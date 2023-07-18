«Бой с Камару Усманом? Почему бы и нет?» Звезда RCC Медведев готов покорить Америку

Российский боец лиги RCC Борис Медведев, выступающий в полусредней весовой категории и идущий на серии из восьми побед, готовится к очередному поединку, где его соперником станет бразилец Глейсон Тибау. Медведев рассказал нам о желании пробиться в UFC, оценил вклад Хабиба Нурмагомедова в развитие ММА и прокомментировал перспективы возобновления карьеры Александра Емельяненко. Также российский боец признался, что готов попробовать свои силы в боксе, и поделился подробностями о тренировках с Петром Яном.

— Ты был скромным парнем, пришёл, тебе дали бой с Ильясом Хамзиным, и как-то так быстро ты за два с половиной года вырос в звезду, и тебе дают Тибау. Как ты оцениваешь свой путь в RCC?

— Не сказал бы, что стал какой-то звездой, просто всё идёт своим чередом. Я расту с каждым боем, мне дают сложных оппонентов, и я потихонечку прогрессирую. Есть мотивация попасть в США, драться в лучшей лиге мира. Так что я мотивирован и не задумываюсь о том, что становлюсь звездой или ещё что-то. Просто иду к своей цели, и мне этого достаточно.

— Бой с Хамзиным. Мне кажется, в этой встрече твоя карьера могла закончиться. В том плане, что если бы он победил, то тебя бы в RCC не взяли. В какой-то момент он тебя вырубил, ты ударился головой о пол и включился обратно. Помнишь ли этот момент, пересматривал? Смеётесь сейчас с Хамзиным над этим?

— Конечно, я помню этот момент. На самом деле я приехал сюда после поражения и понял, что меня привезли для того, чтобы проложить путь Ильясу. Я поставил себе цель, и мне никак нельзя было проиграть. Да, первый раунд был сложным, я не смог к нему подобраться. Он меня в том моменте выключает, я падаю и когда поднимаюсь, то смотрю на Корнеева, а он уже готов остановить бой. Если бы пролежал ещё секунду, он бы остановил. Мы разошлись по углам, и я понял, что бой мой. После первого раунда.

— Большим прогрессом в твоей карьере в RCC стал бой с Эномото. Никто особо не верил, что тебе дадут этот поединок. Ты в итоге выдал супербой. Как шли переговоры? Боялся или нет? Потому что он закатывает такие бои.

— Ну не боялся точно. Если бы боялся, наверное, не был бы здесь. Про Эномото я уже много раз рассказывал. Мы смотрели бой, потом пришёл в зал, говорю, что хочу подраться с Эномото. Смотрю, Коля (Николай Клименко, глава RCC. — Прим. «Чемпионата») велосипед крутит. Я подошёл: «Босс, сделай бой». Всё, подрались, классно. Эномото, на самом деле, темповик тяжёлый очень. Наверное, единственное, что я больше не сделаю — не превышу лимит своей весовой категории, потому что Эномото был намного тяжелее меня в тот вечер. Так как у меня левосторонняя стойка, то ему неудобно проходить в ноги. Если бы я вставал в правшу и у него получалось бы бороться, то я бы составил конкуренцию, но устал бы намного больше. А так мы двигались в стойке, попаданий больше было с моей стороны. Да, это раздельное решение, но я считаю, что забрал поединок в каждом аспекте.

Борис Медведев Фото: из личного архива

— Смотрел бой Кунченко с Тибау?

— Раз 15 уже, наверное.

— Считается, что там достаточно спорное решение, но, по ощущениям, Алексей был лучше. Что думаешь по результату этого боя? В чём был хорош Тибау? Он просил реванш, и ему в итоге дают тебя.

— Наверное, начнём с Кунченко. Он выиграл этот поединок. Изначально по трансляции какая-то непонятка была, вроде и Тибау выиграл, но, пересмотрев бой много раз, я понял, что Алексей выиграл. С небольшим преимуществом, но выиграл. Много было задёргиваний и пауз со стороны Кунченко. Соответственно, он давал Тибау приспособиться к его движениям. Глейсон приспособился и контратаковал. Тибау — хороший, опытный боец, ну и мускулатурой он, конечно, обладает. То, какой он был в UFC, где была USADA, и как он выглядит сейчас — небо и земля.

