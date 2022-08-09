Бойцу UFC предстоит поединок через 2 недели. А он укладывает хулиганов с бейсбольной битой

В этот раз Джаред Гордон не пострадал. Но в результате прошлого инцидента на него наложили 21 шов.

В последнее время всё чаще пестрят новости о том, как бойцы ММА попадают в уличные передряги и нейтрализуют хулиганов. На этот раз отличился боец лёгкого дивизиона UFC Джаред Гордон (рекорд — 18-5).

Вчера вечером он вместе со своей семьёй возвращался домой, как их покой потревожил случайный прохожий с бейсбольной битой. И Джареду пришлось задействовать свой арсенал, чтобы защитить членов своей семьи от тяжёлых увечий. Ему удалось уложить на землю агрессора.

Дальше Гордон попытался отобрать у напавшего биту, которую тот удерживал из последних сил. В то же время ещё один человек держал ноги лежащего, пока Джаред пытался вытащить биту из плотных объятий, как в сказке про репку. Благодаря совместным усилиям у них получилось извлечь её.

Примечательно, что напавший просил вернуть ему биту. На что ему ответили: «Мы тебе не отдадим эту грёбаную биту. Найди себе новую».

Вот как Гордон прокомментировал в своих соцсетях этот инцидент:

«Вот я усмиряю парня с битой после того, как он попытался напасть на меня и мою семью. Не знаю, как я удержался от того, чтобы ударить его по лицу. Затем моя мать подошла к Карен и хотела вызвать полицию».

В комментариях засветились другие звёзды ММА. Один из топов полусреднего дивизиона Белал Мухаммад написал: «Чувак, ты очень силён».

Средневес Эрик Андерс высказал следующее предположение: «Ты его не ударил, потому что он был в очках?»

Бывший чемпион ONE Championship в двух дивизионах Анг Ла Н Санг также выразил слова поддержки в адрес бойца: «Я так рад, что никто не пострадал. Молодец, Джаред. Как так получилось, что со мной такие вещи никогда не случаются?»

Дело в том, что это уже не первый инцидент такого рода с участием Гордона. Так, в результате потасовки в 2018 году ему наложили 21 шов. Но на этот раз боец не пострадал. К тому же менее чем через две недели ему предстоит возвращение в октагон. Гордон выступит на UFC 278 против Леонарду Сантоса. И теперь никакие сторонние факторы не должны помешать ему выйти на бой.