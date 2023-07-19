Чемпион России по кикбоксингу угодил в колонию. А главный свидетель отказался от показаний

Спортсмены часто становятся настоящим примером и образцом для подрастающего поколения. Но, к сожалению, случаются и негативные ситуации, в которых оказываются бойцы. Неоднократный призёр и чемпион России по кикбоксингу и тхэквондо Руслан Николенко оказался в колонии. Волгоградца обвинили в вымогательстве. Сам спортсмен и его родственники отрицают произошедшее. Но боец отбывает реальный срок в местах лишения свободы.

По версии следствия, Руслан вместе с компанией знакомых занимался вымогательством на волгоградском Центральном рынке. 29 августа 2020 года он якобы потребовал от незнакомого подростка 1500 рублей под угрозой расправы. Дело попало в суд, где спортсмен выиграл первую инстанцию. Но прокуратура добилась возвращения дела на повторное рассмотрение. Последовал суровый вердикт – Николенко приговорили к трём годам и трём месяцам колонии. Руслан ранее уже был судим, имел условный срок за драку.

Сам Руслан, как и его родственники, отрицают причастность парня к совершённому преступлению. Об этом изданию «Волгоград Онлайн» рассказал отец Сергей Николенко: «Мы провели своё расследование, исследовали биллинги телефонных звонков, выписки банковские, геолокацию. Мы брали в банке выписки с его карты, где, когда и что он покупал. У него покупка была 4 сентября. Но он же не может вспомнить, в какой именно день он там был. Ему вменяют, что он грабил молодёжь на Центральном рынке. Там шумиха была, что кавказцы какие-то народ кошмарили. По показаниям потерпевшего, его обокрали кавказцы 170 сантиметров ростом. А у меня сын 190 сантиметров и казах. Я русский, жена у меня казашка. Как можно перепутать Руслана с кавказцем?»

Отец Руслана сообщил, что они не собираются сдаваться и будут обжаловать приговор. Особенно после того, как ключевой свидетель внезапно решил отказаться от показаний: «При опознании Руслана Николенко сотрудник Следственного комитета показал мне три фотографии и показал, на какую нужно указать. Позже выяснилось, что это был Руслан Николенко. Перед моим крайним посещением суда я по просьбе сотрудника Следственного комитета посетил Следственный комитет. Точно не помню кто, но один из сотрудников дал мне распечатку, по которой я должен был выступить в суде. Тем самым я оговорил Руслана Николенко не по своей воле. Осознав всю суть моего проступка, я понимаю, что я оговорил невиновного человека. Таким образом, я хочу восстановить правосудие, справедливость и исправить совершённое мною. Лично я никогда не имел претензий к Руслану Николенко, как уже ранее говорил в суде».

Очень хочется, чтобы справедливость восторжествовала, а виновные были наказаны. Пока же Руслан продолжает отбывать наказание в местах лишения свободы. Но новые показания от свидетеля могут полностью изменить ход событий.