— Получится ли у тебя удосрочить Тибау, как считаешь? Или он будет тебя валять? По-твоему, есть ли у него план на тебя?

— Думаю, да. Мы и готовимся к тому, что он будет просто проходить в ноги и пытаться меня забороть. Ну пусть пытается. Много было в своё время таких соперников. Был Франко, борец до мозга костей, ну и ни разу у него не получилось проход сделать, не получалось меня контролировать. Пускай пробует. В этом и будет его план, думаю. Возможно, он меня удивит и начнёт в стойке работать. Будет, конечно, классно.

— Тибау в России известен по бою с Хабибом Нурмагомедовым, а не по поединку с Кунченко. Может быть, ты тогда смотрел этот бой. Согласен ли ты с мнением экспертов, что Тибау забрал тот поединок?

— Если честно, один раз я смотрел этот бой, но давным-давно. Слышал, люди говорят, что Хабиб, возможно, проиграл. Тут же можно расценивать по-разному этот бой. Судьям было виднее, они посчитали так, это их работа.

— Как оцениваешь карьеру Хабиба Нурмагомедова? Можно ли сказать, что он сформировал какое-то наследие, или нет?

— Я думаю, да. Его карьера безупречна. То, что он сейчас делает для спорта, именно для ММА… Он поднял этот вид спорта, как и Конор Макгрегор. Люди, которые просто сидят в офисах, узнали, что такое ММА, начали смотреть. Хабиб также продвигает свою республику. Строит залы в Дагестане, даёт дорогу молодым, обеспечивает их, спонсирует. Это благое дело.

— Умар Нурмагомедов должен драться с Кори Сэндхагеном, и тот сказал, что это будет претендентский бой. При этом Умар не в топе рейтинга. Считаешь ли ты, что он справится и выйдет на титульный поединок? Заслуженно ли это?

— Не знаю, заслуженно это или нет, но Сэндхагена, думаю, он точно переедет. Ну это просто без шансов, мне кажется. Уровень борьбы, уровень тайского бокса, удары вопросом. Мне кажется, он закончит его просто. Не удивит в ударке, так удивит в борьбе. Просто перетащит его вниз. Как они говорят – «затащить в глубокие воды». Вот туда он его и затащит.

— Александр Емельяненко сейчас восстанавливается в одной из республик, где нет алкоголя. Он в такой, чистой зоне. Недавно Фёдора Емельяненко спрашивали, почему он брату не помогает, и он, очевидно, просто устал ему помогать. Как ты считаешь, что там произошло в семье и есть ли у Александра шансы вернуться?

— Ну по поводу семьи, думаю, что чужая семья — потёмки. Туда бы я не лез. А по поводу того, выступать Саше дальше или нет… Ну мы по последнему поединку видели, что он уже плох. Это всё может закончиться просто нехорошо. Либо он какую-то сильную травму получит, либо ну ещё какие-то моменты, не дай бог.

— Наблюдал за Александром Емельяненко, когда он тренировался в Екатеринбурге?

— Да, я его видел. Здоровый дядька. Я видел его ещё, когда он дрался в Pride. Это легенда, на самом деле. Мне, если честно, немного обидно по-человечески. В Pride с ним выходили люди, какие-то бешеные быки, и он просто прибивал, ронял их. Вместе с Федей они передвигались. Ну а сейчас, получается, вот такая вот судьба. Время всё ставит на свои места и ещё раз подчёркивает, что, наверное, вредные привычки нужно исключать из своего привычного образа жизни.

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ранний Pride — это в какой-то степени фрик-бои. Сводили каких-то гигантов с Фёдором, какие-то необычные подходы. И сейчас фрик-бои развиваются немного в другом ключе. Как относишься к этому? К поп-ММА, к этой индустрии.

