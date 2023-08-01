Любой блогер может стать топовым боксёром? Как Джейк Пол превратился в звезду спорта

В ночь с 5 на 6 августа Джейк Пол проведёт очередной поединок по правилам бокса. Его соперником станет бывший боец UFC Нейт Диаз. Совсем недавно блогер вызывал лишь насмешки и даже ненависть со стороны многих людей. Но со временем Пол доказал, что он является уникальным боксёром. Сейчас Джейк собирает огромные стадионы и бьётся с настоящими звёздами. А любовь Проблемного ребёнка к боксу проснулась внезапно.

Пол вместе с братом Логаном всё детство активно занимался спортом. Они постоянно посещали тренировки. Но если Логан быстро сосредоточился на футболе, то Джейк долго искал себя, меняя занятия. В итоге самое большое внимание было уделено борьбе, где Пол даже достиг успехов на национальном уровне.

Затем мечты стать профессиональным спортсменом начали угасать. Джейк активно снимал ролики вместе с братом, полностью погрузился в блогерство. Пол даже не стал заканчивать старшую школу, чтобы вместе с Логаном уехать в Лос-Анджелес и продолжить развитие. А затем Джейка буквально понесло. Он написал книгу, стал звездой сериала и начал снимать музыкальные клипы. К Проблемному ребёнку пришла слава и деньги. В тот момент было сложно представить, что Пол станет подставлять своё лицо под удары соперников.

Джейка и Логана пригласили принять участие в боксёрском турнире. Это случилось 25 августа 2018 года на «Манчестер Арене». В соперниках у Джейка оказался младший брат известного блогера KSI – Дэджи. Поклонники таланта Пола были уверены, что это лишь разовая акция. Но получилось совсем иначе. Джейк разбил соперника техническим нокаутом в пятом раунде. И внезапно заявил, что собирается стать профессиональным боксёром.

Пол стал заниматься боксом и буквально пропадал на тренировках, проводил часы в зале и оттачивал своё мастерство. Имевшаяся борцовская база позволила быстро включиться в процесс. А в 2020 году Джейк уже провёл свой первый профессиональный поединок. Боксёр разбил британского блогера Али Эсона Гиба уже в первом раунде. Пола буквально затянуло победами и деньгами.

С каждым поединком повышался и уровень оппозиции. Сначала Джейк разбил Нейта Робинсона, а затем стал бить чемпионов. Пол оказался сильнее Бена Аскрена, дважды снёс Тайрона Вудли, расправился с Андерсоном Силвой. И лишь в последнем бою боксёр потерпел первое поражение в карьере. Он уступил Томми Фьюри – брату знаменитого Цыганского короля. Но тот поединок не завершился досрочно, а победа досталась сопернику раздельным решением.

Теперь Джейк попробует отправить в нокаут ещё одну бывшую звезду UFC. Он действительно горит боксом, очень хочет добиться в нём серьёзных успехов. Кроме того, Полу всего лишь 26 лет, а потенциал – безграничен. Поэтому стоит признать, что Джейк действительно крут. Он променял миллионы и успешную карьеру в кинематографе и музыке на боксёрский ринг. И хочется верить, что у Пола всё обязательно получится.