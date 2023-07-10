UFC Fight Night: дебют красавицы Дудаковой и бой грозного Дураева. LIVE

Россияне должны забрать две победы. Иначе и быть не может.

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В ночь на 16 июля мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night on ESPN 49. Участие в бойцовском вечере примут и два спортсмена из России. В соглавном поединке Альберт Дураев встретится с корейским бойцом Чун Ён Паком. В предварительном карде Виктория Дудакова проведёт поединок с бразильянкой Истелой Нунес. Всего запланировано 13 боёв.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.