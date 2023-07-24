Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс: непобеждённые чемпионы устроят бой столетия. LIVE

Шакур Стивенсон дал прогноз на бой Кроуфорда и Спенса

Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Шакур Стивенсон высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) между непобеждёнными соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом.

«Поединок получится адским. Я всегда ставлю на своего брата [Кроуфорда]. И я никогда не видел, чтобы кто-то работал так же тяжело, как Теренс Кроуфорд. Не думаю, что в мире есть кто-то, сравнимый с ним в этом.

Не могу представить Теренса Кроуфорда проигравшим, потому что всегда болею за него. И я верю, что он победит, не только потому, что он мой приятель. Кроуфорд конкурентоспособен во всех аспектах», – приводит слова Стивенсона издание Bad Left Hook.