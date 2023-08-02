Усик на грани пропасти. Кроуфорд отобрал лидерство в P4P, Дюбуа украдёт все пояса

На прошлой неделе непобеждённые топы мирового бокса Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ оформили очередные крупные достижения и подвинули лидера рейтинга pound-for-pound украинца Александра Усика. На секундочку, он возглавлял список лучших боксёров планеты с мая 2022 года.

Теперь же над Усиком нависает новая угроза. Британский боксёр Даниэль Дюбуа по прозвищу Динамит намерен отобрать чемпионские пояса украинца.

Дюбуа очень серьёзно настроен воспользоваться предоставившимся шансом: «Я готов на сто процентов, готов к битве. Мы собираемся вернуть титулы домой, они отправятся со мной. Настало моё время, определённо. Да, Усик был великим чемпионом, но, как я уже говорил, у всего есть конец. Его «нолик» должен уйти. Я обязан превзойти его во всём. Я моложе и сильнее, и я устрою этому парню ад. Я был рождён для этого».

Даниэль — это огромный, мощный нокаутёр, который в своих поединках в первую очередь полагается на силу удара. С этой точки зрения он напоминает Деонтея Уайлдера, которого тоже частенько ругают за корявую технику. При этом Бронзовый бомбардировщик компенсирует свои пробелы тяжеленными ударами. Дюбуа — из той же категории, бóльшую часть своих побед он добыл именно нокаутами. Добивается этого британец за счёт впечатляющих габаритов. И это проблема для Усика.

Такого же мнения придерживается Джон Фьюри, отец Тайсона: «Противостоять 114-килограммовому супертяжу с ростом 198 см, который может ударить? Я не знаю, что команда Усика будет делать с этим. Это безумие. Команде Дюбуа нужны верная тактика, план на бой и яйца. Это всё, что необходимо, чтобы победить крузера. Но, если он попытается боксировать с Александром, это сыграет на руку Усику, и бой пойдёт по его сценарию».

На стороне Усика, конечно же, его стиль. Всем известно, что украинец ставит на технику. В том числе и потому, что уступает соперникам в габаритах и мощи. Это логично, постоянные движения, джебы и давление от Александра выматывают соперников. Энтони Джошуа не даст соврать, а ведь его габариты примерно те же, что и габариты Дюбуа. Но нельзя забывать, что Эй Джей добрался до Усика куда более зажатым, осторожным боксёром, который будто потерял свои лучшие качества.

У Даниэля этой проблемы нет. Британец свеж, молод, у него большие амбиции и желание драться с топами. Даже единственное поражение от Джойса не портит картины, там всё же в дело вмешался орбитальный перелом глазницы.

Разумеется, на бумаге Усик будет явным фаворитом этого боя, но у Дюбуа точно есть ключи к победе.

И сам претендент тоже уверен, что доставит проблем чемпиону и нанесёт ему первое поражение: «Меня списывают со счетов, я аутсайдер, но, когда придёт время, я окажусь на вершине. Я видел страх в его глазах. Усик — великий чемпион, но мы придём творить историю. Всё зависит от того, на что вы обращаете внимание. Усик — это боец первого тяжёлого дивизиона, поднявшийся в супертяжёлый. И я считаю, что у меня есть всё для победы: скорость, сила и способность драться жёстко».