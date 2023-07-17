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Звезда социальных сетей Даниэлла Хемсли показала грудь после дебютной победы в боксе, видео, реакция профессионалов

Британка оголилась после дебютной победы в боксе. И попала под шквал критики
Сергей Сорокин
Даниэлла Хемсли показала грудь
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Ждала восторженной реакции, а пришлось извиняться.

Женский бокс всё чаще привлекает к себе пристальное внимание. Правда, пока именно экстравагантным поведением спортсменок и неожиданными выходками. Совсем недавно Эмбер О'Доннелл и Уитни Джонс провели стердаун, который запомнится надолго. Видимо, их решила затмить 22-летняя британка Даниэлла Хемсли. Звезда социальных сетей ярко отпраздновала дебютную победу в профессиональном боксе.

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Видео
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Хемсли пригласили стать участницей боксёрского вечера Kingpyn High Stakes в Дублине (Ирландия). Соперницей стала представительница Польши Александра Даниэлка. Та самая, которая проиграла в дебютном поединке Элли Брук. Даниэлла также стартовала с поражения – уступила бразильянке Джулли Оливейре. Поэтому девушки горели желанием всё-таки добыть первую победу.

Поединок прошёл всю дистанцию в пять двухминутных раундов, по ходу которых соперницы обменивались очень увесистыми и ощутимыми ударами. Дело ожидаемо дошло до судейского решения. Все рефери единогласно поддержали Хемсли. А дальше британка удивила и их, и собравшуюся аудиторию. Она не смогла сдержать эмоций от дебютной победы и показала грудь в прямом эфире. Трибуны буквально взорвались от восторга.

Правда, такое поведение Хемсли понравилось далеко не всем. Даниэллу раскритиковал известный промоутер Эдди Хирн: «Если я начну причитать… люди всё равно осудят меня. Но меня спрашивают, и я скажу, что ненавижу это. Просто ненавижу. Мы проделали тяжелейшую работу для того, чтобы женщины уважались в боксе за навыки, достоинства и упорный труд. Нужно понимать кое-что – это не бокс».

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Сама Хемсли позже признала свою ошибку и извинилась. Она заявила, что не хотела никого оскорбить или задеть, а просто пыталась самовыразиться. Но в ответ получила больше критики, чем одобрения. Такие поступки действительно привлекают к себе внимание и долго находятся в центре всеобщего обсуждения. Но хочется, чтобы женский бокс чаще оказывался на повестке благодаря ярким поединкам и профессиональному мастерству спортсменок.

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