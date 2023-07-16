Самый яркий стердаун года! Шутка двух моделей затянулась

Нравится это кому-то или нет, но в нынешних единоборствах хайп и эпатаж решают очень многое. Бойцы стремятся набрать популярность всеми доступными способами: оскорблениями в социальных сетях, драками на стердаунах или даже атаками автобусов. Причём сейчас даже уметь драться необязательно: если ты интересен, для тебя всегда найдётся определённая ниша, пусть и не на высшем уровне спорта. Неудивительно, что эффектные девушки буквально штурмуют единоборства, причём каждая старается выдумать что-то максимально яркое.

Кто-то выходит на взвешивание топлес, другие пьют с болельщиками после победы, ну а Эмбер О'Доннелл и Уитни Джонс пошли более оригинальным путём. Две красавицы, которым предстоял боксёрский поединок на турнире промоушена Kingpyn, сумели провести действительно запоминающийся стердаун. Эмбер и Уитни, пришедшие на дуэль взглядов в откровенных нарядах, ещё и обменялись шутливым поцелуем.

Потом девушки продолжили тепло общаться и даже изобразили атаку по корпусу друг друга под восторженные крики подростков, которые и составили бóльшую часть публики.

На следующий день соперницы вообще не щадили друг друга в ринге. Модели провели пятираундовый поединок, где было не так много мастерства, зато очень много желания драться. Победу единогласным решением судей забрала Джонс. Впрочем, О'Доннелл не особо расстроилась. Она проиграла и прошлый бой, но её всё равно продвинули дальше. Может, повезёт и теперь?