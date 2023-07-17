Песенка Bellator спета? Последний промоушен Фёдора съест конкурент

Слухи о том, что одна из крупнейших лиг смешанных единоборств в мире – Bellator – может прекратить своё существование, всё больше находят подтверждение. Так, президент организации Скотт Кокер заявил о том, что лига действительно ищет партнёра, в качестве которого может выступить прямой конкурент – PFL.

«Bellator ищет себе партнёра. Вероятно, у нас будет некоторая определённость в следующие 60–90 дней. PFL действительно участвует в переговорах. Прямо сейчас Viacom (владелец Bellator) ведёт переговоры с PFL и ещё парой компаний, так что давайте подождём и посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Скотт Кокер месяц назад.

Судя по сообщениям западных источников, стороны ведут переговоры, более того, они близки к завершению. Пока непонятно, в какой форме произойдёт слияние двух крупных организаций, будет ли это сотрудничество и лиги продолжат существовать параллельно друг другу, или же PFL полностью поглотит конкурента, забрав весь бойцовский актив под свою эгиду. В любом случае, скорее всего, Bellator в ближайшем будущем перестанет существовать в том виде, в котором он есть сейчас, и турнир в Дублине, запланированный на 23 сентября, может стать последним для организации.

Для Скотта Кокера это уже не первое поглощение его «детища». В 2011 году лигу Strikeforce, основателем и президентом которой был Кокер, выкупила компания Zuffa, владевшая UFC. Несмотря на то что изначально говорилось, что Strikeforce будет существовать самостоятельно и проводить собственные турниры, через два года лига окончательно закрылась, а все ведущие спортсмены перешли в UFC.

Поэтому интересно, в каком формате будет существовать новая коллаборация главных конкурентов UFC. В любом случае объединение PFL и Bellator повысит уровень конкуренции и позволит проводить более яркие и значимые поединки. Не стоит забывать, что контракт с PFL подписал один из самых опасных бойцов мира – Фрэнсис Нганну.

Да, на ближайшее время африканец занят подготовкой к дебюту в профессиональном боксе против Тайсона Фьюри, но после этого поединка он выступит и по ММА. А это отличный шанс для российского чемпиона Bellator Вадима Немкова. Он уже намекал на то, что, возможно, перейдёт в тяжёлый вес, так как в полутяжёлом дивизионе интересных вызовов не осталось. Ну, а если произойдёт объединение с PFL, то поединок с Нганну – лучший вариант как для бойцов, так и для обеих лиг. Такой вывеске вполне может позавидовать и UFC, и это, пожалуй, одна из главных целей коллаборации Bellator и PFL со спортивной точки зрения: проведение крупных боёв, привлечение новой аудитории и создание конкуренции главному гиганту в мире ММА.