— Какие-то турниры поп-ММА и какие-то бои оттуда есть хорошие. Даже вот Hardcore, там есть стоящие поединки и стоящие ребята, которые их устраивают. Ну и, наверное, всё. Больше ничего не смотрел.

— Пётр Ян. Он молчит. Вы вместе тренируетесь, много общаетесь. Можешь рассказать, что с его ментальным состоянием? Что с физической формой? Может быть, ты знаешь, когда он вернётся? Может быть, он не хочет возвращаться?

— Петя, на самом деле, каменный. Он крепок и физически, и ментально. Думаю, на протяжении его карьеры это было видно. Сейчас он потихоньку восстанавливается, набирается сил, залечивает травмы какие-то. Он вернётся, да, почему нет? Желания подраться у него вагон. Думаю, он ещё обязательно о себе заявит.

— Пётр Ян в России удивил всех скоростным взлётом. Как думаешь, в чём секрет успеха? И вот проблемы со здоровьем, это последствия этого пути?

— Что касается здоровья, то да, наверное. Сколько он провёл боёв до титула? Вроде бы на шестой или седьмой бой он бился за пояс. Ну этого достаточно, чтобы получить титульный шанс. Это не так уж и быстро. Перебил он всех, кого можно, добрался до титула, выиграл у Альдо, который попал в Зал славы UFC.

— Есть у Яна чемпионские перспективы?

— Думаю, да, конечно. Куда они делись?

— Говорят, когда Ян приходит в зал, все начинают активнее тренироваться. Так ли это?

— Да, он подзаряжает просто. Допустим, будем делать «взрывы» с гантелями. Он посмотрит, кто как делает, потом скажет: «Ребята, вы гоните? Нужно каждый раз взрываться жёстко, как в последний раз». И все начинают делать и в итоге проседают. Да, так и есть, он мотивирует.

— Ты дерёшься в 77 килограммах. Кто тебе интересен как соперник в российских ММА и в международных ММА?

— Пока не знаю, не буду заглядывать за спину Тибау. Но дальше хотелось бы UFC, хоть кого из ростера. Камару Усман? Проведу поединка четыре, и потом почему бы и нет?

Борис Медведев Фото: RCC

— Как считаешь, почему Чимаев на такой паузе?

— Сегодня фотографию видел в интернете. Там Чимаев с седой бородой, и он такой: «Дана, жду боя». Это очень смешно. Ну и он на самом деле долго ждёт. Я не знаю, почему так. Ещё же есть момент, что он прыгает в весовых категориях, перемещается там. Он круто взлетел, но теперь его не видно. Все остальные же дерутся.

— Ещё один феномен — Ислам Махачев. Владеет титулом, с ним Оливейра хочет сделать реванш, с ним хочет драться Царукян. Что думаешь об этом дивизионе и его развитии? Будет ли ещё один бой Ислама с Волкановски?

— Если честно, ни на ком в 70 килограммах я акцент делать не стал бы. Хотел бы посмотреть на Волкановски с Махачевым. В своём дивизионе Ислам переедет всех. Во всяком случае, всех тех, кто близок к титульному шансу. Что касается Царукяна, то склоняюсь к Махачеву с соотношением 60 на 40. Вот с Волкановски посмотреть хочется, особенно после последнего боя Алекса. Это было бы круто.

— Есть ли ещё какие-то бои, которые ты как зритель хочешь увидеть?

— Джон Джонс. Это вообще вау. Вот, ещё Штырков — Минеев по ММА (смеётся). Вот этот бой — пушка, поединок года в российских ММА. Я вот сегодня новость читал о том, что вышли на связь, говорят, остались какие-то штрихи. Ну по кикбоксингу они вроде точно выйдут, а по ММА конкретики нет. Это, конечно, должен быть RCC, большой турнир. Это круто. Можно просто другие бои не набирать. Начнём в десять вечера, все придут, они подерутся – и всё, можно расходиться.

— Какие шансы у Штыркова в кикбоксинге и какие шансы в ММА? В бою с Минеевым.

