Полутяжёлый вес UFC снова потерял чемпиона. Дайте уже шанс Анкалаеву!

Полутяжёлый дивизион UFС в последнее время откровенно невезучий. Вроде бы там дерутся большие, крутые парни, но Дана Уайт постоянно критикует полутяжей за низкую зрелищность и сетует на нехватку звёзд мирового уровня. Вот чего в дивизионе хватает, так это судейских скандалов и травм. С травмами особенно грустно: сравнительно недавно чемпион Иржи Прохазка отказался от титула, чтобы залечить тяжёлое повреждение. Казалось, что это уникальный случай, но теперь пояс добровольно оставил ещё один чемпион — Джамал Хилл!

«Все знают, что я уже несколько месяцев жду встречи с Прохазкой и защиты своего пояса и титула. К сожалению, нам придётся немного подождать. Я разорвал ахилл. Это просто одна из тех вещей, которые могут случиться. Теперь мне предстоит перенести операцию. Затем будет реабилитация, на которую уйдёт определённое время. В своё время, получив травму, Иржи Прохазка отказался от пояса, чтобы дивизион не стоял на месте. Я сделаю то же самое. Сейчас самое главное — сосредоточиться на выздоровлении», — сказал Хилл.

Что теперь будет с титулом? Кажется, что второй шанс завоевать пояс просто обязаны дать Магомеду Анкалаеву. Россиянин идёт на серии из девяти побед и одной ничьей, которая случилась как раз в титульном поединке с Яном Блаховичем. Напомним, тогда Анкалаев уверенно забрал три раунда из пяти, но судьи выдали откровенно странное решение, объявив ничью. После чего в октагон выскочил злой Дана Уайт, обругал Магомеда и Яна за незрелищность и назначил новый титульный бой — без россиянина и поляка.

Да, Анкалаев сейчас самый логичный кандидат для чемпионского поединка. Разыграть пояс между Магомедом и Прохазкой — идеальный вариант, справедливый для всех. Но UFC справедливость интересует в последнюю очередь. Матчмейкеры промоушена и лично Уайт не скрывают, что Магомед им откровенно не нравится. Наш соотечественник абсолютно неконфликтен в соцсетях, не буянит на пресс-конференциях и сконцентрирован на спорте.

Вот только это не устраивает Уайта, которому нужны шум и скандалы. Поэтому, если Анкалаева прокатят мимо титульного шанса, мало кто удивится. Пояс вполне могут разыграть в грядущем поединке между Яном Блаховичем и Алексом Перейрой. Да, Блахович тоже не любимчик Уайта, зато бразильца президент UFC просто обожает. Посмотрим, что решит промоушен с чемпионством в полутяжёлом дивизионе. Но Анкалаев точно заслужил вторую попытку побороться за титул.