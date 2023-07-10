UFC Fight Night: дебют красавицы Дудаковой и бой грозного Дураева. LIVE

В ночь на 16 июля мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night on ESPN 49. Участие в бойцовском вечере примут и два спортсмена из России. В соглавном поединке Альберт Дураев встретится с корейским бойцом Чун Ён Паком. В предварительном карде Виктория Дудакова проведёт поединок с бразильянкой Истелой Нунес. Всего запланировано 13 боёв.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Дочь проповедника тоже в деле
В главном бою вечера выступит и легендарная Холли Холм по прозвищу Дочь проповедника. Она всегда устраивает зрелище.
UFC Fight Night on ESPN 49 когда начало
Турнир UFC Fight Night on ESPN 49 состоится в ночь на 16 июля по московскому времени. Начало предварительного карда — в 02:00 мск. Бои основного карда стартуют в 05:00 мск.
Поддержка от Мохнаткиной и Авсараговой
Сразу после подписания контракта с UFC Дудакова получила поддержку от коллег по цеху.
«Я подписала контракт. Пришло моё время», — написала Дудакова в своих социальных сетях.
«Умничка», — написала в комментариях Марина Мохнаткина.
«Мои поздравления, молодчина», — добавила Диана Авсарагова.
Полный кард UFC Fight Night on ESPN 49
- Холли Холм — Буэно Силва;
- Альберт Дураев — Чун Ён Пак;
- Уолт Харрис — Джош Парисян;
- Норма Дюмон — Челси Чендлер;
- Оттман Азаитар — Франсиско Прадо;
- Терренс МакКинни — Назим Садыхов;
- Такер Лутц — Мелсик Багдасарян;
- Истела Нунес — Виктория Дудакова;
- Остин Линго — Мелкисаэль Коста;
- Хенаро Вальдес — Эван Элдер;
- Тайсон Нам — Азат Максум;
- Карл Дитон III — Алекс Муньос;
- Эшли Эванс-Смит — Айлин Перес.
- 10 июля 2023
-
10:54
-
09:59
-
09:20
-
07:50
-
07:30
-
00:57
-
00:43
- 9 июля 2023
-
23:54
-
22:10
-
21:45
-
20:53
-
19:34
-
19:03
-
18:45
-
18:05
-
17:17
-
16:55
-
16:15
-
15:40
-
15:00
-
14:35
-
11:13
-
10:37
-
10:24
-
09:59
-
09:44
-
09:30
-
08:53
-
08:47
-
08:38
-
08:32
-
08:06
-
07:58
-
07:49
-
07:24