Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC Fight Night, прямая трансляция, где смотреть, бой Дудаковой, Дураев — Пак, кто фаворит

UFC Fight Night: дебют красавицы Дудаковой и бой грозного Дураева. LIVE
Александр Фролов
UFC Fight Night
Аудио-версия:
Комментарии
Россияне должны забрать две победы. Иначе и быть не может.

В ночь на 16 июля мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night on ESPN 49. Участие в бойцовском вечере примут и два спортсмена из России. В соглавном поединке Альберт Дураев встретится с корейским бойцом Чун Ён Паком. В предварительном карде Виктория Дудакова проведёт поединок с бразильянкой Истелой Нунес. Всего запланировано 13 боёв.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

UFC 2023. UFC Fight Night (on ESPN 49), Лас-Вегас, США
Альберт Дураев - Чун Ён Пак
16 июля 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Не началось
Вспоминаем, как Виктория Дудакова прорвалась в UFC
Разделась на весах и дралась с травмой. Русская красавица получила контракт с UFC! Видео
Разделась на весах и дралась с травмой. Русская красавица получила контракт с UFC! Видео
UFC Fight Night on ESPN 49 когда начало Полный кард UFC Fight Night on ESPN 49
Live Александр Фролов

Дочь проповедника тоже в деле

В главном бою вечера выступит и легендарная Холли Холм по прозвищу Дочь проповедника. Она всегда устраивает зрелище.

Материалы по теме
Избиение от Дочки проповедника! Куницкая-Сантос провально вернулась в UFC
Избиение от Дочки проповедника! Куницкая-Сантос провально вернулась в UFC
10:22 Александр Фролов

UFC Fight Night on ESPN 49 когда начало

Турнир UFC Fight Night on ESPN 49 состоится в ночь на 16 июля по московскому времени. Начало предварительного карда — в 02:00 мск. Бои основного карда стартуют в 05:00 мск.

10:22 Александр Фролов

Поддержка от Мохнаткиной и Авсараговой

Сразу после подписания контракта с UFC Дудакова получила поддержку от коллег по цеху.

«Я подписала контракт. Пришло моё время», — написала Дудакова в своих социальных сетях.

«Умничка», — написала в комментариях Марина Мохнаткина.

«Мои поздравления, молодчина», — добавила Диана Авсарагова.

10:21 Александр Фролов

Полный кард UFC Fight Night on ESPN 49

  • Холли Холм — Буэно Силва;
  • Альберт Дураев — Чун Ён Пак;
  • Уолт Харрис — Джош Парисян;
  • Норма Дюмон — Челси Чендлер;
  • Оттман Азаитар — Франсиско Прадо;
  • Терренс МакКинни — Назим Садыхов;
  • Такер Лутц — Мелсик Багдасарян;
  • Истела Нунес — Виктория Дудакова;
  • Остин Линго — Мелкисаэль Коста;
  • Хенаро Вальдес — Эван Элдер;
  • Тайсон Нам — Азат Максум;
  • Карл Дитон III — Алекс Муньос;
  • Эшли Эванс-Смит — Айлин Перес.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023