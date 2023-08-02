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Александр Усик — Даниэль Дюбуа, супертяжёлый вес, кто победит, исход боя, когда бой

Усик на грани пропасти. Кроуфорд отобрал лидерство в P4P, Дюбуа украдёт все пояса
Яхья Гасанов
Александр Усик — Даниэль Дюбуа
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У британца есть все шансы уронить Александра.

На прошлой неделе непобеждённые топы мирового бокса Теренс Кроуфорд и Наоя Иноуэ оформили очередные крупные достижения и подвинули лидера рейтинга pound-for-pound украинца Александра Усика. На секундочку, он возглавлял список лучших боксёров планеты с мая 2022 года.

Теперь же над Усиком нависает новая угроза. Британский боксёр Даниэль Дюбуа по прозвищу Динамит намерен отобрать чемпионские пояса украинца.

Дюбуа очень серьёзно настроен воспользоваться предоставившимся шансом: «Я готов на сто процентов, готов к битве. Мы собираемся вернуть титулы домой, они отправятся со мной. Настало моё время, определённо. Да, Усик был великим чемпионом, но, как я уже говорил, у всего есть конец. Его «нолик» должен уйти. Я обязан превзойти его во всём. Я моложе и сильнее, и я устрою этому парню ад. Я был рождён для этого».

Теренс Кроуфорд затмил Усика и отобрал у него звание лучшего боксёра мира:
Кроуфорд — величайший боксёр мира. Он превзошёл даже Усика
Кроуфорд — величайший боксёр мира. Он превзошёл даже Усика

Даниэль — это огромный, мощный нокаутёр, который в своих поединках в первую очередь полагается на силу удара. С этой точки зрения он напоминает Деонтея Уайлдера, которого тоже частенько ругают за корявую технику. При этом Бронзовый бомбардировщик компенсирует свои пробелы тяжеленными ударами. Дюбуа — из той же категории, бóльшую часть своих побед он добыл именно нокаутами. Добивается этого британец за счёт впечатляющих габаритов. И это проблема для Усика.

Такого же мнения придерживается Джон Фьюри, отец Тайсона: «Противостоять 114-килограммовому супертяжу с ростом 198 см, который может ударить? Я не знаю, что команда Усика будет делать с этим. Это безумие. Команде Дюбуа нужны верная тактика, план на бой и яйца. Это всё, что необходимо, чтобы победить крузера. Но, если он попытается боксировать с Александром, это сыграет на руку Усику, и бой пойдёт по его сценарию».

На стороне Усика, конечно же, его стиль. Всем известно, что украинец ставит на технику. В том числе и потому, что уступает соперникам в габаритах и мощи. Это логично, постоянные движения, джебы и давление от Александра выматывают соперников. Энтони Джошуа не даст соврать, а ведь его габариты примерно те же, что и габариты Дюбуа. Но нельзя забывать, что Эй Джей добрался до Усика куда более зажатым, осторожным боксёром, который будто потерял свои лучшие качества.

У Даниэля этой проблемы нет. Британец свеж, молод, у него большие амбиции и желание драться с топами. Даже единственное поражение от Джойса не портит картины, там всё же в дело вмешался орбитальный перелом глазницы.

Усик решил податься в выставочные бои?
«Конор, давай закатим драку на «Уэмбли». Усик идёт по следам Фьюри
«Конор, давай закатим драку на «Уэмбли». Усик идёт по следам Фьюри

Разумеется, на бумаге Усик будет явным фаворитом этого боя, но у Дюбуа точно есть ключи к победе.

И сам претендент тоже уверен, что доставит проблем чемпиону и нанесёт ему первое поражение: «Меня списывают со счетов, я аутсайдер, но, когда придёт время, я окажусь на вершине. Я видел страх в его глазах. Усик — великий чемпион, но мы придём творить историю. Всё зависит от того, на что вы обращаете внимание. Усик — это боец первого тяжёлого дивизиона, поднявшийся в супертяжёлый. И я считаю, что у меня есть всё для победы: скорость, сила и способность драться жёстко».

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