— В кикбоксинге нужно работать ещё над разными аспектами, но Владимир, по-моему, базовый каратист. Хорошо работает руками и ногами. Думаю, он создаст в стойке проблемы. Но если будут локти, маленькие перчатки… Не говорю, что Штырков должен забороть. Минеев хорошо встаёт, он показал это с Магой Исмаиловым. Не устаёт, силы его не покидают. Думаю, если будут и локти, то Ваня раскачает свой маятник, и будет классно.

— Мультиконтракты в RCC. Парни дерутся в ММА, в кикбоксинге, в боксе. Есть ли у тебя желание попробовать себя вне ММА?

— Ну по боксу на площадке RCC я бы подрался. Уже с Клименко говорил по этому поводу. Он мне предлагает кикбоксинг, но для ММА это травмоопасный вид спорта. Можно ноги все разбить, и неизвестно, сколько будешь реабилитироваться. А в боксе можно было бы попробовать.

— Кулачные бои?

— Кулачка… На самом деле это нормально. У меня есть опыт в кулачных боях. Не профессиональный, но есть. Почему нет? Можно. Мне кажется, кулачка от бокса отличается тем, что ты не боишься пропустить. Когда бьют, ты не думаешь о боли, не допускаешь таких мыслей. Мне кажется, это битва характеров. На последнем турнире, на котором были, там щёлкало всё. Мне от звука больно, а как им.

— Были в боях моменты, когда тебе было очень больно?

— Да, было. С Эномото я палец сломал. Когда сел в угол, сказал об этом, они говорят: «И что?». И да, было больно, пока сидел. А раунд начался, Эномото побежал на меня, и я забыл об этой боли. Больше не болело.

— Восстанавливался долго?

— Да, мне там спицы ставили. Было больно.

Борис Медведев Фото: RCC

— Говоря про опыт в кулачке, ты имеешь в виду улицу?

— Ну да. Откуда я? Вообще с Якутии, а так с Дальнего Востока, сюда с Питера приехал. Я везде на чемоданах.

— Есть такой кулачник питерский Вася, он околофутбольщик.

— Да, Васю знаю. В одном зале тренировались. Я нет, не околофутбольщик. Я дружил и дружу с такими ребятами, но сам не касался этого, на драки не ходил. Просил, да. У меня есть друг Дима, я его просил. Он говорил, что мне это не надо. Беспокоился за мою карьеру. Я тогда представлял команду «Авангард», а он был её основателем. Всячески предостерегал меня.

— Зачем вообще околофутбольщики рубятся вот так? Есть ли правила? Безопасно ли это?

— Как я понимаю, если ты сказал «Стоп», то останавливаются, не добивают тебя. А так бьют по полной, без тупых, тяжёлых предметов, но голыми кулаками дерутся. Мне кажется, это стратегия целая. Видел, как они занимаются, готовятся. Это как в Древнем Риме на мечах дрались, так же надо строй держать. Ну, чтобы с краёв не зашли. Там есть командующий, который руководит на протяжении всей драки. Такая, достаточно интересная тема.

— Почему выбрал ММА?

— Я закончил институт, дрался по рукопашке, поехал в Питер. Там нравилось, пошёл в зал. Тогда думал завершить карьеру уже. Но в зале нашёл этих ребят околофутбольных, понравилось. На М-1 мне вообще на замену предложили выйти. Я согласился. Меня спросили, выйду ли я завтра? И сказали, что платят 1800. Я думаю, что за копейки. Уточнили, что это доллары, и я в теме. Не помню, куда потратил деньги.

— Бой с Феррейрой. Ты в начале боя будто потерялся. Что творилось, когда выиграл поединок? Ты так сильно радовался.

— Это больше на адреналине. Когда мы отходили, он попал, я это понял. С угла кричали, чтобы левую руку поднял выше. Я поднял, и он всё равно попадает, я чувствую, что будто не держу удар. Ноги ватные стали. Думаю, поскорее бы минута последняя прошла, чтобы восстановиться. Я видел, что он тоже устал. Когда попал хай-киком и добивал его, то во мне такая ярость была. Я встал, и как будто слишком много энергии накопилось, и нужно было её выплёскивать. Его вынесли на носилках, и там он сразу в себя пришёл.