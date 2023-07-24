Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс: непобеждённые чемпионы устроят бой столетия. LIVE

В ночь с 29 на 30 июля в Лас-Вегасе (США) состоится грандиозный боксёрский вечер. Его украшением станет поединок Теренса Кроуфорда и Эррола Спенса. Попытки организовать этот бой велись последние пять лет и наконец-то увенчались успехом. Непобеждённые американцы сразятся за пояс абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Кроуфорд владеет поясом WBA, а Спенс удерживает звания IBF, WBC и WBO.
«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
Теренс Кроуфорд назвал величайшего боксёра всех времён
Непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) назвал, по его мнению, лучшего профессионального боксёра в истории спорта.
Им оказался чемпион мира в полусредней (до 66,7 кг) и средней (до 72,6 кг) весовых категориях легендарный американец Шугар Рэй Робинсон, на момент завершения карьеры имевший за плечами 201 профессиональный поединок (174 победы, 19 поражений и шесть ничьих).
Где смотреть боксёрский вечер с поединком Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс
Бой покажут на Showtime. Информации о трансляции поединка Кроуфорд — Спенс на территории России нет.
Кроуфорд ответил, хочет ли побить рекорд Мейвезера в боксе
Чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд (39-0, 30 KO) высказался о рекорде соотечественника Флойда Мейвезера, завершившего карьеру с 50 победами без поражений.
«Нет, я никогда не думал о том, чтобы добиться 50 побед без поражений. Это достижение Мейвезера и его рекорд. Я признаю его, и он может оставить его себе. Подерусь ли я ещё 11 раз? Точно нет», – сказал Кроуфорд в эфире CBS Sports Radio.
Когда состоится турнир с главным боем Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс
Турнир состоится в ночь с 29 на 30 июля. Бой между Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом начнётся не раньше 6:00 мск.
Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса
Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Шакур Стивенсон высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между непобеждёнными соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.
«Поединок получится адским. Я всегда ставлю на своего брата [Кроуфорда]. И я никогда не видел, чтобы кто-то работал так же тяжело, как Теренс Кроуфорд. Не думаю, что в мире есть кто-то, сравнимый с ним в этом.
Не могу представить Теренса Кроуфорда проигравшим, потому что всегда болею за него. И я верю, что он победит, не только потому, что он мой приятель. Кроуфорд конкурентоспособен во всех аспектах», – приводит слова Стивенсона издание Bad Left Hook.
Полный кард
Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс;
Исаак Крус Гонсалес — Джованни Кабрера;
Нонито Донэйр — Алехандро Сантьяго;
Серхио Гарсия — Силега Теллез Йоенис.
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