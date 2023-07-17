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PFL покупает Bellator, лига Bellator закрывается, причины и последствия, подробности сделки

Песенка Bellator спета? Последний промоушен Фёдора съест конкурент
Игорь Некрасов
PFL покупает Bellator
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А у Вадима Немкова появится возможность зарубиться с Нганну.

Слухи о том, что одна из крупнейших лиг смешанных единоборств в мире – Bellator – может прекратить своё существование, всё больше находят подтверждение. Так, президент организации Скотт Кокер заявил о том, что лига действительно ищет партнёра, в качестве которого может выступить прямой конкурент – PFL.

«Bellator ищет себе партнёра. Вероятно, у нас будет некоторая определённость в следующие 60–90 дней. PFL действительно участвует в переговорах. Прямо сейчас Viacom (владелец Bellator) ведёт переговоры с PFL и ещё парой компаний, так что давайте подождём и посмотрим, что из этого выйдет», — сказал Скотт Кокер месяц назад.

О преимуществах Bellator:
Bellator круче UFC? Есть сразу три железных аргумента
Bellator круче UFC? Есть сразу три железных аргумента

Судя по сообщениям западных источников, стороны ведут переговоры, более того, они близки к завершению. Пока непонятно, в какой форме произойдёт слияние двух крупных организаций, будет ли это сотрудничество и лиги продолжат существовать параллельно друг другу, или же PFL полностью поглотит конкурента, забрав весь бойцовский актив под свою эгиду. В любом случае, скорее всего, Bellator в ближайшем будущем перестанет существовать в том виде, в котором он есть сейчас, и турнир в Дублине, запланированный на 23 сентября, может стать последним для организации.

Для Скотта Кокера это уже не первое поглощение его «детища». В 2011 году лигу Strikeforce, основателем и президентом которой был Кокер, выкупила компания Zuffa, владевшая UFC. Несмотря на то что изначально говорилось, что Strikeforce будет существовать самостоятельно и проводить собственные турниры, через два года лига окончательно закрылась, а все ведущие спортсмены перешли в UFC.

Поэтому интересно, в каком формате будет существовать новая коллаборация главных конкурентов UFC. В любом случае объединение PFL и Bellator повысит уровень конкуренции и позволит проводить более яркие и значимые поединки. Не стоит забывать, что контракт с PFL подписал один из самых опасных бойцов мира – Фрэнсис Нганну.

Шансы Нганну в бою с Фьюри:
«Ноль шансов, это разный класс». Почему никто не верит, что Нганну вырубит Фьюри?
«Ноль шансов, это разный класс». Почему никто не верит, что Нганну вырубит Фьюри?

Да, на ближайшее время африканец занят подготовкой к дебюту в профессиональном боксе против Тайсона Фьюри, но после этого поединка он выступит и по ММА. А это отличный шанс для российского чемпиона Bellator Вадима Немкова. Он уже намекал на то, что, возможно, перейдёт в тяжёлый вес, так как в полутяжёлом дивизионе интересных вызовов не осталось. Ну, а если произойдёт объединение с PFL, то поединок с Нганну – лучший вариант как для бойцов, так и для обеих лиг. Такой вывеске вполне может позавидовать и UFC, и это, пожалуй, одна из главных целей коллаборации Bellator и PFL со спортивной точки зрения: проведение крупных боёв, привлечение новой аудитории и создание конкуренции главному гиганту в мире ММА.

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