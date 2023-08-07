Лупил поп-звезду пьяным и с тяжёлой травмой. Как легендарный Горшок стал боксёром

Сегодня, 7 августа, легендарному исполнителю, основателю группы «Король и Шут» Михаилу Горшенёву могло исполниться 50 лет. Однако в жизни Горшка, помимо сцены, были и другие яркие моменты. В 2003 году они вместе с Андреем Князевым бились против представителей группы «НА-НА». Такое необычный формат шоу использовался в телепередаче «Бойцовский клуб» на MTV.

Программа выходила на федеральном телевидении и специализировалась на том, чтобы сводить звёзд в ринге и устраивать фрик-шоу. В какой-то мере это прародитель нынешнего направления поп-ММА. Поводом для проведения такого противостояния стали слова Горшенёва, который как-то заявил, что «если бы пришлось с кем-то мочиться, то с группой «НА-НА». В итоге слова стали пророческими, соответствующее предложение поступило.

Парни, представляющие «Король и Шут», готовились серьёзно. Князев нашёл тренера по кикбоксингу и буквально за день до мероприятия занимался в зале, что описывалось в книге «Король и Шут: ангелы панка».

«Риск был невероятный! А вдруг танцоры с хорошей дыхалкой и дисциплиной нам наваляют! Их наверняка Алибасов по спортзалам гоняет, а «КиШи» веселятся да квасят! Проигрывать не хотелось — это был бы позор на всю жизнь. За день до поединка я ломанулся в спортзал к тренеру по боксу, а Горшок упражнялся на груше, но, к несчастью, получил плечевое растяжение. В итоге всё получилось довольно весело и драйвово», — говорил исполнитель.

«Конечно, мы с самого начала знали, с кем будем драться. Задача программы была просто столкнуть лбами. И, думаю, они специально настраивали и нас, и их. По-любому есть какие-то тёрки между попсой и роком. Хотя рок — та же самая попса, та же популярность. Просто разные жанры, разные песни», — вспоминал Павел Соколов, экс-солист «НА-НА».

Ему же предстояло открывать ивент поединком с Князем. Андрей был помощнее своего соперника, вкладывался в удары, пустил кровь Соколову, но и сам упал в нокдаун. Однако выиграл бой решением судей.

Павел не обиделся: «Я таких эмоций ни разу не испытывал. Такой адреналин в крови был! Хотелось выиграть. Плюс, как у любого борца, желание навесить, сделать свой удар. Но у нас были неравные силы — Князь намного выше и мощнее. Конечно, по морде получить проблем не было. Но друг другу навесили. Зато потом в гримёрке водочки выпили. Даже телефонами обменялись. Но так и не стали созваниваться».

Бой Андрея Князева с Павлом Соколовым Фото: korol-i-shut.ru

Главным события вечера стал поединок между Горшенёвым и Вячеславом Жеребкиным. Горшок вышел в халате, явно был не в лучшем физическом состоянии, но устроил классическую зарубу с размашистыми ударами, которыми колотил и соперника, и воздух. Бойцы энергично обменивались ударами, одинаково тяжело дышали, и в итоге судьи по итогам объявили ничью. Хотя, по мнению некоторых, создатель «Король и Шут» вполне мог претендовать на победу.

Горшенёв признавался, что поединок ему дался так тяжело из-за ломки, а также из-за травмы, которую пришлось скрывать халатом: «Я вообще про это вспоминать не хочу. Я был в плохой физической форме. Пришёл на «Бойцовский клуб», у меня начались ломки, нужно дозу, а я поставиться не могу — вен нет. И что делать? Под мышцу, что ли? А если нюхать — не возьмёт. Стал пить алкоголь. А алкоголь ещё хуже делает, просто башню срубает. Меня спасло только то, что одно время я занимался боксом и знаю некоторые приёмы. У меня была перевязана рука. Это была страшная рука. Если б меня раздеть, на ней вообще живого места не было, сплошные лимфы. И сустав легко вылетал. Рукой махни — и он вылетит. Если человек врубался в бокс, он знал, как попасть чётко, и меня одним ударом можно было бы вырубить».

Позже Князев заявлял, что, несмотря на общий характер мероприятия, всё было по-настоящему: «Всё было реально. Начиналось как некое шоу, но в финале был настоящий ринг, настоящие перчатки и капы и хоть и не профессиональные, но противники».

Как бы то ни было, обе группы сделали себе неплохую рекламу и повеселили зрителей. К сожалению, Горшенёв не дожил и до 40 лет, уйдя из жизни в июле 2013 года. Михаил мог и дальше радовать своих поклонников, устраивать яркие и эпатажные шоу и не оставлять никого равнодушным.