фрэнсис не дрался полтора года, и с возрастом Нганну стали тревожить травмы. Поэтому есть вопросы и по актуальной форме француза: готов ли вообще экс-чемпион UFC к такому противостоянию?

На бумаге всё выглядит достаточно очевидно. Шансов у Нганну победить Цыганского короля практически нет, Фьюри без проблем должен разобрать дебютанта на запчасти и одержать досрочную победу. Но в этом и заключается прелесть бокса, особенно поединков тяжеловесов: за словом «практически» прячется нокаутирующая мощь, способная перевернуть любой бой. Ну, и нужно сказать, что на Фьюри будет лежать большая ответственность, проиграть в таком поединке он просто не имеет права. В отличие от Нганну, от которого никто и ничего не ждёт.